Deportivo Cali aseguró su clasificación a las finales de la Liga BetPlay 2026-II a falta de cuatro fechas: quedan seis cupos para los cuadrangulares

Deportivo Cali venció 3-0 a Llaneros en Villavicencio y recuperó el liderato de la Liga BetPlay tras tres años de ausencia - crédito Deportivo Cali

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Deportivo Cali venció 3-0 a Llaneros en el Estadio Bello Horizonte de Villavicencio y alcanzó el liderato de la Liga BetPlay con 29 puntos, una posición que el club vallecaucano no ocupaba desde comienzos de 2021.

La victoria dejó al equipo dirigido por Rafael Dudamel con una diferencia de gol de +14 y aseguró matemáticamente su clasificación a los cuadrangulares semifinales. Llaneros quedó en el puesto 13 con 17 unidades.

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El conjunto visitante resolvió el partido con goles de Johan Martínez, Nicolás Benedetti y Steven “Titi” Rodríguez. El resultado se produjo en uno de los encuentros pendientes de la fase de todos contra todos. Además, a José Caldera y Carlos Bacca le anularon goles por decisión del VAR y por fuera de juego, respectivamente.

Llaneros permaneció en la decimotercera posición del torneo colombiano con 17 unidades tras la caída como local - crédito Llaneros FC

Cali tomó el control después de un inicio con propuestas ofensivas de ambos equipos. La primera aproximación de peligro fue un remate de media distancia de Ronaldo Pájaro que el arquero Roameth Romaña controló en dos tiempos.

La apertura del marcador llegó tras una jugada construida desde la mitad del campo. Steven Rodríguez controló dentro del área, se asoció con Daniel Giraldo y el mediocampista habilitó a Johan Martínez, que definió de primera con un disparo cruzado.

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Benedetti amplió la ventaja poco después mediante un tiro libre cerca del borde del área. El balón tuvo un leve desvío que alteró la trayectoria y complicó la reacción de Romaña.

El conjunto de Rafael Dudamel selló su clasificación matemática a los cuadrangulares semifinales con una diferencia de gol de +14 - crédito Deportivo Cali

José Caldera llegó a convertir un tercer tanto antes del entretiempo, aunque el árbitro Steven Camargo anuló la acción tras la revisión del VAR por una falta previa del defensor. El equipo local volvió a acercarse en el segundo período con otro disparo cruzado de Ospina que impactó en el palo.

El 3-0 definitivo nació de un saque largo de Gallese que la defensa de Llaneros no logró despejar. Rodríguez quedó frente al arquero y definió con sutileza para consolidar la diferencia.

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El delantero tuvo luego una oportunidad similar tras una entrega fallida de la defensa, pero su remate pasó por encima del arco. En el último minuto del tiempo regular, Carlos Bacca también convirtió de volea después de recibir un centro desde la derecha, aunque el juez de línea señaló fuera de juego.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II

Steven Rodríguez decretó el 3-0 definitivo tras un despeje fallido de los defensores en un saque largo de Gallese - crédito Deportivo Cali

Deportivo Cali: 29 puntos / +14 diferencia de gol / 15 partidos jugados. América de Cali: 28 puntos / +16 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Atlético Nacional: 26 puntos / +13 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Millonarios: 26 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 25 puntos / +10 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 25 puntos / +7 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Independiente Medellín: 23 puntos / +2 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 21 puntos / -2 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Once Caldas: 20 puntos / +2 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Deportes Tolima: 20 puntos / 0 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Águilas Doradas: 19 puntos / 0 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 17 puntos / -3 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Llaneros FC: 17 puntos / -4 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Alianza FC: 15 puntos / -11 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Deportivo Pereira: 13 puntos / -8 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Junior FC: 12 puntos / -4 diferencia de gol / 14 partidos jugados. (eliminado) Boyacá Chicó: 12 puntos / -14 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Fortaleza FC: 11 puntos / -6 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Jaguares FC: 10 puntos / -12 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Deportivo Pasto: 9 puntos / -10 diferencia de gol / 13 partidos jugados (eliminado).