Colombia

Pilas: Así rotará el pico y placa en Bogotá este miércoles 21 de octubre

¿Cuáles son los autos que no tienen permitido circular este día? Averígualo y evita una multa

El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)
El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)
Guardar

La Secretaría de Movilidad de Bogotá comunicó sobre la aplicación del Pico y Placa para este día. Aquí están todos los detalles de este programa de restricción vehicular y evita sanciones.

Tome nota de la terminación de la placa de tu coche, del tipo de vehículo y la hora del día, para saber si se puede moverse sin repercusiones.

PUBLICIDAD

El programa tiene como objetivo reducir la circulación de vehículos, en el marco de un programa integral con el fin de disminuir el tráfico vehicular, así como los altos niveles de contaminación ambiental en la ciudad.

Desde 1998 se aplica el Pico y Placa en Bogotá, es decir, suma más de dos décadas en funcionamiento. Este es el calendario de restricciones de este miércoles 21 de octubre, según la alcaldía de la ciudad.

¿Cómo funciona el Pico y Placa?

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Bogotá)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Bogotá)

Así es como funciona el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

Los vehículos particulares se dividen en dos grupos de acuerdo con el último dígito de su placa. El primero lo conformarán aquellos automóviles con terminación 1, 2, 3, 4 o 5 y el segundo los que finalicen en 6, 7, 8, 9 u 0.

PUBLICIDAD

Ahora, los autos particulares con terminación 1, 2, 3, 4 o 5 no circularán los días pares. Mientras que aquellos que finalicen en 6, 7, 8, 9 u 0 no podrán transitar los días impares.

Las nuevas medidas del Pico y Placa. (Infobae)
Las nuevas medidas del Pico y Placa. (Infobae)

El horario del Pico y Placa para vehículos particulares: de 6:00 horas a 21:00 horas, de lunes a viernes, a excepción de fines de semanas y días festivos.

En el caso de los taxis y vehículos de servicio de transporte especial, la prohibición vehicular es en grupo de dos: 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 9 y 0. La restricción para estos dos tipos de automóviles cambia cada semana, por lo que es importante mantenerse actualizado.

En tanto, los vehículos de carga no tienen permitido transitar en las horas de prohibición del Pico y Placa, solo pueden los sábados, pero también condicionado al peso y antigüedad del transporte.

A diferencia de los vehículos particulares, en los taxis, de servicio de transporte especial y de carga la restricción vehicular tiene una aplicación de lunes a viernes.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

Hay formas de evitar el Pico y Placa. (Colprensa)
Hay formas de evitar el Pico y Placa. (Colprensa)

Se trata de los vehículos eléctricos, híbridos, cero emisiones, motocicletas, de servicio diplomático, de funerarias, de emergencia y seguridad, los que transporten a personas en condición de discapacidad, los de control de tráfico y grúas, de medios de comunicación, de autoridades judiciales, de transporte escolar, los destinados a la enseñanza automovilística y los que tengan una ocupación de tres o más personas desde el inicio y hasta el fin del viaje.

Para que tu auto se beneficie de la excepción, es decir, que no vea afectados en su circulación por el Pico y Placa, se debe de registrar previamente ante la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Si tu automóvil no está en la lista de excepción, pero quieres que circule todos los días en Bogotá, tienes la posibilidad de aplicar al llamado Pico y Placa Solidario, un permiso que da la opción a los conductores de elegir los días, semanas o meses en los que puedes circular libremente por la ciudad a cambio de un aporte económico, el cual se destina a mejorar el Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad colombiana.

Pico y Placa Regional

Además de la restricción vehicular tradicional, en Bogotá hay uno más llamado Pico y Placa Regional, el cual aplica el último día de todos los puentes festivos en los nueve corredores de ingreso a la ciudad colombiana.

La restricción para los vehículos cuyas placas terminan en número impar es desde las 12:00 horas y hasta las 16:00 horas, mientras que para los automóviles con placas pares la prohibición comienza a las 16:00 horas y termina a las 20:00 horas.

El mapa del Pico y Placa Regional. (Archivo)
El mapa del Pico y Placa Regional. (Archivo)

Los nueve corredores de ingreso a Bogotá en el que se aplica el Pico y Placa Regional son:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte.

Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá.

Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (avenida carrera 86).

Avenida Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el portal 80.

