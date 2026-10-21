Jonathan Risueño atacó a Lucas González tras la derrota de Nacional contra Cúcuta: “El tecniquillo tiene que soñar con los argentinos, porque no les gana nunca”

Jonathan Risueño y Lucas González tuvieron diferencias cuando el bogotano fue entrenador de Deportes Tolima - crédito Colprensa

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Jonathan Risueño elogió la victoria de Cúcuta Deportivo, dirigido por Nicolás Chiesa, ante Atlético Nacional y cuestionó a Lucas González por sus resultados frente a entrenadores argentinos. El triunfo dejó al conjunto rojinegro dentro de los ocho primeros de la liga y lo alejó de la zona de descenso.

El equipo nortesantandereano ganó con un remate cruzado de Dayan David Pérez a los 18 minutos, que se desvió en Neider Parra y desubicó al arquero Marquines. La jugada definió el encuentro disputado en un estadio General Santander colmado de público.

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Cúcuta acumuló cuatro victorias consecutivas, llegó al octavo puesto con 21 puntos y pasó a ocupar la decimosexta posición en la tabla del descenso, con un promedio de 1,12.

Post de Jonathan Risueño criticando a Lucas González tras la derrota de Nacional contra Cúcuta Deportivo - crédito X

Risueño, entrenador español que dirigió recientemente al Deportivo Pasto, publicó su reacción en X luego del partido. “Qué buena victoria de Nicolás Chiesa hoy con el Cúcuta vs. Nacional del Rolo Lucas”, escribió.

El técnico valoró el recorrido de Chiesa antes de asumir el cargo en el club colombiano y destacó su papel en la campaña para evitar el descenso: “Chiesa es un defensor nato, argentino, que ha estado en la sombra de grandes entrenadores y jugadores los últimos años y ahora en Colombia está sacando la garra para salvar al Cúcuta del descenso”.

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También celebró la decisión de quienes lo contrataron: “Gran trabajo de Chiesa. Un grande. También valorar al que trajo a Chiesa a Cúcuta, que supo ver y acertar lo que necesitaba el equipo en ese momento”.

El mensaje concluyó con una crítica directa a González: “El tecniquillo tiene q soñar con los argentinos xq no les gana nunca”.

La disputa entre ambos entrenadores se remonta a mayo, cuando Lucas González dirigía al Tolima y enfrentó al Pasto de Risueño en los cuartos de final del campeonato local. En aquella serie intercambiaron comentarios en conferencias de prensa y redes sociales.

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El mensaje de Risueño durante la crisis del DIM

El técnico español salió a responder a las declaraciones de Hugo Rodallega-crédito @DeporPasto/X

El entrenador español, de 43 años, también fue mencionado como posible candidato para dirigir al Deportivo Independiente Medellín. Risueño clasificó al Pasto a los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I, aunque dejó el club nariñense en agosto tras cruces con la prensa y actitudes cuestionadas en el banco de suplentes.

El 17 de octubre, mientras el Medellín perdía 0-1 como local ante Once Caldas, publicó un mensaje que algunos interpretaron como un ofrecimiento para asumir el equipo. El DIM atravesaba además la eliminación de la Copa BetPlay ante Atlético Nacional por 2-3, la salida de la Copa Sudamericana y una racha de cuatro partidos sin victorias.

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“Siempre con el equipo del pueblo. Aguanten, que vendrán noches grandes y con buen fútbol. Y defendiendo con garra. Como su gente. Tranquilidad q todo llega. Solo fe en Dios. Buenas noches”, escribió Risueño en X.

El técnico había sido considerado por la dirigencia del Medellín cuando el club buscó entrenador después del primer semestre de 2026, pero fue descartado. Risueño continuaba sin equipo, mientras Luis Amaranto Perea se mantenía al frente del conjunto paisa.

Así va Atlético Nacional en la tabla de la Liga BetPlay 2026-II

-crédito Jefatura de Prensa Atlético Nacional

América de Cali: 28 puntos / +16 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Atlético Nacional: 26 puntos / +13 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Deportivo Cali: 26 puntos / +11 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Millonarios: 26 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 25 puntos / +10 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Independiente Medellín: 23 puntos / +2 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 22 puntos / +6 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 21 puntos / -2 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Once Caldas: 20 puntos / +2 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Deportes Tolima: 20 puntos / 0 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Águilas Doradas: 19 puntos / 0 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Llaneros FC: 17 puntos / -1 diferencia de gol / 14 partidos jugados.