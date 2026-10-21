Colombia

FMI y Banco Mundial asesorarán a Colombia en el manejo de su deuda pública hasta 2030

La misión trabajará en la actualización de la estrategia de mediano plazo y en la preparación del Plan Anual de Financiamiento de 2027, con recomendaciones técnicas e intercambio de experiencias internacionales

FMI y Banco Mundial aportarán asistencia técnica y recomendaciones para fortalecer la estrategia financiera del país. - crédito FMI y Banco Mundial
FMI y Banco Mundial aportarán asistencia técnica y recomendaciones para fortalecer la estrategia financiera del país. - crédito FMI y Banco Mundial
Guardar

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial asesorarán técnicamente al Gobierno colombiano en la actualización de su estrategia de gestión de deuda pública para el período 2027-2030. La misión comenzó el martes 20 de octubre y permanecerá en el país hasta el 29 de este mes, con el objetivo de apoyar también la preparación del Plan Anual de Financiamiento de 2027.

Según informó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la asistencia fue solicitada por el ministro Miguel Gómez Martínez y estará a cargo de especialistas de ambos organismos multilaterales, quienes trabajarán con la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

PUBLICIDAD

La iniciativa busca fortalecer la planificación del endeudamiento estatal, evaluar los riesgos asociados a la deuda y mejorar la previsibilidad de las necesidades de financiamiento del país.

El Ministerio de Hacienda lidera la actualización de la estrategia de mediano plazo y la preparación del plan de financiamiento de 2027. - crédito REUTERS/Luisa González
El Ministerio de Hacienda lidera la actualización de la estrategia de mediano plazo y la preparación del plan de financiamiento de 2027. - crédito REUTERS/Luisa González

¿En qué consiste la asesoría del FMI y el Banco Mundial?

La misión apoyará la actualización de la Estrategia de Gestión de Deuda Pública de Mediano Plazo (EGDMP) para 2027-2030 y la elaboración del Plan Anual de Financiamiento del próximo año.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el trabajo contempla un análisis independiente de la estrategia de endeudamiento, recomendaciones de política pública y un intercambio de experiencias internacionales sobre la administración de la deuda soberana, especialmente en países de la región y otras economías emergentes.

PUBLICIDAD

El ministro Miguel Gómez Martínez explicó que la planificación de mediano plazo busca fortalecer la confianza de los mercados y facilitar el acceso a condiciones de financiamiento competitivas.

La formulación de una estrategia de mediano plazo busca dar mayor previsibilidad a la gestión de la deuda pública y fortalecer la confianza de los mercados, lo que puede traducirse en condiciones de financiamiento más competitivas en términos de plazos, montos y costos”, señaló el funcionario en el comunicado oficial.

La cartera también indicó que el proceso apunta a mejorar la gestión de riesgos y contribuir al desarrollo del mercado de capitales colombiano, con criterios de transparencia y rendición de cuentas.

Quiénes integran la misión internacional

La delegación está liderada por José Franco Medeiros de Morais, especialista sénior en deuda del Banco Mundial, y José de Luna, especialista del sector financiero del FMI.

El equipo cuenta con expertos de ambas instituciones procedentes de México, China, Brasil y Hungría, quienes aportarán conocimientos sobre las prácticas de gestión de deuda aplicadas en otros mercados.

Durante la misión se realizarán sesiones de trabajo con funcionarios de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. También están previstas reuniones con el Banco de la República, entidades reguladoras, Creadores de Mercado y otros participantes del mercado de deuda pública y del sistema financiero.

El Ministerio de Hacienda afirmó que el acompañamiento permitirá incorporar experiencias internacionales a la administración de las obligaciones del Estado. No obstante, el comunicado no detalla las recomendaciones específicas que resultarán del proceso.

Para 2025 el país experimentará una elevada inflación de acuerdo a informe mensual del Banco de la República - crédito Colprensa
La deuda bruta pública de Colombia alcanzó los $1.068,33 billones en agosto de 2026, según la Contraloría General de la República. - crédito Colprensa

Deuda pública de Colombia alcanzó $1.068,33 billones en agosto

La asistencia técnica se desarrolla mientras el país registra un elevado volumen de obligaciones públicas. Según el informe consolidado de la Contraloría General de la República, con corte a agosto de 2026, la deuda bruta pública colombiana se ubicó en $1.068,33 billones.

De ese total, $818,81 billones correspondían a deuda interna, equivalente al 76,6%. Este componente estaba concentrado principalmente en títulos de Tesorería (TES) de largo plazo adquiridos por fondos de pensiones y bancos.

La deuda externa pública, por su parte, alcanzó $249,52 billones, cifra que representaba el 23,4% del total reportado.

