Fundadora de la plataforma Resistencia Chiquita explicó por qué le pidieron a Hollman Morris que se retirara de la marcha convocada frente al Museo Nacional: “¡Fuera abusador!”

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Antonia Gómez, una joven adolescente que fue protagonista en la jornada que se llevó cabo el sábado 17 de octubre en inmediaciones al Museo Nacional, explicó los motivos por los que, con megáfono en mano, señaló a Hollman Morris, exgerente general de Rtvc (ahora Inravisión) y le pidió, junto a varias de las demás participantes, que se fuera de la movilización.

“¡Fuera abusador! ¡Fuera Jorge Morris! ¡Fuera abusador! ¡Fuera Hollma Morris! ¡Fuera abusador! ¡Fuera abusador! ¡Fuera Jorge Morris! ¡Fuera abusador! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡No nos representas! ¡Fuera abusador! ¡Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya! ¡No nos representas! ¡Fuera abusador!" fueron algunas de las arengas que se observaron en el video que compartió el portal Volcánicas.

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“Holman Morris, quien ha tenido varias denuncias por violencia intrafamiliar, acoso sexual, violencia sexual, entre otras, hoy apareció en el plantón pacífico en frente del Museo Nacional por las víctimas y por la comunidad Lgbtiq+. Una de sus denunciantes se acercó hacia mí y yo personalmente en el megáfono grité: «Fuera Holman Morris»”, detalló Gómez por medio de un video que compartió desde su cuenta de Instagram.

La menor de edad, fundadora del movimiento artístico ‘Resistencia Chiquita’, detalló que no quiere volver a encontrar a Morris en estos espacios.

“Porque no vamos a permitir que en un espacio seguro para las mujeres, para la comunidad y para todas las personas esté un presunto agresor”, recordó Gómez, que en el mismo video señaló que fue víctima de improperios por parte de personas que, según ella, habrían llegado junto al periodista, una de las caras más visibles durante la administración de Gustavo Petro.

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“Él (Morris) fue muy hostil y las personas que estuvieron con él me insultaron. Ningún macho, por más que esté en contra del gobierno de Abelardo, o sea, de izquierda, va a poder estar en un espacio seguro si ha sido violento con otras mujeres o con otras personas”, detalló la adoelscente.

Al final, Gómez contó que “luego salieron a hablar otras dos víctimas más de él”. Por todo lo anterior, ella sentenció al final de la grabación: “Holman Morris, no vamos a permitir que estés en nuestros espacios seguros”.