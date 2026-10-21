Colombia

La Armada capturó a alias La Tía, señalada de coordinar expendios de droga del Clan del Golfo en Bahía Solano, Chocó

La sospechosa, de 63 años, estaría encargada de la venta y entrega de sustancias ilícitas en el corregimiento de El Valle. En el allanamiento cayeron otros dos presuntos integrantes de la subestructura Wilmar de Jesús Úsuga Castaño

La Armada y la Policía detuvieron a tres personas en El Valle, Chocó, e incautaron 36 dosis de marihuana, 12 de cocaína y un teléfono celular - crédito prensa Armada de Colombia
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La Armada de Colombia informó el martes 20 de octubre de 2026 sobre la captura de tres presuntos integrantes del Clan del Golfo en Bahía Solano, Chocó, entre ellos alias La Tía, una mujer de 63 años señalada de coordinar actividades de microtráfico en el corregimiento de El Valle. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dosis de marihuana, cocaína y un teléfono celular.

El operativo contó con la participación de tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 23 y agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional. Según la información oficial, los detenidos pertenecerían a la subestructura Wilmar de Jesús Úsuga Castaño, que tendría presencia en sectores del litoral Pacífico chocoano.

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Las autoridades realizaron el procedimiento luego de una orden de allanamiento emitida por la Fiscalía Local No. 8 de Bahía Solano para inspeccionar un inmueble ubicado en el sector mencionado. Allí, fueron detenidas dos mujeres y un hombre, que quedaron a disposición de la justicia.

Alias La Tía sería la encargada de coordinar expendios de droga en El Valle

De acuerdo con la Armada, la mujer estaría al frente de la venta, distribución y comercialización de estupefacientes en esa zona rural de Bahía Solano. La institución señaló que la actividad atribuida a “La Tía” estaría dirigida a abastecer a habitantes del corregimiento. La información oficial no precisó desde cuándo la sospechosa estaría vinculada con estas acciones ni el alcance de la presunta red de distribución.

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La Armada de Colombia y la Policía Nacional capturaron en Bahía Solano a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo - crédito prensa Armada de Colombia
La Armada de Colombia y la Policía Nacional capturaron en Bahía Solano a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo - crédito prensa Armada de Colombia

El mayor de Infantería de Marina Juan Camilo Molina Medina, segundo comandante del Batallón de Infantería de Marina No. 23, indicó que el resultado forma parte de operaciones contra las economías ilegales en el departamento.

“Se logró la captura en flagrancia de tres presuntos integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo en el corregimiento de El Valle”, afirmó el oficial. Añadió que la mujer es señalada de coordinar actividades relacionadas con el microtráfico en el litoral Pacífico.

Incautaron marihuana y cocaína

Durante la diligencia judicial, los uniformados encontraron 36 dosis de una sustancia con características similares a la marihuana y 12 dosis de clorhidrato de cocaína, según el reporte de la Fuerza Naval del Pacífico.

También fue decomisado un teléfono celular que, de manera preliminar, habría sido utilizado para coordinar la distribución de las sustancias. El dispositivo será sometido a los procedimientos judiciales y técnicos que definan las autoridades competentes.

Las autoridades incautaron 36 dosis de marihuana, 12 de cocaína y un teléfono celular durante el procedimiento en Chocó - crédito prensa Armada de Colombia
Las autoridades incautaron 36 dosis de marihuana, 12 de cocaína y un teléfono celular durante el procedimiento en Chocó - crédito prensa Armada de Colombia

Los tres capturados deberán responder inicialmente por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, contemplado en el artículo 376 del Código Penal colombiano. La Fiscalía General de la Nación deberá definir su situación jurídica dentro del proceso.

La Armada señaló que la operación busca afectar las fuentes de financiación de los grupos armados que operan en el Pacífico colombiano. “Con este resultado seguimos debilitando las presuntas redes de distribución de estupefacientes y combatiendo las economías ilícitas”, sostuvo Molina Medina.

Una operación previa dejó tres detenidos y más de $300 millones decomisados

La captura de alias La Tía se produjo semanas después de otro operativo contra presuntas redes de apoyo del Clan del Golfo en Chocó. El 1 de octubre de 2026, la Fuerza Naval del Pacífico informó sobre la detención de tres personas en acciones simultáneas desarrolladas en Medellín, Juradó y Quibdó.

En esa ocasión, las autoridades incautaron más de $300 millones en efectivo, además de un arma de fuego, un arma traumática y material aurífero. La investigación se extendió por más de un año y se concentró en las fuentes de sostenimiento de las subestructuras Wilmar de Jesús Úsuga Castaño y Leónidas de la Rosa Vásquez.

La intervención, realizada tras más de un año de pesquisas, se desplegó simultáneamente en Medellín, Juradó y Quibdó para desarticular apoyos de dos subestructuras con presencia en el litoral chocoano - crédito prensa Armada de Colombia

Según la institución militar, uno de los detenidos en esa operación sería responsable de administrar recursos provenientes de economías ilícitas y de articular fondos destinados a mantener actividades de la organización en el Pacífico chocoano.

La Armada de Colombia indicó que mantendrá operaciones conjuntas con la Policía Nacional, la Fiscalía y otras entidades para afectar las capacidades logísticas y financieras de los grupos armados ilegales que tienen presencia en el departamento de Chocó.

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