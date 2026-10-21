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La deportista Ginna Escobar reveló lo que enfrentaron Camilo Vera y Ángel Barajas en el Mundial de Gimnasia: “En una final no tienes rango de error”

La gimnasta antioqueña analizó para Infobae Colombia la hazaña por equipos en Países Bajos y las claves de la nueva generación que sueña con el podio en Los Ángeles 2028

Ginna Escobar, gimnasta de la delegación colombiana en el Mundial 2026 de Países Bajos, expuso las razones por las que el puesto octavo de la Tricolor, que obtuvo en esta edición, es histórico - crédito Diego Suárez/Infobae Colombia
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La selección masculina de Colombia terminó en el octavo puesto por equipos en el Mundial de Gimnasia Artística de 2026, tras la final por equipos disputada el martes 20 de octubre del 2026 en Países Bajos, un resultado que, según la gimnasta Ginna Escobar, representa un hito para el país por la dificultad de acceder a una final reservada para las principales potencias de este deporte.

En diálogo con Infobae Colombia, Escobar explicó que el país obtuvo su lugar en el Mundial a través del proceso de clasificación continental y luego ingresó a la final de los ocho mejores equipos. El conjunto colombiano superó a Italia, que fue novena en la clasificación, además de Francia y Alemania, selecciones con tradición en finales olímpicas y mundiales.

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La gimnasta destacó que el resultado fue conseguido por un equipo renovado y joven. También habló de la lesión de Camilo Vera, del recorrido de Ángel Barajas y de su propia participación en el torneo, después de recuperarse de un desgarre en el sóleo.

Ángel Barajas, talento y proyección a los 18 años

Para la deportista antioqueña, Ángel Barajas es una de las principales figuras de la nueva generación de la gimnasia colombiana. Lo conoce desde sus etapas infantil y preinfantil, cuando ya ejecutaba elementos de alta dificultad con una facilidad que, en su opinión, lo distinguía del resto.

El talento está en él. Y obviamente, talento sin trabajo duro, pues no va a ayudarte. Pero él tiene su talento y tiene el trabajo duro; lo que hace es una combinación realmente brillante”, afirmó Escobar.

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La edad de Barajas es uno de los factores que, según la gimnasta, dimensiona su presente. Escobar explicó que los resultados relevantes en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos suelen llegar después de varios años de experiencia en la categoría mayores.

Lo lindo de él es que lo logra teniendo 18. Y eso es algo que uno dice: ‘Guau’”, sostuvo Escobar. La gimnasta comparó su irrupción con las trayectorias de competidores chinos, japoneses, ucranianos y de otros países con tradición en la disciplina, muchos de los cuales alcanzaron podios internacionales a una edad más avanzada.

Ginna Escobar, gimnasta de la selección Colombia que estuvo en el Mundial 2026, aseguró que Miguel Ángel Barajas tiene el talento para convertirse en un histórico de esta disciplina - crédito Diego Suárez/Infobae Colombia

Escobar también ubicó a Barajas dentro de un proceso iniciado por gimnastas colombianos como Jossimar Calvo, Hugo Giraldo, Johnny Muñoz y Andrés Martínez. Para ella, esos deportistas demostraron que Colombia podía competir internacionalmente y ayudaron a que las nuevas generaciones asumieran esa posibilidad con mayor confianza.

Ellos han logrado mucho y han alcanzado medallas mundiales a sus 22, 24, 25 años, pero ¿por qué no a los 18?”, planteó. Sin embargo, advirtió que el principal reto para Barajas será sostener el nivel: “Llegar al éxito es duro, pero más duro aún es mantenerse”.

La lesión de espalda que enfrentó Camilo Vera

La actuación colombiana estuvo atravesada por una decisión compleja alrededor de Camilo Vera, uno de los integrantes del equipo. Escobar relató que el gimnasta arrastra desde hace años una lesión de espalda que le provoca dolores intensos, especialmente en suelo, uno de sus aparatos más fuertes.

