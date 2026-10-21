Colombia

Escándalo en el Inpec: cirujanos, enfermeras e insumos habrían ingresado a prisión para realizarle un procedimiento estético a alias Pichi

Documentos detallarían el ingreso de profesionales de la salud y productos especializados a la cárcel de La Dorada, mientras fotografías comparativas muestran cambios en la apariencia física del condenado y plantean interrogantes sobre la atención que recibió

Entre los elementos relacionados aparecen 14 jeringas de ácido hialurónico, toxina botulínica, un monitor multiparámetros, cánulas nasales, cilindros portátiles y máscaras laríngeas, entre otros insumos médicos - crédito Hospital Internacional de Colombia y Policía Nacional
Entre los elementos relacionados aparecen 14 jeringas de ácido hialurónico, toxina botulínica, un monitor multiparámetros, cánulas nasales, cilindros portátiles y máscaras laríngeas, entre otros insumos médicos - crédito Hospital Internacional de Colombia y Policía Nacional
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Óscar Camargo Ríos, conocido como alias Pichi y apodado el “Pablo Escobar de Bucaramanga”, quedó en el centro de una nueva controversia luego de que se conocieran documentos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) relacionados con el ingreso de personal médico e insumos para su atención en la cárcel de La Dorada, en Caldas.

Los registros, revelados por Noticias RCN, incluyen autorizaciones para valoraciones clínicas y el acceso de profesionales de la salud a la prisión.

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Aunque los documentos registran autorizaciones para el ingreso de personal médico e insumos a la prisión, no precisan qué procedimientos se habrían realizado ni la justificación clínica de los elementos relacionados. Sin embargo, la controversia cobró relevancia tras la difusión de fotografías del antes y el después del condenado, en las que se evidencian cambios en su apariencia física.

Los documentos sobre el ingreso de personal médico e insumos

Crédito Inpec
Un documento fechado el 25 de mayo de 2026 y firmado por el mayor Edgar Iván Pérez, identificado como director del establecimiento penitenciario, autorizó el ingreso de personal médico para una valoración clínica en dermatología - crédito Inpec

Uno de los documentos conocidos está fechado el 25 de mayo de 2026 y cuenta con la firma del mayor Edgar Iván Pérez, identificado como director del establecimiento penitenciario. En este registro se autorizó el ingreso de personal médico para realizar una valoración clínica en el área de dermatología.

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El inventario mencionado en la información difundida incluye 14 jeringas de ácido hialurónico, además de toxina botulínica y otros productos asociados con tratamientos dermatológicos o estéticos. También aparecen elementos que pueden utilizarse en la atención clínica y en el manejo de pacientes durante procedimientos médicos, por lo que la relación de estos insumos abrió interrogantes sobre el tipo de atención que recibió Camargo Ríos mientras permanecía privado de la libertad y las condiciones bajo las cuales se permitió el ingreso de los elementos al establecimiento.

Un segundo informe, elaborado aproximadamente un mes después, se refiere al acceso de un médico cirujano y tres auxiliares de enfermería. El documento contiene una autorización para brindar atención al interno y menciona las disposiciones institucionales aplicables.

La comunicación señala textualmente: “Se autoriza el ingreso para la realización de atención integral a Camargo Ríos Oscar, conformidad con las disposiciones y protocolos institucionales vigentes en atención a solicitud realizada por la profesional Susana Camacho, del enlace de aseguramiento en salud pública”.

El antes y el después de alias Pichi

Este individuo cumplía una condena por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, delitos por los cuales había sido beneficiado con la medida de casa por cárcel, a pesar de haber violado esta condición en ocho ocasiones anteriores - crédito Inpec
Las fotografías difundidas muestran diferencias entre la apariencia de alias Pichi en diciembre de 2024 y una imagen posterior - crédito Inpec

Las fotografías difundidas por Noticias RCN también hacen parte de los elementos que motivaron la controversia. La primera imagen corresponde a una reseña de diciembre de 2024, cuando Camargo Ríos aparecía con el cabello corto, bigote y una barba incipiente. Sin embargo, en una fotografía más reciente, su cabello se observa más largo, con una barba abundante y delineada. Además, su rostro presenta un mayor volumen en comparación con el registro anterior.

La controversia se centra, por tanto, en la relación entre los cambios de apariencia, los insumos mencionados en los documentos y las autorizaciones expedidas para el ingreso de profesionales de la salud al centro penitenciario.

Entre los interrogantes pendientes están la justificación médica de los productos relacionados, los procedimientos que eventualmente se practicaron y los mecanismos de supervisión aplicados por el Inpec para autorizar y controlar estas atenciones.

Oscar Camargo Ríos, alias 'Pichi', fue recapturado en la vereda El Noral en Copacabana - Policía Nacional
Camargo Ríos fue recapturado el 9 de diciembre de 2024 en Copacabana, Antioquia, después de fugarse de una prisión domiciliaria en Medellín - Policía Nacional

Cabe recordar que alias Pichi es señalado por las autoridades como uno de los cabecillas del crimen organizado en Santander. Hizo parte de la estructura criminal conocida como “Los de San Rafa”, vinculada con actividades de microtráfico de cocaína, marihuana y bazuco en sectores de Bucaramanga.

En junio de 2025, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga lo condenó a 52 años de prisión, después de revocar una absolución anterior. La sentencia estuvo relacionada con delitos como concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

La Fiscalía logró establecer su responsabilidad en al menos cuatro homicidios, según los antecedentes judiciales reseñados. Las investigaciones también incluyeron testimonios de exintegrantes de su organización, interceptaciones de comunicaciones, mensajes de texto y seguimientos.

Camargo Ríos fue recapturado el 9 de diciembre de 2024 en Copacabana, Antioquia, después de haberse fugado de una prisión domiciliaria en Medellín. Durante el operativo, las autoridades también detuvieron a dos de sus escoltas y reportaron la incautación de un arma de fuego, municiones, teléfonos celulares, un dron y dinero en efectivo.

El caso también recuerda la historia de Juan Carlos Ramírez Abadía, conocido como alias Chupeta, uno de los antiguos líderes del cartel del Norte del Valle. Este exnarcotraficante se sometió a múltiples cirugías reconstructivas en el rostro, incluidos procedimientos en la nariz, los pómulos, el mentón y la mandíbula, con el propósito de modificar su apariencia y evadir a las autoridades.

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