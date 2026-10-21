Colombia

En video quedó conductor de vehículo que amenazó con un destornillador a una familia en Bogotá porque no lo djaron colar en la fila

Usuarios solicitaron a la Secretaría Distrital de Movilidad y a la Policía Metropolitana de Bogotá que revisen el material, identifiquen al señalado y definan las actuaciones correspondientes

Denuncian a conductor por intimidar a una familia durante una fila de tráfico - crédito @ColombiaOscura/X

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Un video difundido el 20 de octubre de 2026 por la cuenta Colombia Oscura en X mostró el momento en que un conductor habría amenazado con un destornillador a una familia en una vía de Bogotá, tras una discusión por el lugar en una fila de tráfico. La publicación generó reclamos de usuarios y pedidos para que las autoridades revisen el caso.

De acuerdo con el mensaje que acompañó las imágenes, el ocupante de un vehículo particular reaccionó luego de que los integrantes de la familia no le permitieran adelantarse en medio de la congestión.

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El texto indicó que el episodio provocó indignación entre ciudadanos y derivó en la intervención de las autoridades, aunque no se conocieron detalles oficiales sobre ese procedimiento.

El video atribuyó el conflicto a una discusión por una fila de tráfico

Las imágenes circularon en redes sociales con la etiqueta “#ATENTOS” y situaron el hecho en Bogotá. La cuenta que divulgó el registro aseguró que el conductor amenazó a los ocupantes de otro vehículo con un destornillador, en medio de una disputa vial.

Conductor habría amenazado con un destornillador a una familia en Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X
Conductor habría amenazado con un destornillador a una familia en Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X

La difusión del material abrió un debate sobre los episodios de intimidación en las calles de la capital colombiana y sobre la necesidad de que los organismos competentes establezcan si existió una conducta que pueda derivar en sanciones administrativas o penales.

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Usuarios pidieron una revisión de las pruebas y actuaciones oficiales

Uno de los mensajes publicados tras la difusión del video solicitó la intervención de las entidades responsables. “Solicitamos a @SectorMovilidad, @PoliciaBogota y a la autoridad competente verificar la denuncia sobre un conductor que presuntamente amenazó con un destornillador a una familia en Bogotá”, escribió un usuario.

El mismo comentario pidió revisar el material disponible, definir responsabilidades y comunicar las acciones que correspondan. “La seguridad vial también exige proteger a quienes sufren intimidaciones”, agregó.

Otros usuarios expresaron molestia frente al comportamiento que se observa en el registro. Uno empleó insultos y referencias políticas para cuestionar al supuesto agresor, mientras que otro señaló: “En las calles de Colombia hay que tener paciencia”. También pidió que el video sirva para localizar al hombre.

Un cuarto comentario cuestionó las restricciones al porte de armas y vinculó el episodio con una postura política.

Denuncian a conductor por intimidar a una familia durante una fila de tráfico - crédito @ColombiaOscura/X
Denuncian a conductor por intimidar a una familia durante una fila de tráfico - crédito @ColombiaOscura/X

Choque entre un auto y una moto terminó en pelea y afectó el tránsito en Bogotá

Un choque entre un automóvil y una motocicleta derivó en una pelea a golpes que requirió la intervención de la Policía durante la noche del sábado 17 de octubre de 2026 en el cruce de las avenidas Guayacanes y Villavicencio, en el sur de Bogotá. El hecho alteró la movilidad en el sentido norte-sur y dejó varios vehículos detenidos en el sector.

La confrontación ocurrió después del impacto entre ambos medios de transporte. La discusión escaló entre los involucrados, quienes intercambiaron golpes en plena vía pública, según la información difundida sobre el caso.

Agentes de la Policía acudieron al lugar para separar a las personas y recuperar el paso vehicular. La congestión se extendió por varias horas debido a la presencia de los automotores involucrados y a la reducción de velocidad de quienes transitaban por el cruce.

La cuenta Pasa en Bogotá publicó imágenes del procedimiento. En una de las grabaciones se observa a varios uniformados mientras someten a uno de los hombres que habría participado en la riña. A pocos metros, la motocicleta permanecía tendida sobre el pavimento.

“El que nada debe, nada teme”, dijo un hombre reducido tras riña en Bogotá - crédito @PasaenBogota/X
“El que nada debe, nada teme”, dijo un hombre reducido tras riña en Bogotá - crédito @PasaenBogota/X

Durante la intervención, el implicado se dirigió a las personas que registraban el episodio y afirmó: “El que nada debe, nada teme”.

El video mostró a varias personas alrededor de la intersección, atentas al despliegue policial. La presencia de curiosos y el paso lento de otros conductores incidieron en las demoras que se presentaron en esa zona de la capital colombiana.

Un usuario que presenció parte de la secuencia y grabó la situación cuestionó las condiciones de circulación en el área. “Y bienvenidos a la patria, milagro. Ay, Dios mío, señor”, comentó mientras observaba el procedimiento.

El testigo también hizo referencias a la actuación de los agentes de tránsito y a la circulación de motocicletas, aunque no aportó detalles adicionales sobre el origen del choque ni la identidad de las personas involucradas.

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