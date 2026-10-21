Colombia

Jenny Ambuila, la joven señalada por lavado de dinero que se hizo famosa por presumir un Ferrari, joyas y viajes, ahora tiene una vida menos glamurosa: vende helados en Cali

La mujer que alguna vez mostró un estilo de vida de lujo en Instagram ahora se dedica a atender una heladería familiar, según contó el abogado de ambas a medios de comunicación

Los lujos excéntricos que Jenny Ambuila Chará publicaba en sus redes sociales fueron la pista para descubrir la red de corrupción en el puerto de Buenaventura.
Los lujos excéntricos que Jenny Ambuila Chará publicaba en sus redes sociales fueron la pista para descubrir la red de corrupción en el puerto de Buenaventura.
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Jenny Ambuila decidió alejarse por completo de las redes sociales y hoy lleva una vida modesta junto a su madre en Cali, Colombia.

La mujer que alguna vez mostró un estilo de vida de lujo en Instagram ahora se dedica a atender una heladería familiar, según contó el abogado de ambas a medios de comunicación y replicada por El Heraldo.

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El letrado relató que madre e hija administran de forma directa el negocio, que ya cuenta con dos sedes en la capital del Valle del Cauca y logró posicionarse en el mercado local. La heladería les permite sostenerse económicamente de manera modesta, de acuerdo con el mismo testimonio.

La familia tenía la heladería desde antes del escándalo

Omar Ambuila responderá ante una corte de Florida por el delito de lavado de activos - crédito Dijín
Omar Ambuila responderá ante una corte de Florida por el delito de lavado de activos - crédito Dijín

El negocio no es nuevo para la familia Ambuila. Según el abogado, el emprendimiento ya existía en 2019, cuando estalló el caso de corrupción que las llevó a la escena pública, aunque en ese momento ninguna de las dos mujeres trabajaba directamente en él.

La situación cambió una vez resuelta su situación judicial. Jenny Ambuila y su madre pasaron de ser dueñas en lo formal a encargarse personalmente de la operación diaria del local, que hoy representa su principal fuente de ingresos.

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Dejó la vida pública y encontró refugio en la fe

El cambio de Jenny Ambuila no se limitó al plano laboral. La joven y su madre también se integraron a una iglesia cristiana, un espacio que forma parte de su rutina actual en la capital del Valle del Cauca.

El contraste con su pasado reciente es marcado. La mujer que documentaba viajes a Europa y compras en tiendas de lujo ahora evita la exposición pública y concentra su actividad en el comercio local, de acuerdo con el relato del abogado.

Los objetos de diseñador de Jenny Ambuila. Foto: Archivo particular
Los objetos de diseñador de Jenny Ambuila. Foto: Archivo particular

La defensa legal no detalló ante los medios cuál es la situación procesal actual de Jenny Ambuila en Colombia, ni ofreció precisiones adicionales sobre los términos en los que concluyó el proceso que la tuvo bajo arresto domiciliario. Tampoco se conocieron declaraciones directas de la propia Ambuila sobre su nueva etapa.

El caso de su padre, que terminó con una declaración de culpabilidad en una corte de Estados Unidos, marcó un punto de quiebre para toda la familia. Mientras el proceso judicial en territorio estadounidense avanzaba, en Cali madre e hija optaron por reconstruir su vida lejos de las cámaras y las redes sociales que alguna vez las catapultaron a la fama.

Hoy, la heladería funciona como el principal sostén económico de ambas mujeres, en un giro que contrasta con la imagen de lujo que Jenny Ambuila proyectó durante años en sus perfiles digitales.

Omar Ambuila, su esposa Elba Chará Gómez y su hija Jenny Lizeth fueron capturados por los desfalcos a la Dian - crédito Dian
Omar Ambuila, su esposa Elba Chará Gómez y su hija Jenny Lizeth fueron capturados por los desfalcos a la Dian - crédito Dian

El desenlace judicial llegó recién en 2025, cuando su padre admitió su responsabilidad en la corte de Tampa. Hasta ese momento, no se reportaron actualizaciones públicas sobre la situación procesal de Jenny Ambuila en territorio colombiano.

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