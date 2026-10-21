Colombia

Sin vida encontraron a minero que quedó atrapado en mina de Cucunubá, Cundinamarca: fueron más de 100 horas de labores de rescate

La emergencia comenzó el viernes 16 de octubre de 2026, cuando una entrada de agua inundó las galerías subterráneas y bloqueó la salida del minero Andrés Felipe Malaver Guzmán

Hallan muerto a minero atrapado en Cucunubá tras más de 100 horas de labores de rescate - crédito @JorgeEmilioRey/X
Hallan muerto a minero atrapado en Cucunubá tras más de 100 horas de labores de rescate - crédito @JorgeEmilioRey/X
Guardar

Tras 103 horas de operación, los organismos de emergencia hallaron sin vida a Andrés Felipe Malaver Guzmán, el trabajador que quedó atrapado en la mina de carbón La Gallinacera, en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Cucunubá, departamento de Cundinamarca.

La emergencia comenzó el viernes 16 de octubre de 2026, cuando una entrada de agua inundó las galerías subterráneas y bloqueó la salida del minero. Los equipos operativos mantienen el bombeo de agua, la ventilación y el monitoreo de gases para alcanzar condiciones seguras que permitan el ingreso de los rescatistas para poder extraer el cuerpo.

PUBLICIDAD

En el operativo participaron la Agencia Nacional de Minería (ANM), el Servicio de Salvamento Minero, la Policía Nacional, la Cruz Roja, los Bomberos Voluntarios de Ubaté, la Alcaldía de Cucunubá y la empresa operadora Sociedad MyM S.A.S. Las dificultades de acceso, el nivel del agua y las condiciones ambientales dentro de la bocamina prolongaron el procedimiento durante más de cuatro días.

Tras 103 horas de operación, los organismos de emergencia hallaron sin vida a Andrés Felipe Malaver Guzmán, el trabajador que quedó atrapado en la mina de carbón La Gallinacera, en la vereda Pueblo Viejo de Cucunubá, Cundinamarca - crédito Bomberos Cundinamarca
Tras 103 horas de operación, los organismos de emergencia hallaron sin vida a Andrés Felipe Malaver Guzmán, el trabajador que quedó atrapado en la mina de carbón La Gallinacera, en la vereda Pueblo Viejo de Cucunubá, Cundinamarca - crédito Bomberos Cundinamarca

El Puesto de Mando Unificado (PMU) expresó su solidaridad a los familiares, amigos y compañeros de trabajo del trabajador fallecido. También agradeció el apoyo de Esneider Garnica, Luis Garnica, Transportes y Carbones A&L, Integración Minera el Triunfo, Inversiones Prada-Edwin Prada e Inversiones Carbones San Antonio.

PUBLICIDAD

Las actualizaciones sobre la emergencia serán comunicadas a través de los canales institucionales, con información autorizada por el PMU. Las autoridades deberán establecer las causas de la inundación y las condiciones que derivaron en la emergencia. El caso vuelve a poner el foco sobre los riesgos de la minería subterránea y los protocolos de seguridad en este tipo de explotaciones.

Van 14 muertos por deslizamiento de tierra en una mina de oro en Nariño

Las autoridades de Santa Bárbara de Iscuandé coordinaron el traslado aéreo de los cuatro heridos más graves tras el derrumbe en una mina de oro a cielo abierto que dejó 14 muertos en la vereda El Chambero, Nariño. El accidente ocurrió el lunes 19 de octubre, en una zona rural de difícil acceso del litoral Pacífico colombiano. Trece cuerpos fueron trasladados a la cabecera municipal y otra víctima permaneció en Guapi, Cauca.

Un deslizamiento de tierra en una mina artesanal de oro en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, dejó al menos nueve personas fallecidas este lunes 19 de octubre -crédito @TwiterosCali/X

El desprendimiento de tierra sepultó a trabajadores que extraían oro cerca de las riberas del río Iscuandé, dentro del territorio del consejo comunitario Cuenca del Río Iscuandé. Cerca de 30 mineros se encontraban en el lugar.

La Gobernación de Nariño gestionaba con la Tercera División del Ejército el traslado hacia Tumaco de los lesionados que requerían atención especializada. El balance confirmó siete heridos.

Los primeros informes hablaban de nueve fallecidos, pero la cifra aumentó a medida que avanzó el rescate. Las condiciones del terreno en la subregión del Sanquianga dificultaron el ingreso de los equipos de emergencia.

La presencia de organizaciones armadas ilegales en el territorio también obligó a reforzar la seguridad del personal médico, humanitario y de rescate.

