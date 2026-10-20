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La selección Colombia alcanzó un histórico puesto en el Mundial de Gimnasia Artística 2026: Ángel Barajas fue el más destacado

Con una puntuación de 251.928, Japón fue el campeón del certamen con sede en Róterdam, en Países Bajos

La selección Colombia de Gimnasia Artística finalizó en la octava casilla del Mundial 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano
La selección Colombia de Gimnasia Artística finalizó en la octava casilla del Mundial 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano
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La selección de Colombia alcanzó el octavo puesto en la final de la competencia masculina por equipos del Mundial de Gimnasia Artística, disputada el martes 20 de octubre de 2026 en Róterdam, Países Bajos.

El equipo nacional sumó 240.093 puntos en los seis aparatos y consiguió su mejor ubicación histórica en esta modalidad, luego de clasificarse por primera vez a una final mundialista por equipos.

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El resultado ubicó a Colombia detrás de Japón, que obtuvo la medalla de oro con 251.928 puntos. Así finalizó el podio de las tres mejores selecciones de la competencia:

  • 1. Japón - 251.928
  • 2. Rusia - 250.329
  • 3. China - 249.293

Ángel Barajas fue el gimnasta colombiano más destacado de la jornada. El cucuteño registró 13,966 puntos en salto al caballete, 13,633 en barras paralelas, 14,900 en barra fija, 13,900 en suelo y 13,933 en caballo con arzones. Su actuación fue determinante para que Colombia se mantuviera en la disputa durante las seis rotaciones de la final.

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