Anuel AA y Fabiana Buitrago despertaron rumores de embarazo por una fotografía que circula en redes

La imagen que circula en redes mostraría al cantante puertorriqueño junto a su pareja y otro acompañante - crédito EFE/Alberto Boal

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Una fotografía de Fabiana Buitrago reavivó los rumores sobre un posible embarazo junto a Anuel AA, una versión que, de confirmarse, convertiría al cantante puertorriqueño en padre por quinta vez. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado de forma pública sobre las especulaciones.

La imagen comenzó a circular en redes sociales a través de una cuenta de Instagram dedicada a compartir información del artista. En la publicación aparece, al parecer, Anuel AA junto a otro hombre, mientras la influenciadora colombiana permanece sentada en un lugar cercano.

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La atención de los usuarios se concentró en la apariencia de Fabiana Buitrago, quien luce una silueta que varios seguidores interpretaron como una posible señal de embarazo. Sin embargo, la calidad de la fotografía y el ángulo de la toma impiden establecer con certeza si la pareja espera un hijo.

Una fotografía de Fabiana Buitrago generó rumores sobre un posible embarazo junto a Anuel AA - crédito redes sociales

El registro fue captado mientras el cantante y las personas que lo acompañaban parecían distraídos. Buitrago, según se aprecia en la imagen, habría advertido la presencia de la cámara.

La imagen generó comentarios sobre un posible hijo de la pareja

La publicación abrió un debate entre los seguidores del intérprete de música urbana. Parte de los comentarios apuntó a que la influenciadora habría posado de forma deliberada para la fotografía, debido a que miró hacia la cámara en el momento del registro.

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Otros usuarios recordaron imágenes recientes de la colombiana durante un concierto de Anuel AA. Algunos aseguraron que en esa ocasión también notaron cambios en su figura, aunque otros señalaron que la ropa y la posición corporal pueden alterar la percepción de una imagen.

Los rumores crecieron por la repercusión de la fotografía, pero no existe una confirmación oficial de un embarazo. Anuel AA no ha hecho publicaciones relacionadas con la posibilidad de ampliar su familia, mientras que Buitrago tampoco ha respondido a los comentarios que surgieron tras la difusión de la imagen.

Una fotografía de Fabiana Buitrago generó rumores sobre un posible embarazo junto a Anuel AA. (Ocesa)

Anuel AA no se ha referido a las versiones en redes sociales

El artista puertorriqueño suele mantener parte de su vida personal bajo exposición pública por la atención que generan sus relaciones y sus publicaciones en internet. Su vínculo con Fabiana Buitrago también ha despertado interés entre sus seguidores, especialmente cuando ambos aparecen en eventos, conciertos o contenidos compartidos en redes.

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La colombiana ha construido una presencia digital como creadora de contenido e influenciadora. En los últimos meses, su cercanía con Anuel AA ha llevado a que sus perfiles reciban mensajes y preguntas sobre la relación.

La posibilidad de que el cantante sea padre por quinta vez se instaló entre los temas comentados por sus fanáticos, aunque por ahora se trata de una especulación sin respaldo de una declaración de los protagonistas.

La posibilidad de un quinto hijo para el cantante surgió a partir de interpretaciones en redes sociales. - crédito @anuel/IG

La fotografía no permite confirmar un embarazo ni aporta información sobre un eventual tiempo de gestación. Por ello, cualquier certeza sobre la situación dependerá de una comunicación directa de Anuel AA, Fabiana Buitrago o sus representantes.

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Anuel AA ha mantenido una vida familiar que suele despertar interés entre sus seguidores, debido a que es padre de varios niños fruto de relaciones anteriores. Su primer hijo, Pablo, nació durante una relación previa del cantante, mucho antes de que su carrera alcanzara proyección internacional. Con el paso de los años, el artista también reconoció públicamente la paternidad de Gianella, luego de que la situación generara comentarios en redes sociales.

El intérprete puertorriqueño tuvo después a Cattleya, hija de su relación con la cantante dominicana Yailin La Más Viral. La niña nació en marzo de 2023, meses después de que la pareja confirmara el fin de su matrimonio. Anuel AA también es padre de Emmaluna, nacida de su vínculo con la modelo venezolana Laury Saavedra.

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El cantante también es padre de Cattleya y Emmaluna, nacidas de relaciones posteriores. (@anuel / Instagram)

La posibilidad de un nuevo embarazo de Fabiana Buitrago llamó la atención debido a ese historial personal del artista. De confirmarse la versión, el cantante ampliaría por quinta vez su familia. Sin embargo, hasta ahora no hay un anuncio oficial, fotografías compartidas por los protagonistas ni declaraciones que permitan corroborar la información.

Por ese motivo, las publicaciones que circulan en redes sociales deben tomarse como especulaciones. La imagen que dio origen a los rumores no permite determinar si la influenciadora colombiana está embarazada ni precisar si corresponde a una fecha reciente. Cualquier novedad dependerá de una confirmación directa de la pareja.

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