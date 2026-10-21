Colombia

Abelardo de la Espriella se refirió a la captura de quien amenazó a su esposa e hijos: “¡Nadie tiene derecho a sembrar el terror en los hogares!”

El mandatario aseguró que el procedimiento se realizó la noche del 19 de octubre de 2026, luego de que la denuncia fuera presentada ese mismo día. Durante el allanamiento, las autoridades encontraron marihuana y la Fiscalía imputó al señalado dos delitos

Abelardo de la Espriella publicó en su cuenta de X los detalles de la denuncia y las actuaciones judiciales relacionadas con el caso - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia/@ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella publicó en su cuenta de X los detalles de la denuncia y las actuaciones judiciales relacionadas con el caso - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia/@ABDELAESPRIELLA/X
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El presidente Abelardo de la Espriella informó que un hombre fue capturado y enviado a prisión preventiva tras ser señalado de amenazar de muerte a su esposa, la primera dama Ana Lucía Pineda, y a sus hijos. Según el mandatario, las autoridades realizaron un allanamiento en la vivienda del sospechoso, donde encontraron una cantidad considerable de marihuana.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado indicó que la amenaza ocurrió el 18 de octubre de 2026, a las 10:12 a. m. La denuncia fue presentada ese mismo día, a las 12:23 p. m., y el procedimiento que permitió la captura se llevó a cabo en la noche del 19 de octubre.

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Según el presidente, la denuncia fue radicada el 18 de octubre de 2026, después de que se produjera la amenaza contra su familia -crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Según el presidente, la denuncia fue radicada el 18 de octubre de 2026, después de que se produjera la amenaza contra su familia -crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De acuerdo con la información publicada por el mandatario, la Fiscalía imputó al capturado los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, contemplado en el artículo 376 del Código Penal, y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, establecido en el artículo 188E.

De la Espriella señaló que el hombre recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad y deberá responder ante la justicia por los hechos que se le atribuyen. En su pronunciamiento, el presidente rechazó las amenazas contra su familia y afirmó que este tipo de intimidaciones son inaceptables, independientemente de quiénes sean las víctimas.

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“Como esposo, como padre y como presidente de la República, tengo absolutamente claro que las amenazas de muerte contra cualquier familia colombiana son intolerables”, escribió el mandatario en la publicación.

La Fiscalía imputó al señalado los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. El hombre recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad -crédito @ABDELAESPRIELLA/X
La Fiscalía imputó al señalado los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. El hombre recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad -crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Además, sostuvo que la protección debe extenderse a todos los hogares del país y cerró su mensaje con una referencia a su proyecto de gobierno, al que denomina la Patria Milagro: “En la Patria Milagro, los delincuentes deben temerle a la justicia, no los ciudadanos a los delincuentes”.

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