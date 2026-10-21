Colombia

Cerraron turística playa de Puerto Colombia por cantidad de bañistas que han muerto ahogados: esto dijo la Alcaldía

El sector quedará destinado a la contemplación y al disfrute de los atardeceres, para disminuir los peligros derivados de las corrientes y la escasa visibilidad durante la noche en la zona

Puerto Colombia
Las restricciones nocturnas buscan evitar accidentes provocados por la fuerza de las corrientes y la falta de visibilidad en el mar. - crédito Colprnesa
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La Alcaldía de Puerto Colombia prohibió el ingreso de bañistas al mar frente al Muelle 1888, un sector que quedará destinado a la contemplación y a los atardeceres.

La decisión busca prevenir nuevas muertes por inmersión en una zona donde se han presentado emergencias durante horarios no autorizados.

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La medida se tomó después de varios casos ocurridos en 2026, sobre todo durante la madrugada. El último hecho dejó sin vida a Elías Rafael Pitalúa Peralta, un joven de 22 años que ingresó al agua fuera de la franja permitida y fue arrastrado por la corriente.

La restricción impide usar el mar frente al Muelle 1888 para actividades de baño, pero mantiene el lugar como espacio para visitantes que quieran observar el paisaje costero.

La Secretaría de Turismo municipal inició el plan de ordenamiento de playas bajo la gestión del alcalde Plinio Sedeño- crédito Alcaldía
La Secretaría de Turismo municipal inició el plan de ordenamiento de playas bajo la gestión del alcalde Plinio Sedeño- crédito Alcaldía

Según la administración municipal, el objetivo es reducir los riesgos que aumentan de noche por la escasa visibilidad, el oleaje y los cambios de las corrientes.

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La playa frente al Muelle 1888 será solo para contemplación

María Clara Donado, secretaria de Turismo de Puerto Colombia, explicó que la reorganización de las playas comenzó por el área cercana al muelle, debido a los riesgos registrados allí.

“Desde la Alcaldía Municipal de Puerto Colombia, en cabeza de nuestro señor alcalde, Plinio Sedeño, y la Secretaría de Turismo, hemos organizado las playas del municipio de Puerto Colombia y arrancamos por esta, por la del muelle 1888, donde es una playa de contemplación”, expresó Donado.

La funcionaria sostuvo que los visitantes podrán acudir al sector para disfrutar de los atardeceres, sin ingresar al mar.

Donado afirmó que la decisión apunta a proteger a quienes llegan al municipio. “Con esto estamos asegurando salvaguardar la vida de nuestros turistas y visitantes aquí, en este municipio”, agregó la secretaria de Turismo.

La Alcaldía de Puerto Colombia prohibió el ingreso de bañistas frente al Muelle 1888 y destinó el sector a la contemplación de atardeceres - crédito Alcaldía
La Alcaldía de Puerto Colombia prohibió el ingreso de bañistas frente al Muelle 1888 y destinó el sector a la contemplación de atardeceres - crédito Alcaldía

La administración local adoptó la prohibición después de que las principales emergencias por inmersión se concentraran en el litoral ubicado frente a esa estructura.

La Alcaldía de Puerto Colombia alertó que nueve personas han muerto por inmersión en lo que va de 2026, en hechos vinculados con el ingreso a las playas fuera del horario autorizado. La mayoría de los casos ocurrió durante las horas en que no hay salvavidas disponibles.

Puerto Colombia cuenta con 18 kilómetros de playas y sus condiciones pueden variar según la época del año. Los vientos alisios elevan el oleaje, mientras que las ondas, tormentas y huracanes del mar Caribe también inciden sobre las corrientes.

Las autoridades locales advirtieron que muchas personas desconocen esos cambios al llegar a la costa en busca de recreación. Por esa razón, mantienen campañas dirigidas a los bañistas, aunque señalaron que las medidas preventivas se incumplen a diario.

Elías Rafael Pitalúa murió tras auxiliar a un amigo

El más reciente caso ocurrió durante la madrugada del jueves 15 de octubre, cuando Pitalúa Peralta se encontraba con amigos en inmediaciones del Muelle 1888 para celebrar su cumpleaños.

Joven murió en playas de Puerto Colombia tras intentar auxiliar a un amigo - crédito @puertoestereoOK / X
Joven murió en playas de Puerto Colombia tras intentar auxiliar a un amigo - crédito @puertoestereoOK / X

La emergencia habría ocurrido hacia las 3:00 a. m. Uno de los jóvenes del grupo tuvo dificultades para mantenerse a flote y Pitalúa entró al agua para ayudarlo.

La información inicial indica que el joven consiguió llevar a su acompañante a una zona segura. Después, la fuerza de la corriente le impidió regresar a la orilla. Sus amigos intentaron auxiliarlo y lograron sacarlo del mar, pero ya no presentaba signos vitales.

Unidades de la Policía acudieron al lugar, delimitaron el área y acompañaron las primeras diligencias. La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) asumió la inspección del cuerpo y la recopilación de información para establecer la secuencia exacta de lo sucedido.

Las autoridades todavía deberán precisar las circunstancias del hecho. También se conoció que agentes presentes en el sector habían advertido al grupo sobre la prohibición de ingresar al mar a esa hora.

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