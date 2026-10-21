Salud, Colombia Mayor y subsidios para créditos en el Icetex están entre los sectores que perderán más dinero por error en trámite del Presupuesto General

La norma que expedirá el Ejecutivo conservará las adiciones discutidas por las comisiones económicas y las bancadas, luego de que el proceso parlamentario quedara interrumpido antes de la conciliación final - crédito Presidencia de la República

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El Presupuesto General de la Nación (PGN) de Colombia para 2027 se expedirá por decreto, con el texto aprobado en primer debate en el Congreso de la República y un monto total de $634,9 billones. La decisión responde a un vicio de trámite que impide incorporar los cambios introducidos en segundo debate en las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado, entre ellos $3 billones adicionales para el sector salud.

Al respecto, el vicepresidente José Manuel Restrepo explicó que el problema se originó en “un error de trámite en un artículo en donde hubo diferencias entre la Cámara de Representantes y el Senado de la República que no alcanzó a ser conciliado”. Por ello, el artículo 59 del Estatuto Orgánico de Presupuesto ordena que rija el proyecto presentado por el Gobierno con las modificaciones debatidas y aprobadas en primer debate.

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Restrepo anotó que “tanto el monto de $634,9 billones como la distribución que el Congreso estudió y aprobó en primer debate quedaron aprobados, así como también las facultades de traslado y reorientación presupuestal”. Anunció que el Ejecutivo expediría el decreto durante la jornada.

El PGN de 2027 mantiene un monto de $634,9 billones, el más alto de la historia de Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo queda distribuido el presupuesto de 2027

Ante la situación, el PGN recuperará la composición definida en el primer debate:

$392,6 billones para funcionamiento.

$155 billones para el servicio de la deuda.

$86 billones para inversión.

Restrepo calificó el texto como “el presupuesto de la verdad”, al afirmar que incorpora los gastos sociales y de funcionamiento del Estado. También envió un mensaje a los mercados: “A todos los inversionistas, a todos los tenedores de bonos, a la comunidad financiera internacional, un mensaje de tranquilidad en el sentido de que este presupuesto que decretamos recoge el esfuerzo de verdad y de ajuste fiscal que hoy necesita el país”.

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Por entidades, las mayores asignaciones serán para:

Ministerio de Salud: $79 billones.

Ministerio de Educación: $78,7 billones.

Ministerio del Trabajo: $58,8 billones

Ministerio de Hacienda: $37,2 billones.

Ministerio de Defensa: $33,9 billones.

Policía Nacional: $20,9 billones.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf): $11,9 billones.

Rama Judicial: $11,53 billones.

Entes autónomos universitarios: $10,7 billones.

La clasificación sectorial ubica a Educación en primer lugar, con $93,00 billones, seguida por:

Salud y Protección Social: $81,57 billones.

Defensa y Policía: $74,93 billones.

Trabajo: $66,92 billones.

Esos cuatro sectores concentrarán más del 65% del presupuesto.

Los recursos que se pierden frente al segundo debate

El decreto no incorporará los traslados y adiciones aprobados por las plenarias. La principal exclusión es la partida de $3 billones para aseguramiento en salud, junto con la reducción de casi $11 billones prevista para el servicio de la deuda y el aumento de casi $8 billones destinado a inversión.

Tampoco quedarán incluidos:

$3 billones para subsidios de energía eléctrica y gas natural.

$7.000 millones para Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Renta Joven y las transferencias para personas con discapacidad.

$100.000 millones para subsidiar tasas de interés de créditos del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex).

$26.500 millones para esterilización de perros y gatos.

$11.400 millones para indemnizar a las familias de soldados abatidos en combate.

Obligación del Ministerio de Hacienda de presentar informes trimestrales sobre giros y saldos de fondos y patrimonios autónomos

Prohibición de usar en asuntos de orden público una bolsa presupuestal sin partida de $3,9 billones.

Propuestas para proteger los recursos de salud

La senadora Nadia Blel Scaff, del Partido Conservador, advirtió sobre la pérdida de la partida sanitaria: “Mientras la izquierda celebra la posibilidad de que el Presupuesto General de la Nación para 2027 deba expedirse por decreto, el sector salud podría quedarse sin los $3 billones adicionales aprobados en segundo debate por las plenarias del Congreso”.

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La senadora Nadia Blel propuso mesas técnicas para evaluar alternativas que permitan garantizar recursos para la salud - crédito @NadiaBlel/X

Blel propuso una salida institucional para preservar los recursos. “Ante ese posible escenario, proponemos al Gobierno convocar una mesa técnica urgente entre los ministerios de Hacienda y Salud y el Congreso, con el fin de evaluar alternativas que permitan garantizar estos recursos, fundamentales para la sostenibilidad del sistema y la atención de los pacientes”, afirmó.

Corrección del vicio en manos de la Corte Constitucional

Por su parte, la representante a la Cámara Jenifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, planteó que la Corte Constitucional permita corregir el vicio mediante un nuevo trámite. Y la senadora María Clara Posada, por su parte, sostuvo que el marco legal exige expedir el proyecto con las modificaciones aprobadas por las comisiones económicas.

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Por último, el senador Juan Caicedo, del Centro Democrático, propuso usar el margen generado por el reperfilamiento de la deuda pública del 1 de octubre, operación que retiró $17,4 billones en vencimientos e incorporó $3,2 billones en nuevos títulos TES. Según él, la reducción de $14,2 billones en el servicio de la deuda permitiría reorientar rubros no comprometidos del primer debate para cubrir los $3 billones de salud y destinar $6,2 billones adicionales a la atención del terremoto.