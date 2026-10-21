Concejal pidió un plan de choque para la temporada de fin de año en San Victorino, centro de Bogotá, ante denuncias de robos

Así es la realidad que viven a diario los comerciantes de San Victorino, en el centro de Bogotá - crédito elkinhuertasbogota/Instagram

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El concejal de Bogotá Elkin Huertas, del partido Nuevo Liberalismo, solicitó a las autoridades distritales un plan de choque y un plan Navidad para reforzar la seguridad en San Victorino en la temporada alta de fin de año, luego de exponer ante el Concejo imágenes de robos y raponazos, particularmente en la glorieta de la carrera 10 con calle 6, en el centro de Bogotá.

Huertas llevó a la sesión un video en el que se observan atemorizantes hechos delictivos a plena luz del día en ese punto de la capital. Además, afirmó que él mismo presenció una situación similar durante un encuentro con comerciantes de la zona.

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“Prácticamente pude presenciar un escenario similar en un espacio de trabajo con algunos comerciantes de San Victorino y quería aprovechar la oportunidad, ya que está aquí el secretario de Gobierno, para ponerle en conocimiento. Los comerciantes de San Victorino hoy se sienten secuestrados”, dijo, cuando vinculó esa preocupación con la posible disminución de visitantes en los meses de mayor movimiento comercial.

La denuncia del Concejal incluyó la propuesta de un plan de choque - crédito elkinhuertasbogota/Instagram

“Si no hay las mínimas garantías de seguridad, sencillamente los clientes no van a ir”, dijo, especialmente, en el último trimestre del año —cuando “la mayoría de vendedores logra salvar el año”—, que resulta determinante para la economía textil de la ciudad.

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La petición está dirigida al secretario de Gobierno de Bogotá. Huertas propuso que la próxima semana se instale una mesa de trabajo con la Alcaldía Local de Santa Fe, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía Nacional y los comerciantes de San Victorino.

Qué soluciones contempló el cabildante

La primera medida que planteó es un “plan de choque concreto” para el entorno del peligroso punto en el que, según indicó, los robos son recurrentes. También pidió diseñar acciones para el periodo de compras de diciembre.

El cabildante sostuvo que algunos comerciantes optan por utilizar rutas alternativas para llegar al centro de la capital colombiana debido a la percepción de inseguridad.

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“Ver la cara de miedo de los mismos comerciantes que prefieren tomar vías alternas, de las pocas que existen, para llegar al centro por esta situación de inseguridad. Esto que estamos viendo es la situación de todos los días en ese bendito roundpoint”, señaló.

Las autoridades capturan cada vez más ladrones en San Victorino - crédito Alcaldía Local de Santa Fe

Huertas propuso que el Distrito adopte un plan Navidad para San Victorino que brinde condiciones de seguridad para quienes trabajan en el sector y para los compradores que prevén acudir en la temporada de fin de año.

“San Victorino cree en la ciudad, paga impuestos y es precisamente la esperanza de mucha gente que logra tener su ropa de Navidad en diciembre”, expresó el concejal.

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La carrera 10 tendrá un concurso de reciclaje para comercios entre las calles 6 y 13

La Alcaldía Mayor de Bogotá puso en marcha un concurso para promover la correcta separación y entrega de residuos aprovechables en la carrera 10, en el tramo comprendido entre las calles 6 y 13, en la localidad de Santa Fe.

El plan contempla jornadas pedagógicas con comerciantes, colectivos de recicladores y la Junta de Acción Comunal de San Victorino - crédito Alcaldía de Bogotá

La iniciativa, denominada “La décima de las oportunidades”, busca involucrar a establecimientos comerciales, recicladores de oficio y vecinos en la mejora de las condiciones de limpieza y disposición de basuras en uno de los corredores con mayor actividad comercial del centro de la ciudad.

Durante un mes, los negocios participantes tendrán rutas de reciclaje para entregar materiales aprovechables. El concurso reconocerá al establecimiento que mantenga mayor regularidad en la entrega y presente los residuos separados, limpios y secos.

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La estrategia hace parte del Laboratorio de Transformación Cultural de Barrios Vivos, liderado por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

San Victorino enfrenta un aumento de residuos de hasta 45 toneladas diarias durante la temporada decembrina en Bogotá - crédito Captura video

La entidad señaló que el trabajo se concentra en tres situaciones identificadas en el sector: la disposición de materiales reciclables en el espacio público, la presentación de bolsas fuera de los horarios de recolección y la falta de separación desde los establecimientos y viviendas.

El secretario de Cultura, Recreación y Deporte, Santiago Trujillo, sostuvo que el propósito es cambiar las dinámicas de residuos mediante el trabajo conjunto de entidades distritales y actores locales. “Necesitamos que la Décima esté limpia”, afirmó el funciionario y añadió: “Esperamos recoger toneladas de residuos reciclados y podamos darle el premio al que mantenga más limpio el entorno”.

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