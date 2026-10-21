Colombia

Presupuesto de Colombia para 2027: esto es lo que destinará el Gobierno De la Espriella a Salud, Deporte, Educación, Fiscalía y Transporte

El Gobierno y el Congreso acordaron una distribución de recursos destinada a sostener el funcionamiento del Estado, atender los compromisos de deuda y financiar inversiones

Colombia enfrenta un déficit fiscal creciente que requiere medidas gubernamentales urgentes para recortar gastos - crédito Colprensa
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, administrará el PGN más alto de la hitoria del país - crédito Colprensa
Guardar

El Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 asciende a $634,95 billones, resultado del trabajo conjunto entre el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y el Congreso de la República: $396,10 billones se destinan a funcionamiento, $94,7 billones a inversión y $144,07 billones al servicio de la deuda.

De acuerdo con lo aprobado, el presupuesto prioriza educación, salud, inversión pública, protección social, seguridad y justicia.

PUBLICIDAD

Con exactitud, se destinará lo siguiente:

  • Educación: recibirá $93,1 billones, una de las asignaciones más altas del presupuesto.
  • Salud y Protección Social: contará con $84,55 billones.

Ambas partidas financiarán servicios públicos esenciales y obligaciones estatales vinculadas con la atención de la población.

De igual manera:

  • Inversión pública: tendrá $94,7 billones para programas y proyectos contemplados en el Presupuesto General de la Nación.
  • Trabajo: dispondrá de $66,92 billones
  • Inclusión Social y Reconciliación: contará con $25,20 billones.

Estos recursos se orientan a responsabilidades laborales, pensionales y de protección social.

El presupuesto contempla $396,10 billones para funcionamiento, $94,7 billones para inversión y $144,07 billones para el servicio de la deuda - crédito Infobae Colombia
El presupuesto contempla $396,10 billones para funcionamiento, $94,7 billones para inversión y $144,07 billones para el servicio de la deuda - crédito Infobae Colombia

Seguridad, justicia, transporte y energía completan la distribución sectorial

Para otros sectores se destinará:

  • Defensa y Policía: recibirán $74,94 billones, otra de las mayores partidas sectoriales previstas para 2027.
  • Rama Judicial: tendrá $11,63 billones.
  • Fiscalía General de la Nación: contará con $7,83 billones.
  • Justicia y Derecho: dispondrá de $6,27 billones.
  • Transporte: tendrá asignados $21,77 billones.
  • Minas y Energía: contará con $10,51 billones.
  • Organismos de control: recibirán $5,29 billones.
  • Deporte y Recreación: tendrá $397.000 millones.

La distribución acordada por el Gobierno y el Congreso busca cubrir el funcionamiento estatal, las obligaciones de deuda y la financiación de la inversión, en un escenario de restricciones fiscales y bajo el compromiso oficial de administrar los recursos públicos de forma responsable.

Al respecto, el economista Wilson Rodríguez, profesor de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana, adviertió que el mercado evaluará menos la aprobación de la cifra y más los recortes, las nuevas fuentes de ingresos y la financiación que defina el Gobierno a partir de ahora.

PUBLICIDAD

Congreso de la República de Colombia (Colprensa - Camila Díaz)
El Congreso de la República aprobó a contrarreloj el PGN de 2027. Debía tener visto bueno antes del 20 de octubre - crédito Camila Díaz/Colprensa

El tamaño final del presupuesto sorprendió a Rodríguez, porque el debate previo apuntaba a posibles reducciones.

“Antes se esperaban recortes y ajustes, pero el Gobierno planteó que muchos gastos se estaban subestimando y presentó un presupuesto más alto”, señaló. Precisó que el cambio no consistió solo en evitar una reducción de las cuentas públicas. “Esa fue la primera gran sorpresa: no solo no se recortó, sino que aumentó considerablemente. El Gobierno justifica que no lo está aumentando, sino poniéndolo en términos reales”, agregó.

El mercado vigilará los ajustes y la financiación del Gobierno

Para Rodríguez, la aprobación del PGN no resolverá por sí misma las dudas sobre las metas fiscales ni el financiamiento estatal. “No es la aprobación del presupuesto en sí lo que determina si cumplimos o no la regla o si nos suben las tasas de interés de la deuda”, afirmó. Explicó que los inversionistas interpretaron inicialmente el nuevo monto como una corrección de las proyecciones oficiales. “El mercado dice: ‘usted sinceró las cuentas, se lo compro’. Hubo un pequeño castigo inicial, pero lo determinante son las decisiones que se tomen de aquí en adelante”.

Pesos colombianos-Colombia
El mercado espera ahora la presentación de la leu de ajuste fiscal del Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

Rodríguez identificó tres interrogantes que definirán la reacción posterior: “

  • ¿Cuáles van a ser los ajustes presupuestales?
  • ¿Dónde se van a hacer?
  • ¿Cómo se va a financiar el Gobierno?

A su juicio, el foco estará en una ley de financiamiento y de gasto que determine el origen de los ingresos adicionales y las áreas donde recaerán los recortes, aunque advirtió que “el gasto es inflexible; todo el mundo habla de recortes, pero cuando se intentan hacer es más difícil de lo que parece”. Señaló que los ajustes también podrían afectar la actividad económica.