Antes de competir, incluso se evaluó la posibilidad de no incluirlo en esa prueba. “El impacto es tan fuerte que la espalda lo lastima demasiado y el dolor de él estaba muy alto”, explicó Escobar a Infoabe Colombia. Vera llevaba varios días sin realizar suelo porque no estaba contemplado que lo hiciera en el Mundial.

La decisión implicaba recurrir a un suplente o utilizar a Vera pese a su estado físico: “Estaba en decidir aguantarse el dolor y pasar de una lesión muy fuerte que tiene o pasar un suplente que obviamente tiene buen nivel, pero tú sabes que las décimas definen todo”.

La delegación colombiana de gimnasia artística alcanzó su mejor posición histórica, al ser octava del Mundial 2026 - crédito Ángel Barajas/Ginna Escobar/Camilo Vera
La delegación colombiana de gimnasia artística alcanzó su mejor posición histórica, al ser octava del Mundial 2026 - crédito @ginna_eb - @camilo.vera28 - @angel_barajas34/Instagram

Finalmente, Vera participó. Para Escobar, ese episodio reflejó una de las exigencias de una final mundial, donde los márgenes son mínimos y cada presentación puede modificar la clasificación. En esa instancia compiten tres gimnastas por equipo en cada aparato y se contabilizan las tres notas, sin una cuarta rutina que pueda compensar un error.

El equipo colombiano también debió adaptarse a aparatos nuevos, una condición habitual en los Mundiales. Escobar explicó que los gimnastas se concentraron previamente en España para controlar variables como el sueño, el jet lag, el frío y el clima antes de competir.

En una final mundial, básicamente no tienes rango de error”, señaló a Infobae Colombia. La modalidad de competencia, reservada para los ocho mejores equipos, era nueva para Colombia, pero la gimnasta consideró que el grupo respondió de forma unida y que el resultado confirmó ese trabajo.

Ginna Escobar tuvo su presentación en el Mundial de Gimnasia 2026 el lunes 19 de octubre del 2026 - crédito Piroschka Van De Wouw/Reuters
Ginna Escobar tuvo su presentación en el Mundial de Gimnasia 2026 el lunes 19 de octubre del 2026 - crédito Piroschka Van De Wouw/Reuters

Ginna Escobar volvió tras un desgarre en el sóleo

Escobar también tuvo una participación individual en el Mundial de Gimnasia Artística de 2026. Su preparación estuvo condicionada por un desgarre en el sóleo sufrido tres meses antes del certamen, una lesión que la obligó a detenerse durante dos meses y medio, casi tres.

Con apenas cuatro semanas para prepararse, trabajó con su entrenadora en un plan para llegar a las rutinas completas del concurso completo individual, la prueba que reúne los distintos aparatos de la gimnasia artística. “Me tocó con mi entrenadora hacer un plan bastante riguroso para que las semanas nos dieran exactas”, relató.

La gimnasta aseguró que se sintió tranquila y que pudo disfrutar la competencia. “Hicimos rutinas muy limpias, pasamos sin fallas, sin caídas”, dijo. Para ella, evitar caídas significativas es uno de los objetivos centrales de un Mundial, especialmente para quienes apuntan a la clasificación olímpica.

Escobar explicó que los tres equipos que subieron al podio en la final obtuvieron plazas por equipos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Esos cupos corresponden a los respectivos comités olímpicos nacionales y no garantizan por sí solos la participación de cada integrante de la formación mundialista.

El resto de las plazas olímpicas se definirá en las próximas competencias del ciclo, incluidas las instancias individuales y por equipos previstas para 2027.

La colombiana valoró el torneo como una señal del crecimiento de la gimnasia nacional. “Hoy en día ya no todos pueden decir ‘estuve en un campeonato mundial’”, afirmó, al recordar que el acceso depende de los torneos continentales.

También resaltó que detrás de cada actuación hay un trabajo colectivo de entrenadores, coreógrafos, entidades de apoyo, federación, jueces y deportistas. “Estamos ahí punteando para esa clasificación del próximo año”, concluyó Escobar.

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