Avenida Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183.

Avenida Boyacá vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano.

Vía Suba Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170.

Vía la Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera 7.

Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida circunvalar.

Los vehículos de excepción que no aplican en el Pico y Placa Regional son los que tienen tres o más ocupantes, los de personal médico, ni los que cuenten con el Pico y Placa Solidario.

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

En el caso de violar el Pico y Placa en cualquiera de sus versiones, las autoridades de Bogotá cuentan con un sistema de sanciones económicas.

La multa durante este 2023 asciende a los 522.900 pesos colombianos, además el auto será inmovilizado, así lo señala el Código Nacional de Tránsito para la infracción C.14.

Temas Relacionados

Pico y Placa en Bogotá hoyPico y Placa en BogotáPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Senador Christian Garcés pide recortar $40 billones del gasto público y replantear la deuda de Colombia

El congresista explicó cómo busca modificar la distribución del presupuesto de 2027 y defendió una reforma estructural del Estado sin aumentar los impuestos a las empresas

Senador Christian Garcés pide recortar $40 billones del gasto público y replantear la deuda de Colombia

FMI y Banco Mundial asesorarán a Colombia en el manejo de su deuda pública hasta 2030

La misión trabajará en la actualización de la estrategia de mediano plazo y en la preparación del Plan Anual de Financiamiento de 2027, con recomendaciones técnicas e intercambio de experiencias internacionales

FMI y Banco Mundial asesorarán a Colombia en el manejo de su deuda pública hasta 2030

Sorteo Chontico Noche hoy, martes 20 de octubre de 2026: verifica aquí el resultado ganador

Este sorteo es uno de los juegos más populares en el sur de país, gracias a su estilo sencillo y ofrece varias oportunidades de ganar

Sorteo Chontico Noche hoy, martes 20 de octubre de 2026: verifica aquí el resultado ganador

Reforma pensional: estos son los nueve puntos pendientes en la Cámara y la razón por la que piden aplazarla hasta 2028

La Ley 2381 de 2024 entraría en vigencia el 1 de abril de 2027, pero el Gobierno y Colpensiones advierten que faltan $16,2 billones para implementarla y buscan aplazar su entrada en funcionamiento

Reforma pensional: estos son los nueve puntos pendientes en la Cámara y la razón por la que piden aplazarla hasta 2028

Estos son los recursos que estarían en riesgo si se hunde el Presupuesto 2027 por un error en el Congreso

La diferencia entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara habría impedido completar el trámite legislativo y podría dejar por fuera partidas adicionales destinadas a salud, educación, justicia y otras entidades estatales

Estos son los recursos que estarían en riesgo si se hunde el Presupuesto 2027 por un error en el Congreso
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

HBO Max estrenará ‘El colombiano de Keko’, serie inspirada en un caleño que pasó ocho años preso en Tanzania

HBO Max estrenará ‘El colombiano de Keko’, serie inspirada en un caleño que pasó ocho años preso en Tanzania

Alcolirykoz llevará por primera vez su tradicional ‘Remate del Año’ a Bogotá: todo lo que debe saber

WestCol estará en el Clásico Barcelona-Real Madrid con permiso oficial de LaLiga

La actriz María Helena Döering recordó cómo sobrevivió a un atentado de Pablo Escobar en el hotel donde se hospedaba: “Mi habitación se destruyó”

Video | Karol G habló con Salma Hayek sobre su vida sentimental y paralizó Nueva York con una sesión de fotos

Deportes

Se ‘apretaron’ las cosas en la Primera B: 10 de los 16 equipos pelearán por los últimos cupos a los cuadrangulares

Se ‘apretaron’ las cosas en la Primera B: 10 de los 16 equipos pelearán por los últimos cupos a los cuadrangulares

Los padres de José Escorcia relataron entre lágrimas cómo tuvieron que separarse de él cuando tenía 10 años para cumplir su sueño de jugar fútbol profesional

Este es el primer clasificado a la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla: habrá presencia colombiana

Teófilo Gutiérrez reveló lo cerca que estuvo de llegar al Real Madrid; también confesó que espera ver campeón a Falcao con Millonarios

Teófilo Gutiérrez contó que, con su primer sueldo, compró un pollo asado para compartir con su madre tras años de carencias: “Solo lo veíamos por televisión”