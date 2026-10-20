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Caso de Yhormar Hurtado llega a los estrados internacionales: Alianza FC habría presentado apelación en el TAS

El club de Valledupar es el quinto que reclama por la presunta inscripción indebida del jugador en la Liga BetPlay porque, en la temporada 2026, pasó por otros dos equipos e incumplió norma de la FIFA

Yhormar Hurtado tuvo un breve paso por Always Ready después de jugar con Deportes Tolima - crédito América de Cali
Yhormar Hurtado tuvo un breve paso por Always Ready después de jugar con Deportes Tolima, todo eso en el primer semestre de 2026, antes de arribar al América - crédito América de Cali
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Uno de los hechos que ha despertado polémica en el fútbol colombiano durante el segundo semestre de 2026 fue el caso del defensor Yhormar Hurtado. El jugador firmó contrato con América de Cali, pero su fichaje derivó en uno de los líos judiciales más mediáticos de las últimas semanas: cinco clubes reclaman que su inscripción fue ilegal y el caso ahora llegó a una instancia internacional.

Alianza FC apeló ante el Tribunal de Arbitramiento Deportivo (TAS) por la supuesta inscripción irregular del futbolista. Hurtado disputó seis encuentros con los rojos y los rivales reclaman los tres puntos por esa razón, mientras que la Dimayor decidió suspender al jugador por tiempo indefinido.

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Por el momento, América de Cali continúa su campaña en el Torneo Finalización 2026 con el objetivo de clasificar a los cuadrangulares y pelear por el título. El club espera el llamado del tribunal para enviar las pruebas con las que busca defender al futbolista y demostrar que su fichaje se realizó bajo todos los lineamientos de la FIFA.

El TAS toma otra apelación por Yhormar Hurtado

El argumento de los clubes que reclamaron los puntos perdidos frente al América, en los partidos en los que el defensor apareció en convocatoria, es porque el club incumplió el artículo 5.4 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, el cual indica que un jugador no puede disputar partidos en tres clubes en el mismo año, y el futbolista pasó por Deportes Tolima, Always Ready de Bolivia y los diablos rojos.

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El periodista César Augusto Londoño informó que Alianza FC llevó ese caso al TAS para reclamar el partido que perdió 3-0 contra los escarlatas, debido a que Hurtado, que fue titular como lateral derecho, no debía jugar porque había irregularidad en su contratación y se le deben dar los tres puntos.

Yhormar Hurtado
Alianza fue al TAS a reclamar los puntos contra América por supuesta inscripción ilegal de Yhormar Hurtado, que tuvo partidos en tres clubes en 2026 - crédito @cesaralo/X

“Hoy Alianza presentó la apelación ante el TAS en el proceso de Yhormar Hurtado, completando apelaciones de 5 clubes colombianos: Inter, Chicó, Santa Fe, Jaguares y Alianza, que demandan a América ante el TAS, tras la decisión del Comité Disciplinario de Dimayor”, dijo el comunicador en su cuenta de X.

Con respecto a lo dicho por la Dimayor, informó la decisión de apartar a Yhormar Hurtado por tiempo indefinido: “El jugador Yhormar David Hurtado Torres es inelegible para actuar con el América en partidos oficiales de las competiciones organizadas por la Dimayor durante el resto de la temporada 2026″.

El organismo deportivo declaró como "inelegible" en competencias a Hurtado -crédito Dimayor
El organismo deportivo declaró como "inelegible" en competencias a Hurtado -crédito Dimayor

Los partidos con Tolima y Always Ready

Según los cinco demandantes ante el TAS, el lateral derecho sí tenía problemas para firmar con el América porque sí violó el estatuto de la FIFA, no solo con la cantidad de equipos en los que se puede jugar en un mismo año calendario, sino que sí tuvo participación con esas escuadras antes de pasar a los rojos.

Yhormar Hurtado tiene tres partidos con el Deportes Tolima en la Liga BetPlay 2026-I, que se dieron el 18, 23 y 27 de enero, poco antes de irse de la institución al cuadro boliviano, en los que fue titular en las victorias 2-0 contra el Junior de Barranquilla y Alianza, además de ingresar 35 minutos en el empate 2-2 ante el Medellín.

Yhormar Hurtado
Yhormar Hurtado, por ahora, está inhabilitado con el América por lo que queda de 2026 y sin saber si volverá a aparecer con el club por el caso en el TAS - crédito América de Cali

Con respecto a Always Ready, el lateral derecho apareció en tres compromisos por la Copa Libertadores frente a Lanús de Argentina, la Liga de Quito y el Mirassol de Brasil, en las tres primeras jornadas de la fase de grupos el 7, 16 y 29 de abril.

Con estas pruebas, el TAS deberá definir si hubo irregularidad en los seis partidos en los que Hurtado apareció con el América en la Liga BetPlay, pues de comprobarse, el rojo perdería hasta 18 puntos en la tabla de posiciones frente a Internacional de Bogotá, Boyacá Chicó, Jaguares, Santa Fe, Junior de Barranquilla y Alianza.

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