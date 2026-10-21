Así será la Copa del Mundo y Festival Sub-15 de la FIFA con 191 selecciones: Eswatini y Samoa algunos de los rivales de la selección Colombia

El combinado nacional integrará el Grupo M con Samoa, República Dominicana, Tailandia y Eslovaquia, y afrontará cinco encuentros iniciales entre el sábado 24 y el lunes 26 en Bakú, según confirmó la federación - crédito FCF

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La Selección Colombia disputará en Bakú la primera Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA, que se celebrará del 22 al 30 de octubre de 2026 y reunirá a 191 federaciones en una competencia creada para ampliar el acceso de los jóvenes futbolistas a partidos internacionales.

Más de 3.000 jugadores, entrenadores y árbitros participarán de la cita en Azerbaiyán, que incluirá cerca de 1.000 partidos y la posibilidad de disputar 20 encuentros de manera simultánea en distintos campos. La FIFA informó que el evento contará con una infraestructura capaz de albergar hasta 10 partidos diarios por cancha.

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El certamen fue aprobado por el Consejo de la FIFA en diciembre de 2025 como el primero de una serie de torneos con formato de festival para las categorías menores. La competencia masculina tendrá su estreno en 2026, la femenina está prevista para 2027 y, desde 2028, las federaciones miembro podrán participar con equipos sub-15 de ambos sexos en dos torneos diferentes.

Los planteles competirán en canchas pequeñas con ocho futbolistas por bando y tiempos de veinte minutos, permitiendo que delegaciones internacionales disputen múltiples fases hasta el último día bajo la coordinación de Arsène Wenger - crédito FCF

Colombia integrará el Grupo M junto con Esuatini, Samoa, República Dominicana, Tailandia y Eslovaquia. La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que el seleccionado debutará el sábado 24 de octubre frente a Esuatini, a la 1:15, hora de Colombia.

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La segunda jornada se disputará el domingo 25 de octubre, con dos compromisos para el equipo colombiano: enfrentará a Samoa a las 12:00 a. m. (hora de Colombia) y luego jugará contra República Dominicana a las 6:45 a. m. (hora de Colombia).

El lunes 26 de octubre completará sus cinco partidos iniciales. Primero se medirá con Tailandia a las 3:45 a. m. (hora de Colombia) y más tarde enfrentará a Eslovaquia a las 10:30 a. m, (hora de Colombia), siempre en horario colombiano.

Un formato de ocho jugadores y seis categorías: así se jugará la Copa del Mundo y Festival Sub-15 de la FIFA

Estos son los 28 grupos conformados para la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA - crédito FIFA

Los partidos se jugarán con equipos de ocho futbolistas, en campos de 68 por 47 metros y con porterías reglamentarias de 7,32 por 2,44 metros. Cada encuentro tendrá dos tiempos de 20 minutos, una duración reducida para adaptarse a la etapa formativa de los jugadores.

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Cada delegación estará integrada por 14 futbolistas nacidos en 2011 o 2012 y un cuerpo técnico de hasta seis personas. El torneo comenzará con una fase de grupos que buscará combinar representación deportiva y regional diversa.

Los equipos jugarán entre cuatro y cinco partidos en una primera etapa de clasificación. Sus resultados determinarán el acceso a una segunda fase dividida en seis categorías, en la que cada seleccionado afrontará entre cuatro y cinco compromisos adicionales.

El sistema permitirá que todos los participantes compitan hasta la última jornada. Los ganadores de cada categoría recibirán un reconocimiento, mientras que el equipo que se imponga en la categoría A será consagrado campeón del torneo.

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La cita organizada por la FIFA convocará a más de 3.000 futbolistas, técnicos y jueces, con cerca de 1.000 duelos previstos y capacidad para desarrollar 20 de forma simultánea en distintos escenarios - crédito FCF

La formación de los grupos se basó en una clasificación previa que combinó los resultados de las selecciones absolutas con la participación y el rendimiento reciente de los equipos juveniles. El objetivo fue construir calendarios competitivos para cada delegación durante toda la competencia.

Arsène Wenger, director de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA, explicó el propósito del nuevo torneo: “El talento está en todas partes, pero los jóvenes futbolistas no siempre tienen las mismas oportunidades de ponerse a prueba a nivel internacional. Este torneo tiene como objetivo brindarles esa oportunidad”.

El dirigente francés añadió que la presencia de equipos de distintos países permitirá a los jugadores enfrentarse a “diferentes estilos y culturas futbolísticas” y aprender mediante la competencia. También señaló que la convivencia entre jóvenes de diversas nacionalidades trasciende los resultados deportivos y puede impulsar a las federaciones a mantener la inversión en su desarrollo.

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