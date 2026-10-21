Mujer de 30 años pidió la eutanasia y ayuda del Gobierno De la Espriella para acceder a un medicamento: “Para que no me den tantas crisis”

Daniela Sánchez Morales, de 30 años, explicó que padece de una enfermedad huérfana (porfiria intermitente aguda), síndrome de taquicardia postural ortostática y endometriosis grado cuatro - crédito La Lengua Caribe/Facebook

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Una mujer de 30 años identificada como Daniela Sánchez Morales, y oriunda de la ciudad de Montería, se ha vuelto viral en redes sociales luego de hacer una difícil solicitud: que le apliquen la eutanasia.

Pero a la vez, Sánchez hizo una petición al Gobierno de Abelardo de la Espriella como último recurso para poder sobrellevar la porfiria intermitente aguda, la enfermedad huérfana que padece.

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“También sufro de endometriosis grado cuatro y también tengo disautonomía POTS”, que se refiere al síndrome de taquicardia postural ortostática, un trastorno de la regulación automática del organismo, y especial de la circulación al cambiar de posición, y que provoca síntomas al pasar de estar acostado o sentado a estar de pie.

La joven monteriana destacó en el video que se difundió por el portal regional La Lengua Caribe, además del informe de Río Noticias el martes 20 de octubre de 2026, “sin cura” estos tres diagnósticos, y después aclaró que “por lo general, no tienen un tratamiento específico”.

Por todo lo anterior, Sánchez se dirigió de forma directa al presidente De la Espriella, al comentar en la grabación: “Estoy haciendo un llamado a la Presidencia de la República para que me pueda ayudar a tener ayuda para acceder a un medicamento que se llama Givosiran”.

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La monteriana explicó que “este medicamento es para ayudarme para la porfiria, para que no me den tantas crisis de seguido”.

Más adelante, Sánchez afirmó, luego de un deterioro en salud después del video que ella compartió en marzo de 2026, y también pidiendo colaboraciones en esa ocasión para realizarse un exámen especial referente a su endometriosis: “Yo solamente quiero seguir luchando por mi vida”.

“Estoy en hospitalizaciones constantes desde hace cuatro meses, donde solo he pasado máximo cinco días fuera de la clínica y mi salud y mis órganos se han venido deteriorando poco a poco. Ya no aguanto más, vivo dopada por las medicinas y ya los médicos dicen que no pueden hacer más nada por mí”, detalló la mujer.

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Sánchez pidió que la asistan por un motivo especial. “Por favor, solicito su ayuda. Necesito estar bien para mi hijo de nueve años con autismo. Espero puedan ayudarme y pueda llegar esto a las personas adecuadas”, concluyó el mensaje.