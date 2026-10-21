Colombia

Amigo de condenado por el asesinato del estudiante de los Andes Jaime Esteban Moreno contó cómo ingresaron becados a la universidad: “El mejor Icfes de su colegio”

Alejandro González recordó cuando salían de clases con Juan Carlos Suárez, uno de los dos procesados por el homicidio del joven durante la madrugada del 31 de octubre de 2026, luego de asistir a una fiesta de disfraces

créditos Policía Nacional | Fiscalía | @veo.alejo/IG
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Tras la resolución por parte del juzgado 8011 Penal del Circuito de Bogotá que condenó a Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suárez Ortiz a 450 meses de prisión por el homicidio agravado de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes atacado en Chapinero durante la madrugada del 31 de octubre de 2025, cuando se encontraba en condición de indefensión, se conoció un testimonio inédito de un joven que compartió con Suárez, y que detalló cómo fue que ingresó junto a él becados a la institución de educación superior.

La sentencia llegó casi un año después de la agresión ocurrida a la salida de un establecimiento nocturno.

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La pena equivale a 37 años y seis meses de cárcel y obliga a los dos condenados a permanecer privados de la libertad, mientras el Inpec define el centro penitenciario donde la cumplirán.

El caso provocó que Alejandro González compartiera un video desde su perfil de Instagram el martes 20 de octubre de 2026, en el que describió cómo era Suárez antes de que se conocieran los hechos por los que aún las autoridades buscan a una tercer persona implicada: Kleidymar Fernández Sulbarán, una joven de nacionalidad venezolana que tiene circular roja de Interpol.

“Yo hacía barras con uno de ellos. Juan Carlos y yo entramos becados a Los Andes en el 2017. Él fue el mejor Icfes de su colegio y me decía que esa era su oportunidad para salir de un barrio caliente”, inicia su relato González.

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El joven contó que él Suárez salían de clase “a hacer barras en un parque (...) y recuerdo que el man hablaba supercalmado y de hecho pensaba mucho las cosas antes de decirlas. Pero ocho años después no se había graduado y estaba trabajando en un call center”.

Declaraciones de Alejandro González, excompañero de Juan Carlos Suárez en la universidad de Los Andes - crédito @veo.alejo/IG

González recordó que él “hace un año estaba igual (que Suárez), sin grado y en un call center”.

“Jaime tenía apenas veinte años, jugaba en la selección de ajedrez y estaba aplicando a un intercambio en Finlandia”, contó el excompañero de Suárez, que al conocer los detalles del crimen de Moreno, expresó: “Cuando supe esto me sentí como Mario Mendoza cuando se enteró que Campo Elías, su compañero en La Javeriana, era el responsable de la masacre de Pozzetto”, que se presentó el 4 de diciembre de 1986.

González hizo una reflexión sobre lo que ahora deberá enfrentar Suárez, que estaba disfrazado con el rostro pintado de rojo la noche del jueves 30 de octubre de 2025.

“Ahora, yo sé lo que me van a decir. No todos los que se esfuerzan y no reciben el reconocimiento que merecen matan a alguien. Y tienen razón. Yo estuve en el mismo lugar que Juan Carlos y no he matado a nadie. Nada justifica lo que hizo. Pero Rodio decía algo: el talento no basta, también necesita plata, contactos y apellido para que el mundo te reconozca”.

El usuario recordó que según la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), en Colombia a una familia pobre le toma once generaciones para llegar a un ingreso promedio.

“A (Mario) Mendoza le tomó años entender a Campo Elías. Yo la verdad, todavía no entiendo a Juan Carlos. Lo que sí tengo claro es que hoy hay una familia sin Jaime y un país donde el esfuerzo honestamente no alcanza”, concluyó González al final del video.

La familia de Moreno había solicitado una sanción superior a 45 años por homicidio agravado cometido con dolo, es decir, con intención. El juez, sin embargo, fijó la condena en 450 meses tras considerar que la víctima no pudo defenderse durante el ataque.

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Jaime Esteban MorenoCondena por homicidio de estudianteUniversidad de los AndesJuan Carlos SuárezAlejandro GonzálezExcompañero de clasesColombia-Noticias

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