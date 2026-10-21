Colombia ocupó el tercer lugar entre los países de la Ocde con la tasa más alta de desempleo: estas son las cifras que solo son superadas por España y Finlandia

Colombia registró en agosto de 2026 una tasa de desempleo de 9,4% y se ubicó como la tercera más alta de la Ocde - crédito crédito AFP

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Colombia registró en agosto de 2026 una tasa de desempleo de 9,4%, la tercera más alta entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y figuró entre las economías con mayores aumentos mensuales, mientras el promedio del bloque permaneció en 5%, según la Ocde.

La distancia frente a la media de la organización fue de 4,4 puntos porcentuales. Durante ese mes, 20 países miembros no mostraron variaciones relevantes en comparación con julio, aunque siete economías incrementaron su nivel de desocupación.

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El registro colombiano fue compartido con Chile. España encabezó la comparación con una tasa de 10%, seguida por Finlandia, con 9,9%.

España y Finlandia, los únicos países por encima de Colombia

España y Finlandia encabezaron los niveles de desempleo en el organismo con registros de 10% y 9,9% respectivamente - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Después de Colombia y Chile, ambos con 9,4%, Suecia presentó una tasa de 8,9%; Francia, de 8,2%; Estonia, de 8%; Turquía, de 7,8%; Grecia, de 7,4%; y Letonia, de 7,3%.

La Unión Europea registró una desocupación de 6,1%, mientras que en la eurozona el indicador se ubicó en 6,4%. El nivel general de la Ocde se mantuvo próximo al mínimo histórico de 4,8% alcanzado en junio de 2023.

La situación también mostró un deterioro entre los trabajadores de 15 a 24 años. El desempleo juvenil del bloque pasó de 11% en julio a 11,3% en agosto, un aumento de 0,3 puntos porcentuales.

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Máximos históricos de empleo y participación laboral en la Ocde

La tasa de empleo de las economías de la Ocde alcanzó el récord histórico de 70,4% en el segundo trimestre de 2026 - crédito Europa Press

La tasa de empleo de los países de la organización llegó a 70,4% en el segundo trimestre de 2025, mientras que la participación laboral alcanzó 74,2%. Ambos indicadores marcaron máximos históricos, aunque sus avances frente al trimestre anterior fueron moderados.

Colombia tuvo, a la vez, el mayor incremento interanual de la tasa de ocupación entre los integrantes de la Ocde durante el segundo trimestre de 2026. El aumento fue de 1,5 puntos porcentuales frente al mismo período del año anterior.

La desocupación nacional subió al 9,4% en agosto tras la caída de 126.000 ocupados

La tasa de desocupación en Colombia subió al 9,4% en agosto de 2026, según el reporte oficial del Dane - crédito Dane

Colombia registró en agosto de 2026 una tasa nacional de desocupación de 9,4%, 0,8 puntos porcentuales por encima de la observada un año antes, mientras la ocupación cayó frente a agosto de 2025, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

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El número de ocupados se redujo en 126.000 personas frente al mismo mes del año anterior, con una pérdida de 188.000 empleos en las áreas urbanas. El equipo económico de DAVIbank señaló que fue la primera caída anual del empleo desde julio de 2024, tras 25 meses consecutivos de crecimiento, y la primera disminución urbana desde marzo de 2021.

La tasa global de participación nacional se ubicó en 63,3%, por debajo del 63,9% de agosto de 2025. La tasa de ocupación fue de 57,4%, una baja de 1,1 puntos porcentuales respecto del 58,4% registrado un año antes.

Las industrias manufactureras fueron la rama que más redujo la población ocupada, con 240.000 personas menos y un aporte negativo de 1,0 punto porcentual a la variación. Las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otros servicios perdieron 102.000 ocupados, mientras que la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca redujo su empleo en 91.000 personas.

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Las actividades inmobiliarias registraron 31.000 ocupados menos; las financieras y de seguros, 27.000 menos, y el alojamiento y los servicios de comida, 17.000 menos. Cada uno de esos sectores restó 0,1 punto porcentual a la variación de la población ocupada.

El comercio y la reparación de vehículos compensaron parte de esa contracción al sumar 150.000 puestos de trabajo. La administración pública y defensa, la educación y la atención de la salud humana incorporaron 96.000 personas, la construcción añadió 80.000, el transporte y almacenamiento empleó a 48.000 y las actividades profesionales, científicas, técnicas y administrativas agregaron 14.000 empleos.

El mercado laboral colombiano perdió 126.000 puestos de trabajo y cortó una racha de 25 meses de crecimiento anual - crédito Luisa González/Reuters

Los jornaleros o peones y los empleados domésticos fueron las posiciones ocupacionales con mayor aporte negativo a la variación de ocupados en el total nacional: 0,6 y 0,5 puntos porcentuales, respectivamente. La población fuera de la fuerza de trabajo llegó a 15,1 millones de personas, concentrada principalmente en oficios del hogar, con 53,9%, y en actividades de estudio, con 23,5%.

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Un análisis de DAVIbank, citado por Portafolio, vinculó parte del aumento del desempleo con el terremoto del 10 de agosto, debido a la alta participación de la industria manufacturera, el entretenimiento y el sector agropecuario en las regiones más afectadas, especialmente en Cali. La entidad indicó que la desocupación alcanzó su mayor nivel para un mes de agosto desde 2024.

En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desocupación fue de 9,1% en agosto, 1,3 puntos porcentuales más que el 7,8% de un año antes. La participación cayó de 66,7% a 65,8%, mientras que la ocupación descendió de 61,5% a 59,8%.

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Durante el trimestre móvil de junio a agosto de 2026, Quibdó registró la mayor tasa de desocupación entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas, con 23,8%. Le siguieron Cartagena, con 14,4%; Sincelejo, 12,9%; Tunja, 12,5%; Ibagué, 11,8%; Montería, 11,7%; Riohacha, 11,4%; Neiva, 10,2%; Valledupar y Cúcuta, ambas con 10,1%.

Barranquilla marcó una tasa de 9,6% y Pasto, de 9,4%. En el extremo opuesto, Bucaramanga y su área metropolitana registraron el menor nivel, con 7,3%, seguida por Medellín y su área metropolitana, con 7,5%.

Bogotá D.C. y Pereira alcanzaron 7,9%; Villavicencio, 8%; Florencia, 8,2%; Santa Marta, 8,6%, y Manizales, 8,7%.