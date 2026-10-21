Colombia

Petro aseguró que las denuncias de Eva Ferrer son “mentira”, debido a que todavía no ha entregado pruebas: “Alguien le dijo que la dijera”

La exconsejera presidencial hizo una declaración juramentada ante la Fiscalía sobre hechos presuntamente irregulares en los que estaría involucrada la ex primera dama Verónica Alcocer y personas cercanas a ella. Su abogado aseguró que el ente acusador determinará en qué momento recoger las evidencias

Gustavo Petro y Eva Ferrer - crédito Icbf/Juan Diego Cano/Presidencia
Gustavo Petro aseguró que un gobierno extranjero podría estar detrás de las denuncias que hizo Eva Ferrer - crédito Icbf/Juan Diego Cano/Presidencia
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El expresidente Gustavo Petro se pronunció luego de que la exconsejera presidencial para la Niñez y la Reconciliación Eva Ferrer se presentara ante la Fiscalía General de la Nación a hacer una declaración juramentada. La diligencia se centra en presuntos hechos irregulares en los que estaría involucrada la ex primera dama Verónica Alcocer, así como otros servidores públicos cercanos a ella.

Esos hechos fueron puestos al descubierto a través de audios divulgados por la revista Semana, en los que Ferrer advierte sobre testaferros y presuntos manejos irregulares de recursos durante la campaña presidencial del exmandatario. Posteriormente, la exfuncionaria otorgó una entrevista al mismo medio de comunicación, en la que amplió sus acusaciones contra la ex primera dama y la señaló de presuntamente liderar una supuesta red de tráfico de drogas, armas y dinero, elementos que se habrían movilizado entre Colombia y Venezuela en una aeronave oficial.

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Ahora bien, durante la diligencia, la exfuncionaria entregó información sobre su llegada a Colombia y la labor que desempeñó en el gobierno anterior, liderado por Petro. Sin embargo, no presentó pruebas que sostengan las denuncias públicas y la información que fue filtrada a través de audios.

El debate sobre el papel público y privado de Verónica Alcocer resurge tras sus controversias y la prolongada estadía fuera de Colombia - crédito Verónica Alcocer García / Facebook
Eva Ferrer aseguró que la ex primera dama Verónica Alcocer habría liderado una supuesta red de tráfico de estupefacientes y armas - crédito Verónica Alcocer García / Facebook

La reacción del expresidente Petro

Con base en eso, el ex jefe de Estado puso en duda las denuncias de Eva Ferrer. Afirmó que se trataría de una mentira e insinuó que un gobierno extranjero que está interesado en lograr su extradición estaría detrás de esas afirmaciones.

No hubo pruebas de Eva Ferrer y era una soberana mentira. Pero alguien le dijo que la dijera. ¿Quien ese alguien? Obedece a gobierno extranjero buscando la apruebas que no ha encontrado buscándose motivos para extradición cuando he dedicado dos décadas de mi vida a combatir los narcotraficantes en la política? (sic)”, aseveró.

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Sin embargo, el abogado Jhony Batalla, que representa los intereses de Eva Ferrer, aseguró que la Fiscalía es la encargada de determinar en qué momento se empieza a recolectar la evidencia. Además, en declaraciones que dio ante la prensa el 14 de octubre, aclaró que la exfuncionaria cuenta con todo el material probatorio que soporta sus denuncias.

El presidente Gustavo Petro señaló a Eva Ferrer de mentir, tras no presentar pruebas ante la Fiscalía sobre denuncias que vinculan a la ex primera dama Verónica Alcocer - crédito @petrogustavo/X
El expresidente Gustavo Petro señaló a Eva Ferrer de mentir, tras no presentar pruebas ante la Fiscalía sobre denuncias que vinculan a la ex primera dama Verónica Alcocer - crédito @petrogustavo/X

“Como está dada la metodología de investigación, a medida que se vaya avanzando en la declaración de Eva, la Fiscalía, como directora de la investigación, tendrá que empezar a recoger esa evidencia”, dijo el abogado en entrevista con Blu Radio.

Verónica Alcocer negó actuaciones ilícitas

Por su parte, la ex primera dama Verónica Alcocer negó los señalamientos en su contra y aseguró que aportará información a las autoridades para garantizar que se conozca la verdad sobre los hechos que son materia de investigación.

Yo soy la persona más interesada en que se sepa la verdad y en que la ciudadanía me conozca realmente. El relato mentiroso que han querido construir será desvirtuado con pruebas a través de mi defensa. Lo digo con seguridad: nunca he abusado de ningún recurso del Estado”, precisó Alcocer en su cuenta de X.

La ex primera dama Verónica Alcocer García negó señalamientos en su contra, en relación con actuaciones ilícitas - crédito @Veronicalcocerg/X
La ex primera dama Verónica Alcocer García negó señalamientos en su contra, en relación con actuaciones ilícitas - crédito @Veronicalcocerg/X

Ante las declaraciones de Ferrer, el abogado Ricardo Gaviria Ramírez, que representa los intereses de Alcocer, allegó un informe a la Fiscalía 76 de la Dirección Especializada contra la Corrupción, en el que se exponen los detalles de un desplazamiento oficial que hizo la ex primera dama el 31 de enero de 2023. En ese viaje, según la exconsejera presidencial, se habrían trasladado dinero, drogas y armas.

Con el fin de desmentir esas acusaciones, en el documento se especifica la cronología del viaje internacional, el análisis del equipaje que se hizo en su momento y la identificación de las personas que estaban presentes.

En entrevista con Noticias RCN, la ex primera dama aseguró que se ha puesto la lupa en sus gastos y propiedades y que, con base en ello, se le ha señalado de haber despilfarrado recursos públicos. “Es una cosa construida, fantasiosa, mentirosa (…) Ya construyeron un relato gigantesco, que lo que hace es dañarme el nombre”, dijo.

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