Senador Christian Garcés pide recortar $40 billones del gasto público y replantear la deuda de Colombia

El senador del Centro Democrático planteó reducir los gastos de funcionamiento del Estado en dos puntos del PIB y renegociar las obligaciones financieras para liberar recursos destinados a inversión social e infraestructura. - crédito Centro Democrático

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El senador del Centro Democrático Christian Garcés, coordinador ponente del Presupuesto General de la Nación para 2027, pidió reducir $40 billones de los gastos de funcionamiento del Estado y replantear la deuda pública de Colombia. En entrevista con Recap Blu, el congresista sostuvo que la distribución actual de los recursos limita la inversión y defendió una reforma estructural del gasto.

Según explicó, el funcionamiento del Estado representa el 62% del presupuesto, mientras que la inversión corresponde a entre el 14% y el 15%, y el servicio de la deuda equivale al 24%. Para modificar esa distribución, propuso reducir los gastos de funcionamiento en dos puntos del producto interno bruto (PIB), una cifra que estimó en $40 billones.

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Garcés también respaldó la presentación de una ley de ajuste fiscal o rescate económico, aunque manifestó su rechazo a nuevos impuestos que puedan afectar a las empresas y los emprendimientos.

Christian Garcés propone reducir $40 billones del gasto público

Durante la entrevista, el senador afirmó que el país necesita modificar la estructura del presupuesto para aumentar los recursos disponibles para inversión.

“Tenemos que lograr un cambio estructural en el presupuesto”, señaló Garcés, al referirse a la proporción de los recursos destinada al funcionamiento de las entidades públicas.

El congresista sostuvo que la reducción del gasto requiere revisar los costos del Estado y adoptar medidas de fondo. A su juicio, mantener el nivel actual de funcionamiento limita la capacidad del Gobierno para atender las necesidades de los ciudadanos y financiar proyectos de infraestructura.

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Garcés aseguró que la meta de recorte de $40 billones equivale a dos puntos del PIB y afirmó que el Gobierno nacional también ha mencionado cifras de reducción del gasto. Sin embargo, indicó que el Ejecutivo estaba realizando cálculos y proyecciones para definir las medidas que presentará en el marco del ajuste fiscal.

Christian Garcés propuso revisar las obligaciones financieras del Estado para liberar recursos destinados a inversión. - crédito EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

El senador plantea renegociar o reperfilar la deuda pública

Otro de los puntos centrales de la propuesta es revisar el servicio de la deuda. Garcés aseguró que el monto previsto para este rubro ascendía a $155 billones y consideró necesario buscar alternativas para reorganizar los compromisos financieros del país.

“Tenemos que lograr transformar, replantear, reperfilar la deuda”, afirmó durante la conversación.

El senador explicó que durante la discusión presupuestal propuso reducir los recursos destinados al servicio de la deuda y evaluar mecanismos para cumplir con las obligaciones adquiridas por el Estado sin comprometer una proporción tan elevada del presupuesto.

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Según su balance, se logró una reducción de $8 billones, recursos que, de acuerdo con sus declaraciones, se destinarán a subsidios de energía y gas, así como a la atención de desastres relacionados con el terremoto y el fenómeno de El Niño.

Garcés sostuvo que la reducción de los gastos de funcionamiento y la revisión de la deuda son necesarias para ampliar los recursos de inversión y mantener la atención a las poblaciones vulnerables.

Centro Democrático rechaza nuevos impuestos para financiar el ajuste

El senador señaló que su partido espera conocer la propuesta del Gobierno para corregir los desequilibrios fiscales. Según explicó, la solicitud fue avanzar primero en la aprobación del presupuesto y presentar posteriormente la ley de ajuste fiscal o rescate económico.

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Garcés afirmó que el Centro Democrático no respalda nuevos impuestos que puedan frenar el crecimiento empresarial y la creación de emprendimientos.

En su lugar, defendió medidas orientadas a fortalecer el aparato productivo, aumentar las exportaciones y generar empleo. Según su planteamiento, el crecimiento económico permitiría incrementar los ingresos tributarios sin depender de nuevas cargas fiscales.

El congresista también se refirió a las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Consideró que un eventual acuerdo con el organismo podría contribuir a recuperar la confianza internacional en el manejo de las finanzas públicas, aunque no afirmó que las negociaciones hayan concluido.

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El senador del Centro Democrático rechazó nuevos tributos y defendió medidas para impulsar el crecimiento empresarial. - crédito Johan Largo - infobae

Recursos para la reconstrucción y la inversión pública

Durante la entrevista, Garcés también habló sobre las necesidades presupuestales de los territorios afectados por el terremoto. Según indicó, la reconstrucción y la atención de los damnificados requerirían cerca de $50 billones durante los próximos cuatro años.

El senador mencionó al Eje Cafetero, Chocó, Valle del Cauca y el norte del Cauca entre las zonas que necesitan recursos para su recuperación. Asimismo, aseguró que en el presupuesto se consiguieron $3,8 billones para atender a los damnificados y avanzar en la reconstrucción.

Garcés manifestó que hará seguimiento a la ejecución de esas partidas y señaló que su respaldo a las iniciativas del Gobierno dependerá de que los recursos se utilicen de manera adecuada.

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También planteó que las inversiones en vivienda podrían contribuir a la reactivación económica y a la generación de empleo en las regiones afectadas.

Garcés señaló que se consiguieron $3,8 billones en el presupuesto para atender a los damnificados y avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas. - crédito @FOVIALITO

Los cambios que propone para el presupuesto de 2027

Al evaluar la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027, Garcés aseguró que quedó satisfecho con el resultado de la discusión, aunque consideró que los gastos de funcionamiento y el servicio de la deuda siguen limitando la inversión.

El senador también señaló que durante el trámite legislativo se aumentaron en $5 billones los recursos destinados a medicamentos y atención en salud. Además, afirmó que el presupuesto del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) tuvo un incremento del 25%.

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Sobre el futuro de las finanzas públicas, reiteró que el Gobierno debe avanzar en la reducción del gasto y presentar medidas que permitan fortalecer la inversión sin aumentar los impuestos.

La propuesta de ajuste fiscal, según lo expuesto por Garcés, deberá concretarse en medidas que modifiquen la estructura del gasto estatal y permitan revisar las obligaciones financieras de Colombia.