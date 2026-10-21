Sin vida encontraron a minero que quedó atrapado en mina de Cucunubá, Cundinamarca: fueron más de 100 horas de labores de rescate

Hallan muerto a minero atrapado en Cucunubá tras más de 100 horas de labores de rescate - crédito @JorgeEmilioRey/X

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Tras 103 horas de operación, los organismos de emergencia hallaron sin vida a Andrés Felipe Malaver Guzmán, el trabajador que quedó atrapado en la mina de carbón La Gallinacera, en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Cucunubá, departamento de Cundinamarca.

La emergencia comenzó el viernes 16 de octubre de 2026, cuando una entrada de agua inundó las galerías subterráneas y bloqueó la salida del minero. Los equipos operativos mantienen el bombeo de agua, la ventilación y el monitoreo de gases para alcanzar condiciones seguras que permitan el ingreso de los rescatistas para poder extraer el cuerpo.

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En el operativo participaron la Agencia Nacional de Minería (ANM), el Servicio de Salvamento Minero, la Policía Nacional, la Cruz Roja, los Bomberos Voluntarios de Ubaté, la Alcaldía de Cucunubá y la empresa operadora Sociedad MyM S.A.S. Las dificultades de acceso, el nivel del agua y las condiciones ambientales dentro de la bocamina prolongaron el procedimiento durante más de cuatro días.

Tras 103 horas de operación, los organismos de emergencia hallaron sin vida a Andrés Felipe Malaver Guzmán, el trabajador que quedó atrapado en la mina de carbón La Gallinacera, en la vereda Pueblo Viejo de Cucunubá, Cundinamarca - crédito Bomberos Cundinamarca

El Puesto de Mando Unificado (PMU) expresó su solidaridad a los familiares, amigos y compañeros de trabajo del trabajador fallecido. También agradeció el apoyo de Esneider Garnica, Luis Garnica, Transportes y Carbones A&L, Integración Minera el Triunfo, Inversiones Prada-Edwin Prada e Inversiones Carbones San Antonio.

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Las actualizaciones sobre la emergencia serán comunicadas a través de los canales institucionales, con información autorizada por el PMU. Las autoridades deberán establecer las causas de la inundación y las condiciones que derivaron en la emergencia. El caso vuelve a poner el foco sobre los riesgos de la minería subterránea y los protocolos de seguridad en este tipo de explotaciones.

Van 14 muertos por deslizamiento de tierra en una mina de oro en Nariño

Las autoridades de Santa Bárbara de Iscuandé coordinaron el traslado aéreo de los cuatro heridos más graves tras el derrumbe en una mina de oro a cielo abierto que dejó 14 muertos en la vereda El Chambero, Nariño. El accidente ocurrió el lunes 19 de octubre, en una zona rural de difícil acceso del litoral Pacífico colombiano. Trece cuerpos fueron trasladados a la cabecera municipal y otra víctima permaneció en Guapi, Cauca.

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Un deslizamiento de tierra en una mina artesanal de oro en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, dejó al menos nueve personas fallecidas este lunes 19 de octubre -crédito @TwiterosCali/X

El desprendimiento de tierra sepultó a trabajadores que extraían oro cerca de las riberas del río Iscuandé, dentro del territorio del consejo comunitario Cuenca del Río Iscuandé. Cerca de 30 mineros se encontraban en el lugar.

La Gobernación de Nariño gestionaba con la Tercera División del Ejército el traslado hacia Tumaco de los lesionados que requerían atención especializada. El balance confirmó siete heridos.

Los primeros informes hablaban de nueve fallecidos, pero la cifra aumentó a medida que avanzó el rescate. Las condiciones del terreno en la subregión del Sanquianga dificultaron el ingreso de los equipos de emergencia.

La presencia de organizaciones armadas ilegales en el territorio también obligó a reforzar la seguridad del personal médico, humanitario y de rescate.

La Defensoría pidió apoyo aéreo y atención hospitalaria

La Defensoría del Pueblo solicitó apoyo militar y garantías de seguridad ante la presencia de grupos armados en la zona - crédito @DefensoriaCol/X

La Defensoría del Pueblo solicitó apoyo aéreo de las Fuerzas Militares, atención hospitalaria y recursos humanos, técnicos y logísticos para responder a la emergencia. “La prioridad en este momento es salvar vidas y garantizar una atención inmediata y coordinada de la emergencia”, expresó la entidad.

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El organismo también manifestó su inquietud por las circunstancias del accidente. “Expresamos nuestra profunda preocupación por el deslizamiento de tierra ocurrido esta mañana en una mina de oro en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, que habría dejado un número importante de víctimas, aún por confirmar”, señaló.

La Defensoría pidió que el ingreso a la mina se realizara bajo condiciones de seguridad. Según la Gobernación, los grupos armados de la zona se financian mediante narcotráfico, extorsión y extracción ilegal de minerales.