Hombre señalado de matar a su pareja con un destornillador en Medellín fue enviado a prisión: su sobrino la halló sin vida en su cama

El hecho conmocionó a la comunidad que pide justicia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y @soydeituango / X

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Un juez envió a prisión a Jhon Jairo Arango Vargas, de 46 años, investigado como el presunto responsable del feminicidio agravado de su compañera sentimental, identificada como María Cristina Ramírez Quintero, de 50 años. Los hechos ocurrieron el viernes 16 de octubre de 2026 en el barrio Robledo Miramar, en Medellín (Antioquia).

La decisión judicial se produjo tras la imputación formulada por un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidios de la Unidad de Reacción Inmediata (URI). Arango Vargas no aceptó el cargo atribuido por la Fiscalía General de la Nación, que sostiene que la muerte de la mujer estuvo precedida por amenazas relacionadas con celos.

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De acuerdo con el reporte de los medios locales, como Q’hubo Medellín, María Cristina Ramírez Quintero, de 50 años, trabajaba como auxiliar veterinaria.

De acuerdo con la información conocida durante la investigación, el cuerpo fue hallado por un sobrino dentro de una vivienda ubicada en un segundo piso del sector Robledo Miramar. El familiar ingresó a la habitación tras no tener noticias de ella y la encontró sobre la cama, boca abajo.

La mujer presentaba varias heridas en el tórax que habrían sido provocadas con un elemento cortopunzante. El reporte a las autoridades activó las diligencias urgentes en el inmueble, donde investigadores realizaron la inspección técnica y recolectaron los primeros elementos para establecer la secuencia de los hechos.

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Según el comunicado de la Fiscalía, testigos habrían visto a Jhon Jairo Arango Vargas llegar a la residencia donde estaba la víctima con un objeto punzante en las manos. Después de ese momento, no hubo comunicación con María Cristina hasta el ingreso de su familiar a la habitación.

Un destornillador y el teléfono de la víctima fueron recogidos en la escena del crimen

El crimen habría sido cometido con un destornillador. Imagen referencial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante las labores de policía judicial, las autoridades hallaron el celular de Ramírez Quintero y un destornillador. Este último objeto es analizado como el posible elemento empleado para causarle las lesiones que derivaron en su muerte, según la hipótesis que presentó el ente investigador.

Los objetos recolectados quedaron bajo custodia de los investigadores y hacen parte de los elementos materiales probatorios del proceso. La Fiscalía tendrá que establecer, a través de los análisis técnicos y forenses correspondientes, si el destornillador tiene relación directa con el homicidio.

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El señalado se presentó voluntariamente ante las autoridades después de los hechos y entregó dos teléfonos celulares, que serán revisados dentro de la investigación para determinar si contienen información relevante sobre lo ocurrido o sobre las comunicaciones entre la pareja antes del crimen.

El señalado agresor se entregó de forma voluntaria a las autoridades. Imagen referencial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Fiscalía indaga antecedentes de conflictos en la relación

La investigación de la Policía Nacional indica que María Cristina Ramírez Quintero y el procesado mantenían una relación sentimental desde hacía varios años. Las indagaciones preliminares apuntan a que el vínculo se había vuelto conflictivo y que el hombre, presuntamente, había amenazado de muerte a la mujer.

El ente acusador señaló que esas amenazas estarían relacionadas con celos, contexto que fue tenido en cuenta para imputar a Arango Vargas por feminicidio agravado.

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La ciudadanía convocó a una velatón en memoria de la mujer asesinada - crédito @soydeituango / X

Además, las autoridades informaron que el hombre registra antecedentes por violencia intrafamiliar, amenazas, tráfico de estupefacientes, lesiones culposas, constreñimiento ilegal e inasistencia alimentaria. Aunque es necesario aclarar que estos registros no constituyen una condena por el caso actual, que continúa bajo investigación y debe avanzar conforme a las garantías del debido proceso.

La medida de aseguramiento en centro carcelario fue dictada mientras que el proceso judicial continúa y la Fiscalía fortalece la recolección de pruebas. La responsabilidad penal de Jhon Jairo Arango Vargas tendrá que definirse en las siguientes etapas.