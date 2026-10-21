La recomendación de Juan Guillermo Cuadrado a los árbitros tras sus primeros partidos con Millonarios: “Muchas veces no se ve ese respeto”

El volante jugó por primera vez 90 minutos con Millonarios y aseguró que en ocasiones los árbitros son irrespetuosos - crédito Dimayor

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Juan Guillermo Cuadrado completó los 90 minutos por primera vez en un año y ocho meses durante el empate 1-1 entre Millonarios y Once Caldas, un resultado que expuso las dificultades del equipo para sostener ventajas y reavivó los cuestionamientos de sus jugadores al arbitraje colombiano. El extremo participó de la conferencia de prensa junto al entrenador Alberto Gamero tras el partido pendiente de la fecha 13, disputado en El Campín, según Caracol.

Daniel Ruiz abrió el marcador a los 68 minutos con un remate desde fuera del área, pero Dayro Moreno igualó a los 89 desde el punto penal. Millonarios quedó parcialmente cuarto en la Liga BetPlay 2026-II, con 26 puntos en 16 partidos, más encuentros que cualquiera de sus rivales directos.

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El empate quedó marcado por las críticas de Cuadrado y Contreras al juez José Fernando Bautista. Cuadrado valoró los avances del sistema de videoarbitraje, el VAR, pero pidió que los árbitros adopten un trato más equitativo y respetuoso con los futbolistas. “Ha venido mejorando mucho, el VAR también ayuda, pero si tienen un margen para poder mejorar esas situaciones, así como nosotros tenemos que mejorar situaciones, desde la parte arbitral también”, expresó.

El extremo afirmó que Millonarios percibió un criterio desigual en la sanción de faltas y cuestionó la forma en que algunos jueces se dirigen a los jugadores. “Muchas veces uno quiere hablar con respeto, pero ese respeto no se ve porque te hablan de una manera totalmente diferente”, concluyó.

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El delantero argentino aseguró que si hablaba de los errores arbitrales podría ser sancionado - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

El delantero Rodrigo Contreras describió un encuentro con escasas oportunidades y vinculó el empate con factores externos. “Un partido raro, un partido atípico, creo que un partido aburrido, donde no hubo muchas situaciones de gol. Encontramos un lindo gol de Dani Ruiz y después se nos escapa por cosas que ya no dependen de nosotros”, afirmó a Infobae Colombia en zona mixta.

El atacante argentino evitó profundizar su cuestionamiento contra el árbitro José Fernando Bautista, pero pidió que la evaluación quedara en manos de quienes siguieron el partido desde afuera. “Pasa que si nosotros hablamos, después quedamos suspendidos, el análisis lo tienen que hacer ustedes que son los que pueden hacerlo, yo me tengo que dedicar a jugar”.

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La falta de contundencia y las ventajas perdidas

Juan Guillermo Cuadrado no ha marcado con Millonarios pero ya inauguró su conteó de asistencias - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Cuadrado consideró que Once Caldas logró neutralizar el planteo de Millonarios en la mitad de la cancha, aunque sostuvo que el equipo mantiene una idea de juego que puede desarrollarse con el paso de las jornadas. “Debemos seguir creyendo en el trabajo que venimos haciendo, por momentos lo hicimos bien con la pelota y generamos opciones pateando desde fuera del arco”, afirmó.

El futbolista señaló que los azules tuvieron oportunidades en los mano a mano, pero no resolvieron con precisión en el tramo final. También admitió que la plantilla tiene condiciones para ofrecer un nivel superior: “Con los jugadores que tenemos podemos jugar muchísimo mejor, confío en eso y en el trabajo del profe”.

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Millonarios tendrá 15 días sin partidos hasta enfrentarse al América de Cali - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La condición del césped fue otro de los factores mencionados por el jugador, que espera una mejora para que el equipo pueda desplegar el fútbol que pretende Gamero. El Campín acumuló semanas de alta exigencia después de un concierto de BTS, el aplazamiento del encuentro ante Once Caldas por el estado de la cancha y el duelo de Millonarios frente a Jaguares.

Cuadrado llegó a cuatro partidos como titular desde su incorporación al club y terminó los dos más recientes, ambos como local, con la cinta de capitán. Sobre su recuperación física, explicó que trabaja con los preparadores para responder tanto en el juego como en el despliegue: “Quiero aportar mi grano de arena al equipo, no solamente a la hora de jugar sino también a la hora de correr, porque si no el profe me saca”.

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