La Armada se pronunció sobre el brindis que se hizo con De la Espriella en el buque ARC y que causó críticas: “Hace parte de las tradiciones”

La Armada explicó que el brindis que se hizo con el presidente De la Espriella constituye una expresión solemne de respeto, fraternidad y camaradería - crédito @StevenLievano/X

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La Armada Nacional se pronunció sobre un encuentro —llevado a cabo el 17 de octubre de 2026— que sostuvieron algunos integrantes de la cúpula militar con el presidente Abelardo de la Espriella y otros funcionarios del Gobierno como el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora; el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín; y el jefe de gabinete, Nicolás Gómez.

La reunión, que quedó registrada en varias fotografías divulgadas por el usuario de X @StevenLievano y citadas por La Silla Vacía y Cambio, generó críticas porque se vio al jefe de Estado y a los uniformados brindando con una botella de Ron Defensor, que es una marca que hace parte del conglomerado empresarial de De la Espriella.

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De acuerdo con el comunicado emitido por la Armada, la reunión se realizó en el buque ARC “24 de Julio”, con ocasión de la presentación de las líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y sus demás islas.

El encuentro oficial ocurrió en el buque patrullero ARC 24 de Julio - crédito Captura de Pantalla X/@StevenLievano

Las imágenes que fueron compartidas en redes sociales y medios de comunicación corresponden a un “brindis protocolario”, que, según la Armada, se llevó a cabo en estricto cumplimiento de las tradiciones navales establecidas en el Reglamento de Ceremonial Marítimo ARC 7-1.1.

Ese brindis representa un homenaje a las generaciones de marinos que han defendido las aguas colombianas, según la tradición marinera. Eso quiere decir que ese momento va más allá del acto de elevar las copas para brindar. Además, también constituye un reconocimiento al “honor naval” y una reafirmación del compromiso que tiene la Armada Nacional con la soberanía del país.

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“Este acto hace parte de las tradiciones históricas de la Armada Nacional y constituye una expresión solemne de respeto, fraternidad y camaradería entre quienes dedican su vida al servicio de la Patria en el mar”, precisó la Armada.

Así las cosas, de acuerdo con la comunicación oficial de la Armada Nacional, el brindis que se efectuó con el presidente Abelardo de la Espriella tuvo como objetivo “exaltar la trascendencia histórica de esta presentación”, reafirmar el ejercicio de la soberanía y la defensa del territorio.

La Armada Nacional se pronunció sobre el brindis de la cúpula militar con el presidente Abelardo de la Espriella - crédito @ArmadaColombia/X

“La Armada Nacional reitera que este acto se desarrolló en un contexto estrictamente protocolario e institucional, en observancia de las tradiciones navales y en homenaje a un acontecimiento de especial significado para la Nación”, añadió.

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Previo a que la Armada Nacional emitiera el comunicado para explicar los motivos de la realización del brindis, se advirtió sobre la posibilidad de que los uniformados que participaron en ese acto sean sancionados, según lo establecido en la Ley 1862 de 2017, “por la cual se establecen las normas de conducta del militar colombiano y se expide el Código Disciplinario Militar”.

En el numeral 27 del artículo 76, relacionado con las faltas gravísimas, se hace referencia al consumo de alcohol o cualquier otra sustancia que afecte las capacidades de los uniformados.

La Ley 1862 de 2017 establece como falta disciplinaria el consumir bebidas embriagantes o cualquier otra sustancia que produzca dependencia física o psíquica estando en actos del servicio - crédito Ley 1862 de 2017/Función Pública

“Consumir bebidas embriagantes o cualquier otra sustancia que produzca dependencia física o psíquica estando en actos del servicio o portando armas de dotación oficial, munición o explosivos”, se lee en la normativa.

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El numeral 26 también hace énfasis en el consumo de este tipo de sustancias al presentarse para la prestación del servicio. “Presentarse a cumplir servicios de régimen interno o dispuesto por autoridad competente, orden de operaciones o para tripular nave o aeronave, habiendo consumido bebidas embriagantes o bajo los efectos de sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o psíquica”, precisa la ley.

La Armada Nacional no aclaró si el acto protocolario que se llevó a cabo encaja en lo descrito en la normativa citada o si constituye una causal de exclusión de responsabilidad; sin embargo, el brindis no figura en la ley como una posible causal de exclusión.

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