La Defensoría pidió apoyo aéreo y atención hospitalaria

La Defensoría del Pueblo solicitó apoyo militar y garantías de seguridad ante la presencia de grupos armados en la zona - crédito @DefensoriaCol/X
La Defensoría del Pueblo solicitó apoyo militar y garantías de seguridad ante la presencia de grupos armados en la zona - crédito @DefensoriaCol/X

La Defensoría del Pueblo solicitó apoyo aéreo de las Fuerzas Militares, atención hospitalaria y recursos humanos, técnicos y logísticos para responder a la emergencia. “La prioridad en este momento es salvar vidas y garantizar una atención inmediata y coordinada de la emergencia”, expresó la entidad.

El organismo también manifestó su inquietud por las circunstancias del accidente. “Expresamos nuestra profunda preocupación por el deslizamiento de tierra ocurrido esta mañana en una mina de oro en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, que habría dejado un número importante de víctimas, aún por confirmar”, señaló.

La Defensoría pidió que el ingreso a la mina se realizara bajo condiciones de seguridad. Según la Gobernación, los grupos armados de la zona se financian mediante narcotráfico, extorsión y extracción ilegal de minerales.

Temas Relacionados

Andrés Felipe Malaver GuzmánMinero sin vidaMina de CucunubáLabores de rescateColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro señaló que el Presupuesto General de la Nación 2027 no puede ser expedido como ley por vicio en un artículo: “Tiene un inmenso mico”

El expresidente de la República cuestionó la aprobación de un presupuesto que, mientras recorta transferencias a las regiones para salud y educación, gasta $5 billones en pagar las deudas privadas a las EPS

Gustavo Petro señaló que el Presupuesto General de la Nación 2027 no puede ser expedido como ley por vicio en un artículo: “Tiene un inmenso mico”

En video quedó conductor de vehículo que amenazó con un destornillador a una familia en Bogotá porque no lo djaron colar en la fila

Usuarios solicitaron a la Secretaría Distrital de Movilidad y a la Policía Metropolitana de Bogotá que revisen el material, identifiquen al señalado y definan las actuaciones correspondientes

En video quedó conductor de vehículo que amenazó con un destornillador a una familia en Bogotá porque no lo djaron colar en la fila

Mujer de 30 años pidió la eutanasia y ayuda del Gobierno De la Espriella para acceder a un medicamento: “Para que no me den tantas crisis”

“Hola, mi nombre es Daniela Sánchez Morales, tengo treinta años, soy oriunda de la ciudad de Montería y pedí la eutanasia”, así inicia el video que compartió la mujer de 30 años, y que clama ayuda para “estar bien” para su hijo de 9 años con autismo

Mujer de 30 años pidió la eutanasia y ayuda del Gobierno De la Espriella para acceder a un medicamento: “Para que no me den tantas crisis”

Bayern Múnich vs. Arsenal, Champions League - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

El “Gigante de Baviera” volverá a jugar el torneo de clubes más importante del mundo en su casa y con la estrella de la selección Colombia en racha goleadora

Bayern Múnich vs. Arsenal, Champions League - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Presupuesto General de la Nación del 2027 estaría a punto de caerse y tendría que ser implementado por decreto de Abelardo de la Espriella: estas son las razones

La ausencia de una eventual conciliación entre ambos textos podría abrir la puerta a demandas ante la Corte Constitucional y poner en riesgo las modificaciones aprobadas en las plenarias

Presupuesto General de la Nación del 2027 estaría a punto de caerse y tendría que ser implementado por decreto de Abelardo de la Espriella: estas son las razones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón protagonizó su primera pelea con Alicia Machado en ‘Juego de villanos’: la venezolana le tiró la ropa por la ventana

Yina Calderón protagonizó su primera pelea con Alicia Machado en ‘Juego de villanos’: la venezolana le tiró la ropa por la ventana

Esta fue la millonada que Westcol le cobró a comerciantes de San Victorino en Bogotá para transmitir en directo por dos horas: colapsó El Gran San

HBO Max estrenará ‘El colombiano de Keko’, serie inspirada en un caleño que pasó ocho años preso en Tanzania

Alcolirykoz llevará por primera vez su tradicional ‘Remate del Año’ a Bogotá: todo lo que debe saber

WestCol estará en el Clásico Barcelona-Real Madrid con permiso oficial de LaLiga

Deportes

Bayern Múnich vs. Arsenal, Champions League - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Bayern Múnich vs. Arsenal, Champions League - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Técnico de Atlético Nacional le ‘echó flores’ a James Rodríguez pese a la derrota ante Cúcuta: “El jugador más grande que ha tenido Colombia”

Santa Fe vs. Corinthians - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del partido de las Cardenales

Sporting Clube de Portugal vs. Lask Linz - en vivo HOY: siga aquí el partido de Luis Suárez en la semana 3 de la Uefa Champions League

Palmeiras vs. Fluminense - en vivo HOY: siga aquí el partido de Jhon Arias contra Kevin Serna y Julián Millán por un cupo a la final de la Copa Libertadores