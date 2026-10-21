Colombia

Cybertruck avaluada en $700 millones que terminó contra un poste cerca a Medellín era de Westcol y el “streamer” la rifó: este es el empresario que se la ganó y la estrelló

Todo pasó en segundos: el empresario venezolano perdió el control de su lujosa camioneta eléctrica tras quedarse dormido al volante, y el golpe podría costarle el vehículo completo. Agradeció a quienes lo ayudaron cuando pasaban por el lugar del accidente

El venezolano confirmó que si se pierde por completo la camioneta comparía otra porque es un auto muy seguro - crédito @anderson0Suna/IG

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Anderson José Osuna Castillo, venezolano de 27 años, terminó con su Tesla Cybertruck estrellada contra un poste en Rionegro, Antioquia. Pero lo que más le dolió después del golpe no fueron los moretones, sino la reacción de algunos conocidos.

El vehículo no es cualquier camioneta. Es la unidad que ganó en una rifa organizada por el streamer Westcol en 2025, de un modelo 2024 importado de forma particular porque no se comercializa oficialmente en Colombia y que está valuado actualmente en más de 700 millones de pesos.

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El choque ocurrió un lunes a las 7.30 de la mañana en Llanogrande

El accidente se registró el lunes 19 de octubre en el Callejón de Normandía, en Llanogrande, entre un concesionario de la marca Renault y una droguería del sector. Según su relato, Osuna regresaba de un viaje a Turquía y sentía los efectos del cambio de horario.

“Venía cansado con jet lag. Llegando a Llano Grande, sabía que venía llegando a mi casa, venía superbién, pero sabía que venía llegando a la casa. En un pestañear y abrir y cerrar de ojos, ya tenía enfrente un poste”, relató en la publicación.

Camioneta Tesla Cybertruck siniestrada junto a una carretera bajo un poste de concreto inclinado, con cables sueltos y bolsas de aire desplegadas.
Así habría quedado la camioneta de acuerdo con los registros en video - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un microsueño, según su propia explicación, fue lo que lo llevó a perder el control del vehículo contra el poste de energía. No hubo heridos, pero los daños en la camioneta podrían derivar en pérdida total, de acuerdo con lo que el propio venezolano planteó en el video.

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Un agente de movilidad confirmó que la prueba de alcoholemia dio negativa

Las versiones sobre lo sucedido se multiplicaron rápido en redes sociales, y entre ellas circuló la idea de que Osuna había consumido alcohol antes del choque. Él mismo salió a desmentirlo con el resultado de la prueba en mano.

Un agente de movilidad que aparece en el mismo registro confirmó el dato ante cámara: “Ya le hicimos las pruebas de alcoholemia, donde Anderson salió negativo en el proceso. Dejamos la constancia”.

El hecho generó especulaciones entre los vehículos que se movilizaban a esa hora de la mañana - crédito @MiOriente/X

Osuna fue más allá y explicó que ni siquiera consume ese tipo de sustancias. “De hecho, ni consumo alcohol ni consumo ningún tipo de sustancia, absolutamente nada. Esto es un accidente que a cualquiera le puede pasar”, afirmó en su publicación.

El venezolano aprovechó para dejar una recomendación a quienes manejan largas distancias o llegan cansados de un viaje: prestar atención al estado físico antes de tomar el volante, porque el sueño puede ganarle a cualquiera en segundos.

El dueño de la camioneta evalúa si repara el vehículo o compra otro

Sobre el futuro de la Cybertruck, Osuna fue claro en que no piensa desprenderse del modelo así tenga que reemplazarlo. “Si lo puedo reparar, lo reparo. Si no lo puedo reparar, pues obviamente compro otro porque es un carro muy seguro. Me he dado cuenta que es un carro muy seguro”, aseguró.

El empresario se mostró emocionado al igual que su pareja, que días antes había rifado una similar en Miami - crédito @anderson0suna/IG

Según contó, fue justamente la estructura del vehículo la que evitó heridas de gravedad. “Gracias a Dios me sostuve del volante cuando abrí los ojos por las alertas que tenía el carro”, explicó en el clip.

También agradeció a quienes se acercaron a auxiliarlo en plena vía, en especial a un grupo de mujeres mayores que se detuvieron a ofrecerle ayuda. “Sentí esa conexión y esa preocupación. Querían llamarme a todo el mundo. A esas personas que se acercaron a ayudar, los quiero un montón y les agradezco un montón”, cerró en su publicación.

Osuna aclaró, además, que no planea dar entrevistas ni convertir el episodio en un tema recurrente en sus redes. “Esto no es algo de lo que voy a salir a hablar más por ahí, de entrevistas, algo así. La verdad es que no, esto no es lo mío”, concluyó.

Este fue el video con el que Westcol promocionó la rifa

El paisa promocionaba el carro por solo 20.000 pesos el cupo y el ganador fue un extrabajador de su equipo de seguridad - crédito @wextcol/TikTok

¿Quién dijo que los sueños no se cumplen, mi so? Vean esta belleza. Esta Cybertruck 2024 puede ser suya. Tecnología y nivel. Adquiera su ticket por solo $20.000 pesos. Así de sencillo. Válido solo para Colombia. Mayores de edad. Autoriza Coljuegos. No se queden por fuera", fue lo que dijo el streamer durante la promoción de la rifa.

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