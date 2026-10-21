Presupuesto de Colombia para 2027: esto es lo que destinará el Gobierno De la Espriella a Salud, Deporte, Educación, Fiscalía y Transporte

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, administrará el PGN más alto de la hitoria del país - crédito Colprensa

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El Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 asciende a $634,95 billones, resultado del trabajo conjunto entre el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y el Congreso de la República: $396,10 billones se destinan a funcionamiento, $94,7 billones a inversión y $144,07 billones al servicio de la deuda.

De acuerdo con lo aprobado, el presupuesto prioriza educación, salud, inversión pública, protección social, seguridad y justicia.

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Con exactitud, se destinará lo siguiente:

Educación: recibirá $93,1 billones, una de las asignaciones más altas del presupuesto.

Salud y Protección Social: contará con $84,55 billones.

Ambas partidas financiarán servicios públicos esenciales y obligaciones estatales vinculadas con la atención de la población.

De igual manera:

Inversión pública: tendrá $94,7 billones para programas y proyectos contemplados en el Presupuesto General de la Nación.

Trabajo: dispondrá de $66,92 billones

Inclusión Social y Reconciliación: contará con $25,20 billones.

Estos recursos se orientan a responsabilidades laborales, pensionales y de protección social.

El presupuesto contempla $396,10 billones para funcionamiento, $94,7 billones para inversión y $144,07 billones para el servicio de la deuda - crédito Infobae Colombia

Seguridad, justicia, transporte y energía completan la distribución sectorial

Para otros sectores se destinará:

Defensa y Policía: recibirán $74,94 billones, otra de las mayores partidas sectoriales previstas para 2027.

Rama Judicial: tendrá $11,63 billones.

Fiscalía General de la Nación: contará con $7,83 billones.

Justicia y Derecho: dispondrá de $6,27 billones.

Transporte: tendrá asignados $21,77 billones.

Minas y Energía: contará con $10,51 billones.

Organismos de control: recibirán $5,29 billones.

Deporte y Recreación: tendrá $397.000 millones.

La distribución acordada por el Gobierno y el Congreso busca cubrir el funcionamiento estatal, las obligaciones de deuda y la financiación de la inversión, en un escenario de restricciones fiscales y bajo el compromiso oficial de administrar los recursos públicos de forma responsable.

Al respecto, el economista Wilson Rodríguez, profesor de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana, adviertió que el mercado evaluará menos la aprobación de la cifra y más los recortes, las nuevas fuentes de ingresos y la financiación que defina el Gobierno a partir de ahora.

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El Congreso de la República aprobó a contrarreloj el PGN de 2027. Debía tener visto bueno antes del 20 de octubre - crédito Camila Díaz/Colprensa

El tamaño final del presupuesto sorprendió a Rodríguez, porque el debate previo apuntaba a posibles reducciones.

“Antes se esperaban recortes y ajustes, pero el Gobierno planteó que muchos gastos se estaban subestimando y presentó un presupuesto más alto”, señaló. Precisó que el cambio no consistió solo en evitar una reducción de las cuentas públicas. “Esa fue la primera gran sorpresa: no solo no se recortó, sino que aumentó considerablemente. El Gobierno justifica que no lo está aumentando, sino poniéndolo en términos reales”, agregó.

El mercado vigilará los ajustes y la financiación del Gobierno

Para Rodríguez, la aprobación del PGN no resolverá por sí misma las dudas sobre las metas fiscales ni el financiamiento estatal. “No es la aprobación del presupuesto en sí lo que determina si cumplimos o no la regla o si nos suben las tasas de interés de la deuda”, afirmó. Explicó que los inversionistas interpretaron inicialmente el nuevo monto como una corrección de las proyecciones oficiales. “El mercado dice: ‘usted sinceró las cuentas, se lo compro’. Hubo un pequeño castigo inicial, pero lo determinante son las decisiones que se tomen de aquí en adelante”.

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El mercado espera ahora la presentación de la leu de ajuste fiscal del Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

Rodríguez identificó tres interrogantes que definirán la reacción posterior: “

¿Cuáles van a ser los ajustes presupuestales?

¿Dónde se van a hacer?

¿Cómo se va a financiar el Gobierno?

A su juicio, el foco estará en una ley de financiamiento y de gasto que determine el origen de los ingresos adicionales y las áreas donde recaerán los recortes, aunque advirtió que “el gasto es inflexible; todo el mundo habla de recortes, pero cuando se intentan hacer es más difícil de lo que parece”. Señaló que los ajustes también podrían afectar la actividad económica.

Crecimiento de Colombia

Remarcó que “las expectativas no apuntan a un alto crecimiento para Colombia. Si el sector productivo no está en su mejor momento y le sumamos una contracción del gasto público, que es lo que ha impulsado la economía en los últimos años, habrá aún más contracción. Y si parte del recorte es en funcionamiento, es decir, menos empleo público, también se reflejará en el crecimiento”.

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Wilson Rodríguez apuntó un factor que podría ofrecer cierto margen fiscal: “El único pequeño salvavidas es el precio internacional del petróleo, por encima de USD100 el barril, cuando el Gobierno hizo el presupuesto estimando USD60. Eso da cierto alivio en ingresos”. Ese margen, sin embargo, no eliminaría la presión sobre las cuentas públicas, y las decisiones que adopte el Gobierno durante 2027 determinarán la profundidad de los ajustes que aún quedan por definir.