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Bayern Múnich vs. Arsenal: hora y canal de televisión para ver en vivo a Luis Díaz por la Champions League

El “Gigante de Baviera” recibirá al campeón de Inglaterra en uno de los duelos más atractivos que tendrá la fase de grupos del torneo de clubes más importante del mundo

Luis Díaz viene de ser una de las figuras en la goleada del Bayern Múnich ante RB Leipzig-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Luis Díaz viene de ser una de las figuras en la goleada del Bayern Múnich ante RB Leipzig-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
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La acción del fútbol europeo continúa y el “Gigante de Baviera” (apodo del Bayern Múnich) tendrá una prueba exigente en su segundo partido por la Champions League en el mes de octubre frente al Arsenal, vigente campeón de Inglaterra.

El equipo dirigido por el belga Vincent Kompany buscará llegar a la cima de la fase de liga, a la espera de lo que será el partido del FC Barcelona frente al París Saint Germain (bicampeón de Europa en la temporada 2024-2025 y 2025-2026).

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Luis Díaz volverá a verse las caras con el Arsenal tras su paso por el Liverpool-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Luis Díaz volverá a verse las caras con el Arsenal tras su paso por el Liverpool-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El partido se jugará el 21 de octubre de 2026 en el estadio Allianz Arena a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de ESPN y Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será el italiano Davide Massa, mientras que el VAR estará el español Carlos del Cerro Grande.

La jornada incluirá otros ocho partidos, entre ellos Real Madrid-Leipzig, Inter-Shakhtar Donetsk y Como-Manchester United.

Bayern llega tras vencer 6-1 al RB Leipzig, resultado con el que recuperó el liderato de la Bundesliga. Arsenal, segundo de la Premier League a tres puntos de Manchester City, viene de imponerse 1-0 ante Nottingham Forest.

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El extremo colombiano marcó tres goles y dio una asistencia frente al Leipzig. Su aporte ofensivo adquiere mayor peso ante la baja por sanción del francés Michael Olise.

El equipo dirigido por Vincent Kompany cuenta también con Harry Kane, Joshua Kimmich, Nathaniel Brown e Ismael Saibari. Arsenal, bajo la conducción de Mikel Arteta, tiene entre sus figuras a Bukayo Saka, Declan Rice y Noni Madueke, autor del tanto ante Nottingham Forest.

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