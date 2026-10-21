Revelan detalles de los chats en los que advertían sobre el atentado contra Miguel Uribe: “No puedo permitir que les llegue a pasar algo”

Miguel Uribe fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 - crédito Prensa Senado

Guardar

El atentado perpetrado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el 7 de junio de 2025 habría sido alertado meses antes de que sucediera. De acuerdo con conversaciones a las que tuvo acceso Noticias RCN, una persona advirtió al respecto a una senadora del Centro Democrático, cuya identidad no fue revelada.

El primer mensaje que recibió la congresista está fechado el 16 de abril de ese año. En él, el informante, cuyo nombre tampoco fue revelado, instó a la legisladora a reforzar sus medidas de seguridad, debido al riesgo que podía estar corriendo en ese momento.

PUBLICIDAD

“Mi doctora preferida muy buena noche. Apenas pueda por favor regáleme una llamada de urgencia por favor. Lo que debo decirle es de urgencia, por favor. Doctora por favor no baje la guardia por favor cuídese mucho utilice a toda hora sus escoltas, bueno (sic)”, se lee en la conversación a la que tuvo acceso el medio de comunicación citado.

"Marcos Calarcá" negó estar detrás del atentado contra Miguel Uribe - crédito AFP

El 21 de abril, esa persona volvió a ponerse en contacto con la congresista y, en esta ocasión, dio a conocer el nombre de la persona que estaría detrás del atentado: el entonces legislador Luis Alberto Albán Urbano, conocido como Marcos Calarcá, que hizo parte de las extintas Farc-EP y del Partido Comunes, creado después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016.

PUBLICIDAD

“Doctora ese malparido de Marcos Calarcá está organizando ocho bandidos llamados comandos para ir a hacerte el atentado (sic)”, se lee en el chat divulgado por el medio. Ese apartado de la conversación ya lo conoció María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, que públicamente señaló al entonces representante a la Cámara de haber orquestado el ataque contra el precandidato presidencial.

La persona que alertó a la congresista afirmó que confiaba plenamente en el informante que tenía dentro del Congreso, por lo que aseguró que sus advertencias eran reales. “La fuente está metido allá adentro él se comunica conmigo cuando sale, me hago entender. Yo a ustedes los quiero mucho a usted a la doctora Paola y al doctor Miguel Uribe, no puedo permitir que les llegue a pasar algo sin antes avisarle, por eso le digo para que extreme sus medidas de seguridad (sic)”, dijo.

PUBLICIDAD

Miguel Uribe fue víctima de un atentado en Bogotá, cuando daba un discurso político ante la ciudadanía - crédito @andresbarriosbernal/Instagram

El día del atentado contra Miguel Uribe, esa persona volvió a ponerse en contacto con la legisladora y cuestionó la conformación del esquema de seguridad que tenía en ese momento el senador. “Doctora y el esquema de Miguelito dónde putas estaba, como que le dieron por la espalda (sic)”, indicó.

El debilitado esquema de seguridad de Miguel Uribe

Según el exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Augusto Rodríguez, el esquema de seguridad del entonces precandidato presidencial quedó debilitado porque, al parecer, el senador decidió dividirlo, con el objetivo de que algunos de sus hombres de protección se encargaran de cuidar a su familia, mientras otros estaban con él.

PUBLICIDAD

Además, no habría aceptado que se hicieran relevos entre los escoltas, los cuales se requerían para garantizar su descanso, sin que eso implicara desprotegerlo. Esto hizo que tuviera al menos una persona menos en su esquema de seguridad.

“El doctor Miguel Uribe contaba con un esquema de protección robusto, un poco superior al de otros parlamentarios: cuatro policías y tres escoltas de la UNP. Sin embargo, tomó decisiones que debilitaron su seguridad y que fueron equivocadas”, detalló el exfuncionario, en conversación con El País América.

Por desconfianza, el senador Miguel Uribe se negó a autorizar relevos en su esquema de protección, según el exdirector de la UNP - crédito UNP

Sin embargo, el abogado Víctor Mosquera, que representa a la familia de Miguel Uribe Turbay, aseguró en varias oportunidades ante los medios de comunicación que el senador solicitó en más de una ocasión el reforzamiento de su equipo de protección y que, al parecer, su petición no fue atendida. Augusto Rodríguez negó esos señalamientos.

PUBLICIDAD

‘Marcos Calarcá’ negó acusaciones en su contra

Por su parte, en una entrevista con Reporte Coronell, el exrepresentante Luis Alberto Albán negó las acusaciones que surgieron en su contra, con base en las conversaciones divulgadas. Según indicó, actualmente no tiene ningún vínculo con organizaciones armadas e incluso advirtió que es un blanco de las disidencias de las Farc.

“Yo estoy lejos, absolutamente lejos de eso de lo cual me está acusando ella (…) No tengo ninguna relación con los grupos que se llaman disidencias de las Farc. No tengo ninguna relación (…) (antes) estoy como objetivo militar de ellos”, aseguró.