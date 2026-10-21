De los volcanes a los bosques: tres parques naturales de Colombia que sorprenden por su diversidad y belleza

El Nevado del Ruiz, de 5.321 metros de altura, es uno de los principales referentes del paisaje de Los Nevados y permanece activo - crédito @sgcol/X

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La diversidad natural de Colombia permite pasar de paisajes volcánicos y montañas de gran altura a bosques donde es posible desconectarse del ruido urbano sin recorrer grandes distancias. Esa variedad es uno de los atractivos que distingue al país para los viajeros interesados en explorar territorios más allá de los destinos de playa.

Tres parques naturales concentran parte de esa riqueza y ofrecen experiencias distintas para quienes disfrutan las caminatas, la observación de fauna y los recorridos al aire libre. Los Nevados, Puracé y Arví fueron destacados por la guía turística Lonely Planet por sus paisajes, su biodiversidad y las posibilidades que brindan a los visitantes.

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El ingreso al Parque Nacional Los Nevados exige cumplir condiciones de salud, edad y portar seguro de accidentes avalado por Parques Nacionales - crédito Parque Nacional Los Nevados

Cada reserva tiene características particulares. Mientras una invita a conocer los ecosistemas de alta montaña y los volcanes de los Andes, otra permite buscar al cóndor andino entre páramos y lagunas. La tercera propone una experiencia de naturaleza cerca de Medellín, con senderos y bosques accesibles desde la ciudad.

Montañas, volcanes y ecosistemas de altura

Cerca de Manizales se encuentra el Parque Nacional Natural Los Nevados, un territorio de aproximadamente 600 kilómetros cuadrados que reúne diversos ecosistemas asociados a los cambios de altitud. Sus paisajes combinan páramos, volcanes y cumbres que históricamente han estado cubiertas de hielo, características que lo convierten en uno de los escenarios más imponentes de los Andes colombianos.

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Entre los lugares más reconocidos de esta reserva está el Nevado del Ruiz, un volcán activo que alcanza los 5.321 metros de altura. Aunque los visitantes no tienen permitido llegar hasta su cima, existen recorridos por sectores autorizados que permiten acercarse a algunos de los paisajes de la zona.

El Nevado de Santa Isabel y el Nevado del Tolima también forman parte de los atractivos de esta región. Sin embargo, explorar estos ambientes requiere preparación física, equipos adecuados y acompañamiento especializado, debido a las condiciones propias de la alta montaña.

El Parque Nacional Natural Los Nevados reúne páramos, volcanes y cumbres andinas en un territorio que exige preparación para realizar recorridos de alta montaña - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

La experiencia en Los Nevados está ligada a la variedad de paisajes que aparecen durante los recorridos. La altitud transforma el entorno y permite reconocer distintos ecosistemas en un mismo territorio, una característica que atrae a quienes buscan actividades al aire libre y contacto directo con la naturaleza.

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Más al sur, a unos 45 kilómetros de Popayán, el Parque Nacional Natural Puracé ofrece otra forma de explorar la riqueza ambiental colombiana. Con una extensión aproximada de 830 kilómetros cuadrados, esta reserva reúne montañas volcánicas, páramos, cascadas y fuentes termales.

Uno de sus principales atractivos es la posibilidad de observar al cóndor andino, una de las aves más emblemáticas de Sudamérica. Sus recorridos incluyen senderos que conducen a lagunas y a las Termales de San Juan, lugares que permiten conocer diferentes paisajes de la reserva.

En el Parque Nacional Natural Puracé, los visitantes pueden recorrer senderos, conocer fuentes termales y buscar al cóndor andino en su hábitat natural - crédito Parques Naturales y Nacionales de Colombia

Puracé sobresale además por la participación de comunidades indígenas del pueblo Puracé en la administración del área protegida. Sus habitantes ofrecen servicios de guianza, una alternativa para recorrer el territorio con acompañamiento local y acercarse a la relación cultural que existe entre las comunidades y este entorno natural.

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Un refugio natural muy cerca de Medellín

No todas las experiencias de naturaleza exigen desplazarse hacia zonas montañosas remotas. En Santa Elena, cerca de Medellín, el Parque Arví ofrece una alternativa para quienes quieren alejarse del movimiento urbano y disfrutar de espacios verdes sin viajar demasiado lejos.

La reserva cuenta con más de 1.750 hectáreas de naturaleza. Sus senderos permiten caminar, montar bicicleta y observar aves, además de disponer de espacios destinados al picnic y al descanso. Estas actividades lo convierten en una opción para pasar tiempo al aire libre y conocer los bosques de esta zona.

El Parque Arví, ubicado en Santa Elena, cuenta con más de 1.750 hectáreas de naturaleza y ofrece espacios para caminar, montar bicicleta y observar aves cerca de Medellín - crédito ACI Medellín

Llegar al parque también hace parte del recorrido. El Metrocable atraviesa el valle y ofrece vistas de los barrios de Medellín y de las áreas boscosas que rodean la ciudad, una experiencia que conecta el paisaje urbano con el entorno natural.

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