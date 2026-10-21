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Francisco de Roux reaccionó tras la preclusión de su caso, por presunto encubrimiento en casos de abuso sexual: “Una decisión inapelable”

El sacerdote jesuita indicó que el fallo cierra un capítulo que lo involucró durante más de dos años, agradeció la resolución judicial y enfatizó que el archivo del caso no altera su solidaridad con las víctimas de esta clase de actos

Francisco de Roux quedó formalmente desvinculado de cualquier proceso relacionado con presunto encubrimiento de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica - crédito REUTERS
Francisco de Roux quedó formalmente desvinculado de cualquier proceso relacionado con presunto encubrimiento de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica - crédito REUTERS
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Tras conocerse la decisión del juez 64 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Víctor Alexander Joya, que precluyó el proceso penal en su contra por presunto encubrimiento en casos de abuso sexual, el padre Francisco de Roux expresó su satisfacción por el archivo definitivo del caso, que lo involucró por más de dos años.

No obstante, en su pronunciamiento, señaló que la decisión no desplaza su solidaridad con las víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes ni el impacto que, según dijo, tuvieron las acusaciones sobre la Comisión de la Verdad que presidió entre 2017 y 2022, en un proceso que derivó en la entrega del informe final de la entidad.

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Tras conocerse el fallo, De Roux anunció que dedicará los años que le quedan de vida a trabajar por la paz y la reconciliación de Colombia desde la búsqueda de verdad y justicia. El comunicado fue publicado por Cambio luego de que el juez resolviera la solicitud presentada por la Fiscalía para terminar el caso que cursaba en su contra.

El padre Francisco de Roux fue presidente de la Comisión de la Verdad entre 2017 y 2022 - crédito EFE
El padre Francisco de Roux fue presidente de la Comisión de la Verdad entre 2017 y 2022 - crédito EFE

La investigación examinaba si el sacerdote había protegido al padre Darío Chavarriaga y obstruido la acción de la justicia por abusos sexuales cometidos contra un niño y sus hermanas durante los años 70. Al respecto, De Roux indicó que la resolución del Juzgado 64 Penal del Circuito con función de conocimiento fue “una decisión inapelable”.

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De Roux vinculó las acusaciones con el impacto sobre la Comisión de la Verdad

En su pronunciamiento, el clérigo sostuvo que parte de los señalamientos en su contra tenía como propósito afectar la credibilidad de la Comisión de la Verdad, organismo que presidió. “Soy consciente de que buena parte de las acusaciones en mi contra buscaron minar la credibilidad de la Comisión de la Verdad”, señaló De Roux .

El sacerdote dijo que vivió con las víctimas del conflicto armado el efecto de esos cuestionamientos y las convocó a mantener su trabajo por la verdad y la dignidad; además de dirigir un mensaje a quienes cuestionaron públicamente su actuación por la gravedad de los abusos atribuidos a Chavarriaga, acusado entonces de abuso sexual.

En un evento público, Luis Fernando Llanos recriminó al padre Francisco de Roux por sus actuaciones frente al caso del clérigo Darío Chavarriaga - crédito @HaciaElUmbral/X

“Quiero expresar mi respeto a las víctimas y a los periodistas que, indignados por la gravedad del crimen cometido por el padre Chavarriaga, cuestionaron públicamente mi actuación”, señaló De Roux, que añadió que esas críticas y, en especial, el proceso judicial que cursó en su contra por este mediático caso, le ayudaron a “crecer como ser humano”.

En sus declaraciones, De Roux afirmó que no siente rabia contra quienes dudaron de él o lo prejuzgaron. “A quienes dudaron o me prejuzgaron, les tiendo la mano”, dijo el padre jesuita frente a los señalamientos que llegaron a la justicia, antes de referirse a la violencia simbólica y emocional que, a su juicio, atraviesa Colombia.

Al referirse al fallo, destacó que el juez actuó con rigor e independencia y aseguró que nunca tuvo trato personal con él. “Esta decisión me permite cerrar este capítulo con la esperanza de que algún día la justicia también cobije a todas las víctimas”, expresó De Roux, que afrontó el proceso tras los recursos interpuestos por la familia Llano Narváez.

En abril de 2025, la Compañía de Jesús, a través del padre Francisco de Roux, le pidió perdón a Luis Fernando Llanos y su familia - crédito suministrada a Infobae Colombia

El juez concluyó que De Roux no tenía deber penal de impulsar la investigación

El juez 64 penal concluyó que las acciones u omisiones atribuidas a De Roux eran atípicas para el derecho penal. En su análisis, el despacho determinó que el entonces superior de los jesuitas activó procedimientos previstos por el derecho canónico, aunque no tenía una posición de garante frente a la persecución penal ordinaria.

Asimismo, el juez señaló que “no se evidencia el incumplimiento de un deber funcional, religioso, institucional o que el mismo pueda transformarse en un comportamiento de tipo penal” y también descartó que pudiera presumirse una obligación jurídica del sacerdote de promover una investigación criminal.

La implementación de las recomendaciones del informe requiere coordinación entre el Congreso, el Ejecutivo y la justicia, indicó el padre Francisco de Roux - crédito Colprensa
Los hechos con los que vincularon al padre Francisco de Roux ocurrieron hace casi 50 años - crédito Colprensa

Las denuncias se referían a hechos que habrían ocurrido entre 1975 y 1979 en el Colegio San Bartolomé de Bogotá. La familia de Luis Fernando Llano, uno de los que alegó haber sido víctima de estas situaciones, señaló que ocho menores de su entorno fueron víctimas de Chavarriaga, quien entonces era decano de la institución.

En 2014, la familia entregó a De Roux cartas con los detalles de los hechos y pidió que el caso fuera puesto en conocimiento de las autoridades civiles. El sacerdote apartó a Chavarriaga de su cargo, le prohibió ejercer el ministerio y ordenó su reclusión en una casa de retiro para sacerdotes enfermos, aunque no remitió la denuncia a la Fiscalía.

En este caso, el juez valoró esas medidas canónicas junto con las demás circunstancias del caso y precisó que no demostraban, por sí solas, la ausencia de intención delictiva. “Constituye un elemento objetivo relevante para valorar el comportamiento en conjunto con las circunstancias mencionadas”, advirtió.

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