En la información suministrada también se estima que el endeudamiento equivalía aproximadamente al 60,6% del producto interno bruto (PIB) proyectado para 2026.

Estas cifras permiten dimensionar las obligaciones que administra el Estado y el contexto en el que se actualizará la estrategia de mediano plazo.

Qué buscan los organismos multilaterales con la asistencia

El Banco Mundial aportará su experiencia en el diseño de estrategias de deuda, la estructura de vencimientos, la evaluación de riesgos y el desarrollo de mercados de deuda pública.

El FMI contribuirá con conocimientos en análisis macroeconómico, riesgos fiscales, sostenibilidad de la deuda y funcionamiento de los mercados financieros.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el propósito es fortalecer las herramientas de planificación del Gobierno y mejorar la previsibilidad para los inversionistas y las finanzas públicas.

El ministro sostuvo que contar con una estrategia formal, transparente y respaldada técnicamente es una prioridad para la administración nacional.

La misión conjunta continuará sus actividades hasta el 29 de octubre de 2026, con reuniones técnicas y sesiones de trabajo orientadas a la actualización de la estrategia de deuda para 2027-2030 y a la preparación del Plan Anual de Financiamiento del próximo año.

Temas Relacionados

FMIBanco Mundialdeuda públicagestión de deuda públicaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, martes 20 de octubre de 2026

Este sorteo es uno de los juegos más populares en el sur de país, gracias a su estilo sencillo y ofrece varias oportunidades de ganar

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, martes 20 de octubre de 2026

Reforma pensional: estos son los nueve puntos pendientes en la Cámara y la razón por la que piden aplazarla hasta 2028

La Ley 2381 de 2024 entraría en vigencia el 1 de abril de 2027, pero el Gobierno y Colpensiones advierten que faltan $16,2 billones para implementarla y buscan aplazar su entrada en funcionamiento

Reforma pensional: estos son los nueve puntos pendientes en la Cámara y la razón por la que piden aplazarla hasta 2028

Estos son los recursos que estarían en riesgo si se hunde el Presupuesto 2027 por un error en el Congreso

La diferencia entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara habría impedido completar el trámite legislativo y podría dejar por fuera partidas adicionales destinadas a salud, educación, justicia y otras entidades estatales

Estos son los recursos que estarían en riesgo si se hunde el Presupuesto 2027 por un error en el Congreso

Tribunal ordena alternativas para crisis de agua en Santa Marta si desalinizadoras no son viables

El fallo exige avanzar en nuevas fuentes de abastecimiento, obras de acueducto y alcantarillado y un seguimiento bimestral a las entidades responsables

Tribunal ordena alternativas para crisis de agua en Santa Marta si desalinizadoras no son viables

Defensoría reporta un caso de reclutamiento de niños y adolescentes en Huila en 2026 y alerta por subregistro

Entre enero y septiembre se identificó una víctima en el departamento. La entidad advirtió que el miedo, la desconfianza y la falta de denuncias impiden conocer la verdadera magnitud del problema

Defensoría reporta un caso de reclutamiento de niños y adolescentes en Huila en 2026 y alerta por subregistro
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

HBO Max estrenará ‘El colombiano de Keko’, serie inspirada en un caleño que pasó ocho años preso en Tanzania

HBO Max estrenará ‘El colombiano de Keko’, serie inspirada en un caleño que pasó ocho años preso en Tanzania

Alcolirykoz llevará por primera vez su tradicional ‘Remate del Año’ a Bogotá: todo lo que debe saber

WestCol estará en el Clásico Barcelona-Real Madrid con permiso oficial de LaLiga

La actriz María Helena Döering recordó cómo sobrevivió a un atentado de Pablo Escobar en el hotel donde se hospedaba: “Mi habitación se destruyó”

Video | Karol G habló con Salma Hayek sobre su vida sentimental y paralizó Nueva York con una sesión de fotos

Deportes

Se ‘apretaron’ las cosas en la Primera B: 10 de los 16 equipos pelearán por los últimos cupos a los cuadrangulares

Se ‘apretaron’ las cosas en la Primera B: 10 de los 16 equipos pelearán por los últimos cupos a los cuadrangulares

Los padres de José Escorcia relataron entre lágrimas cómo tuvieron que separarse de él cuando tenía 10 años para cumplir su sueño de jugar fútbol profesional

Este es el primer clasificado a la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla: habrá presencia colombiana

Teófilo Gutiérrez reveló lo cerca que estuvo de llegar al Real Madrid; también confesó que espera ver campeón a Falcao con Millonarios

Teófilo Gutiérrez contó que, con su primer sueldo, compró un pollo asado para compartir con su madre tras años de carencias: “Solo lo veíamos por televisión”