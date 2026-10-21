Colombia

Adulta mayor se quedó con más de $180 millones de 10 empresas en Cali: se ganaba la confianza y aprovechaba los descuidos

La hoy detenida de 54 años conseguía empleos como auxiliar contable, y luego de entablar conversaciones con los empleados obtenía las claves de las cuentas empresariales para realizar millonarias transferencias

La mujer fue identificada como Marly Tabares - créditos Juan Páez/Colprensa | Fiscalía
La mujer fue identificada como Marly Tabares - créditos Juan Páez/Colprensa | Fiscalía
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Un caso que dejó en evidencia el modus operandi de una adulta mayor, y que se presentó en Cali, llevó a Marly Tabares, de 54 años, tras las rejas, por haber cometido una serie de hurtos a 10 empresas de Cali.

Y es que Tabares hizo de las suyas, tal y como describió un fiscal delegado, que expuso al detalle cómo era que hacía la mujer para acceder a empleos en áreas financieras y contables, y desde allí obtenía información para realizar millonarias transferencias no autorizadas y retirar dinero en efectivo.

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La investigación cuyos resultados se revelaron la mañana del miércoles 21 de octubre de 2026, establece que los hechos ocurrieron entre el 19 de agosto de 2023 y el 17 de febrero de 2026.

Según el ente acusador, la procesada se postulaba para cargos vinculados con el manejo contable de empresas (con el cargo de auxiliar contable) y, aprovechando su aspecto que no generaba desconfianza entre sus compañeros de trabajo, se ganaba la confianza de sus empleadores y obtenía acceso a datos bancarios.

Una vez tenía acceso a esa información, Tabares obtenía las claves, tokens y contraseñas dinámicas para efectuar transferencias hacia cuentas que estaban bajo su control.

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La Fiscalía le atribuye nueve casos asociados por el Grupo Contable del CTI

Expertos del Grupo Contable del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Cali lograron asociar nueve hechos en los que estaría involucrada Tabares.

Además de las operaciones electrónicas, la Fiscalía señaló que la mujer también habría tomado dinero en efectivo procedente de actividades comerciales.

El organismo investigador indicó que la procesada registra 28 condenas por conductas similares.

La orden de captura fue ejecutada en Cali por servidores del CTI, con apoyo de la Policía Nacional.

Un caso ocurrió en una plaza de mercado de Cali

Uno de los episodios investigados se remonta al 10 de diciembre de 2024. Para ese momento, Tabares trabajaba como secretaria recaudadora de una plaza de mercado y tenía bajo su responsabilidad las cuotas de administración que entregaban los comerciantes.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, la mujer habría guardado más de $38 millones en una bolsa. Después, habría introducido el dinero en su bolso personal y abandonó el lugar sin entregar los recursos que estaban bajo su custodia.

Ese hecho hace parte de la investigación por apropiaciones de dinero en efectivo, una modalidad distinta a las transferencias electrónicas que también detalló un fiscal de la Unidad de Hurtos y Estafas de la Seccional Cali.

La procesada aceptó cuatro delitos y deberá permanecer recluida

La Fiscalía le imputó a Tabares los delitos de hurto agravado, hurto por medios informáticos, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a un sistema informático.

La procesada aceptó los cargos durante las audiencias preliminares, y esto llevó a que un juez de control de garantías ordenara medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal.

Al final, desde el ente investigador se afirmó en el comunicado oficial que se continuará con las actuaciones para establecer el alcance total de las afectaciones económicas reportadas por las empresas.

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Captura CaliMujer enviada a la cárcelHurtos a empresasAuxiliar contableTransferencias bancariasRetiro de dinero en efectivoMarly TabaresFiscalíaColombia-Noticias

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