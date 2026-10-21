Gustavo Petro se refirió a los señalamientos de que Laura Sarabia lo tiene chantajeado: “La relación se ha mantenido hasta el presente”

Gustavo Petro negó que Laura Sarabia lo haya chantajeado para obtener cargos en el Ejecutivo durante su mandato - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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En medio de la polémica desatada por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Angie Rodríguez sobre presuntos chantajes por parte de la exembajadora en Reino Unido Laura Sarabia contra Gustavo Petro, en la mañana del miércoles 21 de octubre, el exmandatario negó nuevamente cualquier actuar indebido de su otrora mano derecha.

A través de su cuenta de X, el expresidente negó que Laura Sarabia lo hubiera sometido a chantaje durante su paso por el Gobierno y afirmó que entre ambos nunca existió una conducta relacionada con delitos.

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El exmandatario respondió así a las acusaciones de Angie Rodríguez, quien sostuvo que la exfuncionaria poseía fotografías y videos de su vida privada para ejercer presión y hacer que se le otorgaran puestos relevantes en el Ejecutivo.

“Nunca sucedió que Laura Sarabia me chantajeara por ninguna razón en su paso por el gobierno. Mi relación profesional y política que nacen en mi campaña donde la conocí siempre se han mantenido hasta el presente. Jamás ha mediado entre Laura y yo alguna acción que tuviera que ver con delito alguno”, escribió Petro en su cuenta de X.

Gustavo Petro negó que Laura Sarabia lo hubiera chantajeado durante su paso por el Gobierno nacional - crédito X

Las declaraciones del expresidente llegaron después de que Angie Rodríguez, también exgerente del Fondo Adaptación, afirmara en una entrevista con Daniel Samper Ospina que vio imágenes y videos almacenados en un computador y que Sarabia “tiene todo”.

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Las acusaciones sin pruebas públicas

Rodríguez aseguró que parte de ese supuesto material habría sido utilizado para presionar a Petro, aunque no presentó fotografías, videos, documentos ni otros elementos que permitieran comprobar sus señalamientos.

La exdirectora del Dapre también hizo afirmaciones sobre la vida personal del exjefe de Estado y mencionó una supuesta red de mujeres cercana a él. “El presidente, desafortunadamente, tenía una vida de excesos, una vida loca, lo que ustedes cubrían en los medios como ‘agenda privada’”, manifestó.

Además, vinculó sus denuncias con un presunto tráfico de influencias durante la administración anterior. Según su versión, Petro tenía un “interés particular” en el nombramiento de Juliana Guerrero, pese a que ella no cumpliría las condiciones requeridas para ocupar el cargo.

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“Laura tiene todo”, la acusación de Angie Rodríguez contra Sarabia sobre presunto material de Petro - crédito @laurisarabia/X - Andrea Puentes/Presidencia/X - Presidencia de Colombia

Rodríguez también denunció un supuesto constreñimiento ilegal y afirmó que el entonces mandatario la obligó a tolerar “acciones ilegales” después de que se negara a seguir determinadas directrices.

La respuesta de Laura Sarabia y el pedido de investigación

Sarabia, exembajadora de Colombia ante el Reino Unido, rechazó las acusaciones en un mensaje publicado el miércoles 21 de octubre de 2026. La exfuncionaria afirmó que nunca tuvo, vio ni utilizó imágenes o videos privados de Petro para presionarlo.

“Nunca he tenido, nunca he visto y nunca he usado ningún material de este tipo. Nunca he extorsionado a nadie”, escribió Sarabia en X.

La exembajadora puso el foco en las afirmaciones que podrían involucrar a menores de edad. Como madre de un niño de cuatro años y hermana de una niña de 11 años, dijo que no permanecerá en silencio frente a acusaciones que puedan afectar la dignidad de un menor.

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“Nunca he extorsionado a nadie”, la respuesta de Laura Sarabia a Angie Rodríguez - crédito @laurisarabia/X

“Pero hay algo más importante que mi nombre. Cuando se habla de niños, no hay espacio para el silencio ni para el cálculo. Si alguien vio algo que afecte la dignidad de un menor, la obligación es denunciarlo de inmediato ante la Fiscalía y entregar las pruebas. No esperar meses, no convertirlo en una entrevista”, señaló.

“Si alguien vio algo que afecte la dignidad de un menor, la obligación es denunciarlo de inmediato ante la Fiscalía y entregar las pruebas”, continuó. También pidió que ese tipo de denuncias no se transforme en contenido de entrevistas públicas.

Sarabia instó a Rodríguez a presentar ante las autoridades los elementos que respalden sus afirmaciones y solicitó una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. “Ya estaré a disposición de la justicia para lo que necesiten”, concluyó.

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