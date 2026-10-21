Exjefe de prensa de Petro respondió a Angie Rodríguez por supuestos videos del expresidente con menores en la Casa de Nariño: “Nada de lo que dice existe”

El periodista aseguró que tiene acceso al celular y al computador de Petro y sostuvo que en esos dispositivos no existen las imágenes ni los videos mencionados por la exdirectora del Dapre - créditos Cristian Bayona/Colprensa y @AndresCamiloHR/X

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El periodista Andrés Hernández, quien se desempeñó como jefe de prensa y comunicaciones durante la Presidencia de Gustavo Petro, se pronunció sobre las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), acerca de la supuesta existencia de fotografías y videos del mandatario que, según ella, habría observado en un computador.

En conversación con Caracol Radio, Hernández negó que exista una nube digital con material gráfico que pudiera comprometer al presidente y cuestionó la veracidad de las afirmaciones de Rodríguez. El periodista sostuvo que, por su cercanía con el mandatario y el acceso que asegura tener a sus dispositivos electrónicos, puede afirmar que los archivos mencionados por la exfuncionaria no existen.

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“Es totalmente falso, no existe tal nube”, declaró Hernández al referirse a la supuesta recopilación de imágenes que, de acuerdo con las afirmaciones de Rodríguez, estaría relacionada con la vida privada del presidente y habría sido utilizada para ejercer presiones sobre él.

Las declaraciones del exjefe de comunicaciones se producen después de que Rodríguez, quien trabajó de cerca con Petro y ocupó la dirección del Dapre, relatara que habría visto fotografías y videos del mandatario con mujeres a las que describió como “demasiado jóvenes”. La exfuncionaria también planteó públicamente preguntas sobre la posible presencia de menores de edad en esos encuentros, aunque reconoció que no podía confirmar que las personas que aparecían en el material fueran menores.

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Rodríguez formuló los señalamientos durante una entrevista con Daniel Samper Ospina. En esa conversación no presentó las imágenes ni los videos a los que hizo referencia, por lo que el contenido de los archivos mencionados no ha sido verificado de manera independiente con la información disponible.

La exdirectora del Dapre afirmó que vio fotos y videos del expresidente con mujeres jóvenes, aunque aclaró que no podía confirmar si alguna de las personas que aparecían era menor de edad - crédito @HolaSoyDanny/Youtube

Por su parte, Rodríguez afirmó que las imágenes que dice haber visto le permitieron plantear interrogantes sobre los encuentros del presidente con mujeres jóvenes. Sin embargo, durante su entrevista no identificó a las personas que aparecían en los archivos, no precisó las fechas en las que habrían sido tomadas las imágenes ni indicó los lugares en los que supuestamente ocurrieron los encuentros.

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La exfuncionaria tampoco confirmó que las personas que observó fueran menores de edad. En la conversación con Samper Ospina manifestó: “Yo creo que las autoridades deben entrar en rigor a investigar esa red, si había o no menores de edad (...) No puedo afirmar y comprobar hoy que sean menores de edad”.

De acuerdo con su relato, el material habría quedado a la vista durante un procedimiento para cambiar el teléfono celular del presidente y trasladar la información almacenada. Rodríguez explicó que el proceso se habría originado después de recibir una llamada que, aparentemente, estaba destinada a Jaime Ramírez Cobo, aunque el número correspondía al dispositivo utilizado por Petro.

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Sin embargo, según Andrés Hernández, el contenido descrito por Rodríguez no se encuentra en los dispositivos electrónicos del presidente. “Le puedo decir que no existen tales imágenes o videos que señala la señora Rodríguez en el celular del señor presidente; en el computador usted solamente va a poder encontrar las fotos de su trasegar político”, manifestó Hernández.

Cuestionamientos sobre el papel de Angie Rodríguez en el gobierno

Hernández también aseguró que tuvo dificultades laborales con Rodríguez durante su paso por la Presidencia y señaló que enfrentó obstáculos para formalizar su contratación y acceder al mandatario - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Durante la entrevista, Hernández también se refirió además a las dificultades que, según dijo, enfrentó durante su relación laboral con Angie Rodríguez cuando ella ocupaba un cargo en la Presidencia.

El periodista aseguró que tuvo inconvenientes para formalizar su contratación y afirmó que se presentaron obstáculos para que pudiera acceder al mandatario, pese a la relación profesional que había mantenido con él durante varios años. “Tuve bastantes trabas con Angie para la contratación; de hecho, se me nombra en otro rango que era totalmente distinto al que había pedido el señor presidente y empezó a haber un bloqueo para que yo tuviera acceso a él, pese a que jamás lo he tenido en tantos años”, señaló Hernández.

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Según su versión, el trabajo directo con Rodríguez se extendió durante aproximadamente quince días. En ese periodo, aseguró, la entonces funcionaria llegó a denunciar una supuesta campaña en redes sociales dirigida a desprestigiarla.

Hernández también se refirió a la permanencia de Rodríguez en el Dapre y sostuvo que, pese a los inconvenientes que, según él, habrían experimentado varios funcionarios con ella, inicialmente contó con una condición que habría contribuido a mantenerla en el cargo. El periodista atribuyó esa situación al “blindaje” que, en sus palabras, le habría proporcionado una incapacidad médica durante esa época.

La defensa de Petro anunció acciones judiciales contra Rodríguez

La defensa de Gustavo Petro anunció una denuncia penal contra Angie Rodríguez por presunta injuria, calumnia agravada y otros delitos - crédito @HombreJurista/X

La controversia también derivó en el anuncio de acciones judiciales por parte de Alejandro Carranza, abogado de Gustavo Petro, quien anunció el miércoles 21 de octubre de 2026 la presentación de una denuncia penal contra la exfuncionaria.

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Según lo expuesto por Carranza en su cuenta de X, la denuncia incluiría señalamientos por presunta injuria, calumnia agravada, peculado, concierto para delinquir y posible violación de datos personales, además de hechos que la defensa considera relacionados con el manejo de recursos públicos.

El representante jurídico indicó que la denuncia fue presentada a las 9:00 a. m. en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá. En un comunicado público, la defensa del exmandatario también señaló: “Corresponderá a las autoridades esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar. Se pondrán también en conocimiento de la Contraloría General de la República los hechos de su competencia”.

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