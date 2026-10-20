Colombia

Fraude en exámenes médicos deja fuera a 25 árbitros del fútbol colombiano: siguen las preguntas alrededor de la Comisión Arbitral

El escándalo se suma a los señalamientos contra la Federación Colombiana de Fútbol, acusada de interferir en la designación de jueces para los partidos de la Liga BetPlay

Camiseta amarilla con insignia de árbitro de la FIFA y una tabla con un formulario impreso que lleva un sello rojo con la palabra falso.
IMAGEN DE REFERENCIA | Documento arbitral con sello de "falso" sobre una camiseta de árbitro de fútbol - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Comisión Arbitral Nacional (CAN) suspendió a mediados de 2026 a 25 árbitros que presentaron exámenes médicos adulterados antes de que se llevara a cabo la pretemporada de la Liga BetPlay 2026/II realizada en Bucaramanga (Santander).

El hallazgo, revelado por el diario La Patria de Manizales, surgió al detectarse que varios documentos compartían idénticos resultados y la misma firma médica, pese a corresponder a profesionales distintos.

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El reglamento de la CAN, aprobado en 2014 por el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, establece en su artículo 16 que los árbitros “deben haber superado con éxito un examen médico anual que certifique su capacidad de arbitrar”, y estipula que las pretemporadas se realizan de manera intermedia, entre el fin de un campeonato y el inicio de otro, con el fin de evaluar “tanto los aspectos técnicos como físico-médicos”.

Según el diario en mención, el requisito específico de la CAN a los árbitros les exige presentar los exámenes físicos y visuales con 20 días de anticipación a cada pretemporada, acompañados de un formulario oficial. De acuerdo con el medio, el Departamento Técnico del organismo detectó coincidencias sistemáticas en los resultados y las firmas de varios documentos, lo que llevó a excluir a los 25 señalados de la pretemporada de mitad de año.

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Entre los implicados hay árbitros de los departamentos de Valle, Huila, Risaralda, Atlántico y Santander. De acuerdo con la fuente —que pidió reserva de su identidad al citado medio—, la práctica se repitió de manera sistemática en los últimos años sin ningún tipo de control. “Sé que algunos explicaron que eran muy caros y otros que, como nadie los verificaba, pues lo hacían cada semestre”, relató la persona.

Pese a la gravedad de la falta, la CAN volvió a habilitar a los árbitros mediante una validación exprés. Algunos reconocieron el error, mientras que otros lo negaron a pesar de las coincidencias documentales. El Departamento Técnico, a cargo entonces de Sebastián Restrepo Lemus, no les asignó partidos tras la reincorporación. “Lo que sé es que el señor Restrepo aplicó siempre los métodos técnicos para hacer los nombramientos y por eso aún no les asignó partidos”, señaló un árbitro antioqueño consultado por el diario.

El analista arbitral publicó un pantallazo de la despedida del hasta ayer director de la Comisión de Árbitros Sebastián Restrepo-crédito @ArbitrajeFrente/X
Sebastián Restrepo renunció a la Comisión Arbitral, señalando interferencias en su labor -crédito @ArbitrajeFrente/X

El panorama cambió el 29 de septiembre, cuando Restrepo Lemus presentó su renuncia al cargo. En el documento de dimisión, el entonces director técnico alegó una “situación insostenible” que le impidió ejercer sus funciones “con la independencia, la objetividad y el rigor profesional que exige el cargo”, sin dar detalles adicionales. Restrepo asumió el puesto al mando de la CAN tras el retiro de Imer Machado, apartado a mitad de año, en plena disputa del Mundial de fútbol, sin explicaciones oficiales.

Designaciones cuestionadas y señalamientos de injerencia contra la FCF

Cinco hombres discuten frente a una pantalla de VAR en una habitación con un reloj, auriculares, un silbato y documentos sobre la mesa.
A lo largo del semestre vienen circulando señalamientos de presunta ingerencia de la Federación Colombiana de Fútbol en la designación de árbitros para los partidos de la Liga BetPlay 2026/II - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras la renuncia de Restrepo, se conocieron designaciones que generaron dudas sobre la rigurosidad técnica del proceso. Wílmar Roldán dirigió dos partidos consecutivos del Junior de Barranquilla como visitante, ante Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali.

En un duelo de Copa entre Internacional y Llaneros, el asistente Wílmar Montaño, oriundo de Cundinamarca, fue asignado pese a pertenecer al mismo departamento de uno de los equipos, algo inusual en la práctica arbitral.

Según su reglamento, la Comisión Arbitral Nacional (CAN) es “un órgano asesor” adscrito a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y “la designación de árbitros es competencia específica y privativa” suya, con el apoyo asesor —no vinculante— del Departamento de Arbitraje.

Hasta su renuncia, ese departamento lo integraban Restrepo, a cargo de la rama profesional, y Fernando Avendaño, responsable del arbitraje aficionado, mientras el secretario Sergio Ostos gestiona los aspectos administrativos.

Su salida se produjo un día después de que se señalara a Ramón Jesurún, presidente de la FCF, de haber modificado sin autorización de la CAN la designación de los árbitros Javier Villa y del propio Roldán en la décima jornada de la Liga BetPlay 2026-I, y de haber bloqueado la salida de Nicolás Gallo hacia la Liga de Arabia Saudita pese al aval de la Comisión. La FCF negó injerencia y atribuyó la decisión con Gallo al calendario de competiciones en declaraciones recogidas por La Patria, si bien el árbitro no tenía partido asignado esa semana.

El comunicado oficial de la Federación Colombiana de Fútbol sobre los señalamientos de participar en designaciones arbitrales y cohibir a un juez de arbitrar un partido internacional - crédito Federación Colombiana de Fútbol
El comunicado oficial de la Federación Colombiana de Fútbol sobre los señalamientos de participar en designaciones arbitrales y cohibir a un juez de arbitrar un partido internacional - crédito Federación Colombiana de Fútbol

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