Medellín avanza en la construcción de su megacárcel: los presos no tendrán señal de celular ni tomacorrientes en las celdas para frenar extorsiones

La obra registra un avance del 47 % y su entrega está prevista para mayo de 2027 - crédito @FicoGutierrez / X

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La Alcaldía de Medellín prevé terminar en mayo de 2027 la construcción de la Megacárcel Metropolitana para Sindicados, un complejo con capacidad para 1.339 personas privadas de la libertad que busca aliviar el hacinamiento en las estaciones de Policía de la capital de Antioquia.

El proyecto se levanta en la vereda Pedregal Alto, en el corregimiento de San Cristóbal, al noroccidente de Medellín. La obra registra un avance del 47% y representa una inversión superior a $ 675.000 millones, según informó la administración municipal.

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La nueva infraestructura contará con seis pabellones. Cinco tendrán espacio para 240 internos cada uno, mientras que el sexto dispondrá de 139 cupos y albergará una Unidad de Tratamiento Especial, además de áreas adecuadas para personas con discapacidad.

El centro penitenciario incluirá dependencias de salud, formación, educación, visitas familiares, atención judicial, cocina, lavandería y administración. La Alcaldía sostiene que el diseño busca reunir los servicios requeridos para la operación del establecimiento en un mismo complejo.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló en su cuenta de X que la obra ya alcanzó la mitad de su ejecución y que actualmente genera 563 empleos directos. De ese total, 184 puestos de trabajo corresponden a habitantes de la zona donde se construye el proyecto.

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En otra parte de su mensaje, Gutiérrez indicó que el penal tendrá espacios para la atención médica, la educación y las visitas de los familiares y también mencionó que la infraestructura contará con seis pabellones y áreas destinadas a los servicios operativos cotidianos.

El proyecto busca trasladar a detenidos que permanecen en estaciones de Policía de Medellín - crédito @FicoGutierrez / X

El proyecto incorporará inhibidores de señal y vigilancia permanente

La administración municipal proyecta dotar el centro con herramientas tecnológicas y dispositivos de control para evitar que los detenidos cometan delitos desde el interior. Entre las medidas anunciadas figuran inhibidores de señal de telefonía celular, un centro de monitoreo permanente, garitas y zonas especializadas para la custodia y el control de accesos.

“La estamos construyendo con la mejor seguridad y tecnología”, afirmó Gutiérrez en X. El mandatario agregó en su mensaje público que el propósito de estos sistemas es reforzar la supervisión de las personas recluidas y las condiciones de ingreso al establecimiento.

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La construcción se desarrolla mediante una Asociación Público-Privada (APP), el primer esquema de este tipo aplicado a infraestructura penitenciaria en Colombia. La concesión tiene un plazo total de 15 años, repartido entre tres años de obras y 12 años de operación, de acuerdo con información recogida por la agencia de noticias EFE.

El centro tendrá capacidad para 1.339 personas privadas de la libertad y seis pabellones - crédito @FicoGutierrez / X

La Alcaldía espera trasladar a 1.200 detenidos en julio de 2027

Una vez concluidos los trabajos en mayo, será necesario un periodo aproximado de un mes y medio para instalar, calibrar y probar los equipos de seguridad y tecnología. Así que el comienzo de la operación está previsto para finales de julio de 2027.

Para entonces, Gutiérrez espera que unas 1.200 personas detenidas en estaciones de Policía sean trasladadas al nuevo centro. La medida apunta a reducir la ocupación de esos espacios temporales, donde permanecen personas que, según la Alcaldía, deben estar en establecimientos penitenciarios adecuados.

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La Megacárcel Metropolitana para Sindicados se construye en el corregimiento de San Cristóbal, en Medellín - crédito @FicoGutierrez / X

El alcalde reiteró que el traslado de los privados de la libertad permitiría destinar más policías a labores en las calles: “Esta obra ayudará a reducir el hacinamiento en las estaciones de Policía y permitirá que más uniformados estén cuidando a los ciudadanos”.

La iniciativa avanza en medio de la discusión nacional sobre la ampliación de la infraestructura carcelaria, no solo por la cantidad de personas que se encuentran en los diferentes centros de detención, sino por la promesa de seguridad para los habitantes del territorio nacional.

Y es que en medio de su campaña electoral, el presidente Abelardo de la Espriella propuso construir megacárceles de máxima seguridad haciendo referencia al modelo impulsado por el mandatario de El Salvador Nayib Bukele.

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