Crecimiento de Colombia

Remarcó que “las expectativas no apuntan a un alto crecimiento para Colombia. Si el sector productivo no está en su mejor momento y le sumamos una contracción del gasto público, que es lo que ha impulsado la economía en los últimos años, habrá aún más contracción. Y si parte del recorte es en funcionamiento, es decir, menos empleo público, también se reflejará en el crecimiento”.

Wilson Rodríguez apuntó un factor que podría ofrecer cierto margen fiscal: “El único pequeño salvavidas es el precio internacional del petróleo, por encima de USD100 el barril, cuando el Gobierno hizo el presupuesto estimando USD60. Eso da cierto alivio en ingresos”. Ese margen, sin embargo, no eliminaría la presión sobre las cuentas públicas, y las decisiones que adopte el Gobierno durante 2027 determinarán la profundidad de los ajustes que aún quedan por definir.

Temas Relacionados

Presupuesto General NaciónSaludDeporteColombia-EconomíaColombia-Noticais

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional - Liga BetPlay en vivo HOY: se juega el segundo tiempo del partido con James Rodríguez, siga aquí el minuto a minuto

El equipo Verdolaga sumando de a tres puntos sería el nuevo líder del campeonato y aseguraría su presencia en los cuadrangulares semifinales con seis partidos por jugar

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional - Liga BetPlay en vivo HOY: se juega el segundo tiempo del partido con James Rodríguez, siga aquí el minuto a minuto

La Armada capturó a alias La Tía, señalada de coordinar expendios de droga del Clan del Golfo en Bahía Solano, Chocó

La sospechosa, de 63 años, estaría encargada de la venta y entrega de sustancias ilícitas en el corregimiento de El Valle. En el allanamiento cayeron otros dos presuntos integrantes de la subestructura Wilmar de Jesús Úsuga Castaño

La Armada capturó a alias La Tía, señalada de coordinar expendios de droga del Clan del Golfo en Bahía Solano, Chocó

HBO Max estrenará ‘El colombiano de Keko’, serie inspirada en un caleño que pasó ocho años preso en Tanzania

La producción colombiana reconstruye el encierro de Andrés Felipe Ballesteros y la lucha de su familia por demostrar su inocencia, con Juan Cruz como protagonista. Christian Tappan y Juan Pablo Raba forman parte del elenco

HBO Max estrenará ‘El colombiano de Keko’, serie inspirada en un caleño que pasó ocho años preso en Tanzania

Decreto cambia las reglas del transporte escolar en Colombia: así deberán operar las rutas y quiénes deben acompañar a los estudiantes

Las disposiciones incluyen formación periódica en primeros auxilios, seguridad vial y manejo del comportamiento infantil. También fijan criterios para las paradas y establecen quién debe contratar a los conductores, según la modalidad en que se preste el servicio

Decreto cambia las reglas del transporte escolar en Colombia: así deberán operar las rutas y quiénes deben acompañar a los estudiantes

Pacto Histórico respaldó a Mafe Carrascal tras la polémica por la participación de una menor en una tarima durante marchas contra el Gobierno

La colectividad denunció presunto hostigamiento político y matoneo digital contra la congresista. El padre de la niña negó que Carrascal hubiera preparado su intervención en la manifestación del 14 de octubre de 2026 en la plaza de Bolívar en Bogotá

Pacto Histórico respaldó a Mafe Carrascal tras la polémica por la participación de una menor en una tarima durante marchas contra el Gobierno
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

HBO Max estrenará ‘El colombiano de Keko’, serie inspirada en un caleño que pasó ocho años preso en Tanzania

HBO Max estrenará ‘El colombiano de Keko’, serie inspirada en un caleño que pasó ocho años preso en Tanzania

Alcolirykoz llevará por primera vez su tradicional ‘Remate del Año’ a Bogotá: todo lo que debe saber

WestCol estará en el Clásico Barcelona-Real Madrid con permiso oficial de LaLiga

La actriz María Helena Döering recordó cómo sobrevivió a un atentado de Pablo Escobar en el hotel donde se hospedaba: “Mi habitación se destruyó”

Video | Karol G habló con Salma Hayek sobre su vida sentimental y paralizó Nueva York con una sesión de fotos

Deportes

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional - Liga BetPlay en vivo HOY: se juega el segundo tiempo del partido con James Rodríguez, siga aquí el minuto a minuto

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional - Liga BetPlay en vivo HOY: se juega el segundo tiempo del partido con James Rodríguez, siga aquí el minuto a minuto

La deportista Ginna Escobar reveló lo que enfrentaron Camilo Vera y Ángel Barajas en el Mundial de Gimnasia: “En una final no tienes rango de error”

Caso de Yhormar Hurtado llega a los estrados internacionales: Alianza FC habría presentado apelación en el TAS

La selección Colombia alcanzó un histórico puesto en el Mundial de Gimnasia Artística 2026: Ángel Barajas fue el más destacado

Fraude en exámenes médicos deja fuera a 25 árbitros del fútbol colombiano: siguen las preguntas alrededor de la Comisión Arbitral