Técnico de Atlético Nacional le ‘echó flores’ a James Rodríguez pese a la derrota ante Cúcuta: “El jugador más grande que ha tenido Colombia”

El técnico de Atlético Nacional habló sobre el juego ante Cúcuta y la sensación de lo que representa James Rodríguez en su equipo-crédito Dimayor/YouTube

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El 20 de octubre de 2026, Cúcuta Deportivo sorprendió a Atlético Nacional y lo venció por 1-0 en el estadio General Santander de la capital del departamento de Norte de Santander.

De esta forma, el equipo dirigido por el entrenador argentino Nicolás Chiesa entró en el grupo de los 8, mientras que el Verdolaga perdió la posibilidad de superar al América de Cali en la tabla de posiciones.

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Tras el juego, el entrenador del cuadro paisa Lucas González habló sobre lo que dejó la derrota ante el “Doblemente Glorioso” (apodo del Cúcuta Deportivo por ganar la segunda división en 2005 y luego ganar el campeonato colombiano en 2006) y explicó lo que significa para él dirigir a jugadores como James Rodríguez.

El director técnico admitió que los futbolistas de mayor experiencia evalúan su trabajo de forma diaria-crédito Jefatura de Prensa Atlético Nacional

En la rueda de prensa ante los medios de comunicación, González se describió como un afortunado al tener que dirigir a jugadores de talla internacional como el volante colombiano y estar dirigiendo a un campeón del mundo como el arquero argentino Franco Armani:

“La carrera que han hecho Mateus(Uribe), internacional con Colombia, Tesillo (William), Armani, campeón del mundo, y James, el jugador más grande que ha tenido Colombia a nivel internacional y de selecciones. Lo único que yo pienso es que soy afortunado de tenerlos como entrenador, aunque ellos me están evaluando cada día, e inconscientemente, me están comparando con otros entrenadores que han tenido; y no es fácil, yo hago mi trabajo”, explicó.

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La derrota de Atlético Nacional en la frontera: esto dijo Lucas González sobre el partido y la sociedad James-Rengifo

Cúcuta Deportivo se enfrenta a Atlético Nacional en el estadio General Santander - crédito Atlético Nacional

Sobre la derrota ante el “Motilón” en Cúcuta, Lucas González se lamentó por el resultado y elogió el trabajo defensivo de Nicolás Chiesa y la buena actuación de Federico Abadia bajo los tres palos:

“El partido, podría entrar en muchos detalles. Felicitar al Cúcuta y a su entrenador, han defendido muy bien, su arquero (Abadía), han cerrado muy bien los espacios. Estoy triste porque es donde menos nos han generado oportunidades de gol, ha sido una de las mas bajas. Y nosotros, creamos ocasiones claras que no fueron suficientes para marcar. Como le dije a los chicos ahora, si algún día hay que perder, que sea así como ahora, yendo al frente; independiente de que estemos en campo con mayores o juveniles, hay que buscar el resultado. Hay que pasar página rápido, volvemos a jugar el jueves”, reflexionó.

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Sobre la posible sociedad entre James Rodríguez y Juan Manuel Rengifo, González explicó que aún trabajan para encontrar la fórmula para que los dos puedan estar presentes: