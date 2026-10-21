Colombia

Ministro del Interior descartó negociación con grupos criminales y asegura que ya esta lista el estatuto antiterrorista: “Les va a caer todo el peso de la ley”

El proyecto busca endurecer la respuesta estatal contra organizaciones criminales. Propone crear un listado de grupos terroristas, cuya inclusión quedaría sujeta a la evaluación del Consejo de Seguridad Nacional

El ministro Rodrigo Lara aseguró que detener los bombardeos por la sospecha de presencia de menores de edad termina siendo una inmunidad para los criminales - crédito @MinInterior/X
El ministro Rodrigo Lara advirtió que el Estado reforzará su capacidad de actuación contra quienes no se acojan a la alternativa judicia - crédito @MinInterior/X
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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, espera radicar la próxima semana el estatuto antiterrorista, mientras el Congreso se prepara para iniciar este miércoles 21 de octubre de 2026 el primer debate de la ley de sometimiento.

El funcionario indicó que el proyecto ya fue remitido a la Dirección Jurídica de la Presidencia de la República para su revisión previa.

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La iniciativa propone una vía jurídica para que integrantes de organizaciones criminales se sometan a la justicia. Lara afirmó que el proyecto no les concedería reconocimiento político ni abriría procesos de paz. “Como ustedes saben, la ley de sometimiento no otorga reconocimiento ni estatus político ni entra en un proceso de paz con organizaciones narcoterroristas”, afirmó el ministro.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, presentó el proyecto de ley que establece una ruta jurídica para el sometimiento de grupos armados organizados -crédito @MinInterior/X
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, presentó el proyecto de ley que establece una ruta jurídica para el sometimiento de grupos armados organizados -crédito @MinInterior/X

El funcionario advirtió que el Estado reforzará su capacidad de actuación contra quienes no se acojan a la alternativa judicial. “Si quieren y lo consideran, sométanse a la ley porque es lo mejor que les puede pasar. De lo contrario, les va a caer todo el peso de la ley”, agregó.

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El estatuto incluye una lista de grupos terroristas

Lara señaló que espera presentar el estatuto antiterrorista durante la semana entrante. “Yo espero la semana entrante; eso se pasó hoy a la Dirección Jurídica de la Presidencia de la República”, indicó.

El proyecto busca endurecer la respuesta estatal contra organizaciones criminales. Propone crear un listado de grupos terroristas, cuya inclusión quedaría sujeta a la evaluación del Consejo de Seguridad Nacional.

Esa clasificación permitiría aplicar medidas militares más contundentes, incluidos bombardeos, y reforzar la cooperación militar internacional.

La iniciativa también prevé agravar la tipificación de delitos relacionados con esas estructuras y establecer que las tutelas contra decisiones del Gobierno sean revisadas exclusivamente por el Consejo de Estado.

Además, contempla la compra de cámaras de alta tecnología en municipios con presencia de grupos criminales, con el fin de cruzar información e identificar a sus cabecillas.

El estatuto incluye medidas contra las asonadas y contra el uso de civiles para impedir operaciones de las Fuerzas Militares. El Gobierno prevé llevarlo al Congreso junto con la ley de sometimiento anunciada por el Ministerio de Justicia.

El borrador del Estatuto Antiterrorista del Gobierno de Abelardo de la Espriella busca el el congelamiento de activos - crédito Presidencia
El borrador del Estatuto Antiterrorista del Gobierno de Abelardo de la Espriella busca el el congelamiento de activos - crédito Presidencia

Ministro de Justicia explicó el proyecto de sometimiento a la justicia para bandas criminales de Abelardo de la Espriella

El ministro de Justicia Iván Cancino defendió el proyecto de ley de sometimiento como una vía jurídica para que las estructuras que han confrontado al Estado abandonen actividades ilegales y se sometan ante las autoridades.

A horas de la discusión prevista en el Congreso, el funcionario se reunió con los ponentes de la iniciativa para definir las reglas del debate y conocer las observaciones de los legisladores. La cita no buscó modificar el contenido de la propuesta, según explicó Cancino, sino preparar la sesión legislativa y facilitar el intercambio con los congresistas.

“Fue una socialización para poder mañana entrar ya con algunas reglas un poquito más claras al debate”, señaló el ministro de Justicia.

El proyecto propone una salida legal para los grupos armados y plantea que las víctimas ocupen un lugar central en su aplicación. Cancino sostuvo que el debate abrirá espacio para que los ponentes y los demás integrantes del Congreso expongan reparos, presenten proposiciones y planteen cambios al articulado.

Ministro de Justicia se pronuncia sobre el proyecto de ley de sometimiento - crédito Ministerio de Justicia

El titular de la cartera de Justicia vinculó la iniciativa con el propósito de paz anunciado por el presidente Abelardo de la Estrella: “Que no se les olvide que el fin del presidente Abelardo de la Estrella también es encontrar la paz, por la vía de la razón o por la vía de las armas”.

“Esta ley es importante para el país, no solamente para el Gobierno que la está proponiendo”, afirmó ante los medios de comunicación.

“Aquí le estamos dando una salida por la vía de la razón a todos aquellos que han retado durante mucho tiempo al Estado para que vengan a someterse con esta ley”, concluyó el ministro.

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