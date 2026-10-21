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Boyacá Chico a un paso del descenso: lo que hace falta para que el equipo de Eduardo Pimentel regrese a la segunda división del fútbol colombiano

El equipo que juega de local en el estadio La Independencia de Tunja no tiene margen de error en los cinco partidos que le restan en la Liga BetPlay para terminar el 2026

-crédito MacGiver Barón/Colprensa
El equipo boyacense no supera el promedio de 1,00 puntos en los partidos jugados en los últimos tres años - crédito MacGiver Barón/Colprensa
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Boyacá Chicó quedó prácticamente sentenciado al descenso a la B tras perder 2-0 contra Deportivo Pereira el 20 de octubre, mientras Cúcuta Deportivo venció 1-0 a Atlético Nacional y amplió la distancia que separa a ambos equipos en la lucha por mantener la categoría.

La única combinación que podría salvar al conjunto dirigido por John Jaime Gómez exige que gane los cinco partidos pendientes y que Cúcuta no vuelva a sumar. Si se cumplen ambas condiciones, Chicó alcanzaría un promedio de 0,9741, apenas por encima del 0,9737 con el que descenderían los rojinegros, de acuerdo con El Tiempo.

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El margen para el equipo boyacense se redujo porque ya no puede alcanzar a los clubes que llevan más de un año en primera división. Está a 25 puntos de Alianza Valledupar y a 26 de Internacional de Bogotá, con solo 15 puntos todavía en disputa.

Cúcuta Deportivo derrotó a Atlético Nacional 1-0, en el estadio General Santander, durante la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito @cucutaoficial/Instagram
Cúcuta Deportivo derrotó a Atlético Nacional 1-0, en el estadio General Santander, durante la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito @cucutaoficial/Instagram

Cúcuta Deportivo llegó a 37 puntos en 33 partidos y elevó su promedio a 1,12, con lo que superó de manera parcial a Internacional de Bogotá y Alianza Valledupar, ambos con 1,11. El club nortesantandereano también se metió en la disputa por uno de los cupos a los cuadrangulares semifinales.

El triunfo ante Atlético Nacional se definió con un remate cruzado de Dayan David Perez a los 18 minutos, que se desvió en el defensor Neider Parra antes de ingresar al arco. El encuentro se disputó en el estadio General Santander y cerró la fecha 15 de la Liga colombiana, informó Caracol Radio.

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Deportivo Pereira, por su parte, volvió a ganar en la Liga después de nueve fechas sin triunfos. Jhon Largacha abrió el marcador contra Chicó a los 41 minutos con un gol de taco y Manuel Díaz selló el 2-0 a los 87.

El equipo boyacense terminó el partido con dos expulsados: Jhonier Alomia y Yesus Cabrera. La derrota en Palmaseca dejó al club con una posibilidad matemática de evitar la caída, dependiente de una racha perfecta en las cinco jornadas restantes y de que Cúcuta no sume más unidades.

Jaguares sigue último en la tabla del descenso, con promedio de 0,88 tras conseguir 28 puntos en 32 encuentros. Al igual que Cúcuta, el equipo de Montería solo divide por los partidos disputados en 2026, debido a su ascenso para esta temporada.

El descenso de Boyacá Chicó podría confirmarse el viernes si no derrota a Atlético Bucaramanga en el estadio La Independencia de Tunja. Si pierde la categoría, sería la cuarta vez que el club baja a la B, después de los descensos de 2016, 2018 y 2021.

Así quedó la tabla del descenso en la Liga BetPlay II-2026

-crédito Andrés López/Colprensa
-crédito Andrés López/Colprensa

La metodología establecida para calcular el descenso en 2026 toma en cuenta los puntos obtenidos por cada club durante el 2024 y 2025, divididos entre el total de partidos disputados en esos dos años. Este cálculo arroja el promedio que determina la posición de cada equipo en la tabla.

La Dimayor modificó el reglamento después del problema registrado en la temporada 2024 y, desde el año pasado, utiliza todos los decimales posibles para establecer las posiciones de la tabla del descenso. Esa regla permitiría que la diferencia entre Cúcuta y Chicó se resolviera por cuatro milésimas.

  • 20. Jaguares FC: 28 puntos / 32 partidos jugados / 0.8750 promedio.
  • 19. Boyacá Chicó: 98 puntos / 111 partidos jugados / 0.8829 promedio.
  • 18. Internacional de Bogotá: 112 puntos / 124 partidos jugados / 1.1071 promedio.
  • 17. Alianza FC: 123 puntos / 111 partidos jugados / 1.1081 promedio
  • 16. Cúcuta Deportivo: 37 puntos / 33 partidos jugados / 1.1212 promedio.
  • 15. Llaneros FC: 84 puntos / 73 partidos jugados / 1.1507 promedio
  • 14. Deportivo Pereira: 130 puntos / 111 partidos jugados / 1.1712 promedio
  • 13. Deportivo Cali: 117 puntos / +7 diferencia de gol / 101 partidos jugados / 1.16 promedio.

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