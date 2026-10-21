Caso Zulma Guzmán: abogado de las presuntas víctimas pidió avances en un caso de talio anterior al de las niñas envenenadas con frambuesas

Zulma Guzmán permanece detenida en el Reino Unido mientras avanza el trámite de extradición solicitado por Colombia por el caso de las frambuesas contaminadas con talio - crédito Colprensa

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El abogado David Espinosa, representante de la familia Graham, afirmó que Alicia Graham fue envenenada con talio antes de morir en agosto de 2021 y pidió que la Fiscalía General de la Nación profundice la investigación para establecer quiénes serían los responsables.

El penalista diferenció ese expediente del proceso que avanza contra Zulma Guzmán, detenida en el Reino Unido y señalada por el presunto envío de frambuesas con talio que causó la muerte de dos menores en Bogotá en abril de 2025.

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“Nosotros sabemos con certeza que Alicia fue fruto de envenenamiento con talio también, no con otra sustancia, con talio”, afirmó Espinosa en una entrevista con Blu Radio. Según su relato, los análisis médicos que fueron recuperados muestran que Graham habría sufrido una nueva contaminación con ese metal después de un primer tratamiento de desintoxicación.

El abogado sostuvo que el caso de Alicia permanece en una etapa preliminar y que, a diferencia de la investigación por el fallecimiento de las niñas, todavía no existe una definición sobre los posibles responsables. Guzmán reconoció públicamente que mantuvo una relación extramatrimonial durante seis o siete años con Juan de Bedout, esposo de Graham y padre de una de las menores que murió tras consumir las frambuesas contaminadas.

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El abogado David Espinosa solicitó a la Fiscalía General de la Nación que investigue el envenenamiento con talio que causó la muerte de Alicia Graham en 2021 - crédito David Espinosa Acuña & Asociados S.A.S / Facebook

Los exámenes recuperados que abrieron nuevas preguntas sobre la muerte de Alicia Graham

De acuerdo con Espinosa, Alicia Graham recibió atención médica por una intoxicación con talio y, en principio, logró superar esa primera exposición; sin embargo, tiempo después presentó síntomas similares, fue hospitalizada y no volvió a salir del centro asistencial.

“La médica tratante, a propósito de advertir la misma sintomatología, mandó a realizar otros exámenes”, relató el abogado. Esos resultados, según indicó, no habrían sido incorporados entonces a la historia clínica, aunque después fueron recuperados por la investigación.

Para la familia, esos análisis arrojan que Alicia Graham estaba nuevamente contaminada con talio durante su última hospitalización. La defensa de los familiares considera que el hallazgo debe ser examinado junto con las circunstancias de su muerte, ocurrida en agosto de 2021.

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Espinosa insistió en que la Fiscalía debe analizar todas las hipótesis. “Tenemos una convicción de que la muerte de Alicia Graham no fue una muerte natural, sino que fue una muerte fruto de un homicidio”, afirmó. Aun así, precisó que el caso no tiene el mismo desarrollo procesal que la investigación abierta por las muertes de las dos menores.

Los análisis médicos recuperados revelaron que Alicia Graham sufrió una segunda contaminación con talio luego de superar una primera intoxicación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“En el caso de las niñas, yo tengo una convicción absoluta, una certeza íntima de la responsabilidad de Zulma Guzmán. Lo mismo no podemos decir respecto del caso de Alicia; en el caso de Alicia todavía se están investigando todas las hipótesis y todos los posibles responsables”, sostuvo para la cadena radial citada.

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La Fiscalía imputará cargos por las muertes de dos menores en Bogotá

El organismo judicial programó para el 9 de noviembre, a las 8:00 a. m., una audiencia virtual para imputar cargos a Zulma Guzmán Castro. La diligencia se relaciona con el presunto envío de frambuesas cubiertas de chocolate contaminadas con talio a una residencia del norte de Bogotá.

El ente acusador busca atribuirle los delitos de homicidio en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado. La Fiscalía sostiene que las circunstancias de los hechos incluyen motivos abyectos o fútiles, sevicia y que las víctimas eran menores de 13 años, una de ellas Inés de Bedout, hija de la fallecida Alicia Graham.

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Según la investigación, el paquete llegó el 3 de abril de 2025 y fue consumido horas después por varias personas. Dos niñas murieron luego de ser atendidas en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Otra menor sufrió afectaciones de salud y un joven de 21 años también requirió atención médica tras ingerir el mismo producto.

La Fiscalía General de la Nación programó la audiencia de imputación de cargos contra Zulma Guzmán para el 9 de noviembre - crédito Luisa González / Reuters

La imputación no equivale a una condena. Durante el proceso, la Fiscalía deberá sustentar su hipótesis ante un juez y la defensa de Guzmán tendrá la posibilidad de controvertir las pruebas y ejercer sus garantías procesales.

La defensa de las víctimas espera que la imputación respalde la extradición

Guzmán se encuentra detenida en el Reino Unido, donde las autoridades deben resolver la solicitud de extradición presentada por Colombia. De acuerdo con la información conocida, las audiencias para definir ese trámite estaban previstas entre el 2 y el 5 de noviembre.

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Para Espinosa, la formulación de imputación puede fortalecer la petición colombiana ante los tribunales británicos porque muestra que la Fiscalía cuenta con una hipótesis penal estructurada.

“Nos parece que sí puede mandar un mensaje muy sólido al Reino Unido de que aquí no se está solicitando la extradición de una persona sobre la que apenas se tienen sospechas”, señaló el abogado. Agregó que la audiencia virtual evita que el avance de la causa dependa de la llegada física de la procesada a Colombia.

Las autoridades del Reino Unido tramitan la solicitud de extradición formulada por Colombia contra Zulma Guzmán - crédito Zulma Guzmán / Facebook

El representante de la familia Graham consideró que los cerca de diez meses transcurridos desde la captura de Guzmán en territorio británico responden a las exigencias de un procedimiento de extradición complejo. “No lo catalogaría como negligencia. Yo creo que la Fiscalía siempre ha estado en un afán de estar lo más sólida posible en su tesis probatoria”, indicó.

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La hipótesis apunta a una actuación individual con identidades falsas

La teoría expuesta por la Fiscalía y respaldada por los representantes de las víctimas plantea que Guzmán habría actuado sola en la preparación y entrega del paquete con fruta contaminada. Las autoridades indagan el uso de identidades falsas y servicios de mensajería para hacer llegar el supuesto regalo.

Entre los elementos mencionados por la defensa figuran el registro de llamadas, contactos con el domiciliario y la insistencia para que el paquete fuera entregado. También se encontraron rastros de talio, guantes de látex y prendas que coincidirían con la descripción aportada por el mensajero en un casillero del Club El Nogal.

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“La tesis que existe en este momento es que ella realizó todas las acciones criminales que condujeron a la muerte y a la tentativa de homicidio de otros dos menores”, afirmó Espinosa, que señaló que esos hechos no pueden quedar impunes.

La defensa de las víctimas anticipó que seguirá el proceso, incluso si la extradición no se concreta en los tiempos previstos. “Esperemos que Zulma venga y ponga la cara y se defienda con todas las garantías procesales”, concluyó Espinosa.