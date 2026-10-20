Colombia

Qué hay de cierto en que quienes estudian en universidades de élite reciben mejores salarios: esto concluyó investigación de la Universidad de los Andes

La investigación de la Universidad de los Andes halló que los titulados de menores recursos quedan en desventaja un año después del grado, incluso al comparar facultad, rendimiento, género, educación materna y período de consulta

Jóvenes sentados en las butacas de un auditorio sonríen y aplauden dirigiendo su mirada hacia el frente.
Los graduados de estratos altos tuvieron una probabilidad 2,5 veces mayor de ubicarse en los niveles salariales superiores frente a sus pares de menores recursos - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
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Los egresados de estratos altos tuvieron mayores posibilidades de conseguir empleo y de alcanzar salarios medio-altos y altos que sus compañeros de menores ingresos, aun con calificaciones similares y el mismo diploma.

La diferencia, observada un año después de la graduación, muestra que el acceso a una institución de élite amplía la movilidad social, pero no elimina las ventajas asociadas al origen socioeconómico.

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La brecha salarial fue de una razón de posibilidades cercana a 2,5 veces a favor de los graduados de estratos altos para ubicarse en los segmentos de ingresos medio-altos y altos. Esa medida no significa que sus salarios fueran 2,5 veces superiores, sino que su ventaja para alcanzar esos niveles de remuneración fue mayor frente a sus pares de bajos ingresos.

El resultado surge de Diplomas idénticos, salarios diferentes, una investigación del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (Cede) de la Universidad de los Andes. El trabajo examinó la inserción laboral de 4.675 graduados de una universidad privada de élite de Bogotá durante la vigencia del programa Ser Pilo Paga.

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Ser Pilo Paga y una comparación poco frecuente

Cuatro jóvenes sentados en fila con la mano en el rostro bajo una nube de pensamiento que contiene libros, un edificio, un birrete y monedas.
El programa Ser Pilo Paga elevó la presencia de estudiantes de bajos ingresos del 5% a cerca del 30% en las cohortes de la institución - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El programa entregó 40 mil créditos condonables a jóvenes con los mejores resultados en la prueba Saber 11, provenientes de hogares en extrema pobreza según el Sisbén y admitidos en una institución acreditada. En la Universidad de Los Andes, la presencia de estudiantes de estratos bajos pasó de menos del 5% a cerca del 30% de las cohortes de ingreso.

Esa transformación permitió comparar a estudiantes de distintos orígenes dentro de una misma institución, algo infrecuente en Colombia por la segmentación del sistema educativo. Los autores señalaron que los jóvenes de diferentes estratos rara vez comparten aulas, lo que dificulta distinguir cuánto de las diferencias laborales responde a la formación universitaria y cuánto a ventajas previas.

La muestra incluyó a quienes ingresaron entre 2015 y 2018, cursaron alguno de los 36 programas de pregrado repartidos en 10 facultades y se graduaron entre 2019 y 2023. Todos respondieron la Encuesta Laboral de Egresados, aplicada un año después del grado y con una tasa de respuesta cercana al 70%.

El grupo de menor nivel socioeconómico reunió a 921 personas: beneficiarios de Ser Pilo Paga y estudiantes de estratos 1 y 2. El grupo medio estuvo compuesto por 1.680 graduados de estratos 3 y 4, mientras que el de mayores ingresos incluyó a 2.074 egresados de estratos 5 y 6.

Las condiciones de partida eran muy diferentes. El 46% de los graduados de bajos recursos había asistido a un colegio privado, frente al 99% del grupo alto; además, el 34% tenía una madre con título profesional, una proporción que ascendía al 92% entre quienes provenían de estratos altos.

Notas similares, resultados laborales distintos

El Icfes deberá incluir competencias emocionales en las pruebas Saber y adaptar sus evaluaciones - crédito Colprensa
Imagen de referencia. La diferencia en el promedio de calificaciones universitarias entre los distintos niveles socioeconómicos fue de 0,13 puntos sobre cinco - crédito Colprensa

El rendimiento académico no explicó la desigualdad observada. Los egresados de estratos altos tuvieron un promedio de 4,08 sobre cinco, mientras que los de bajos ingresos alcanzaron 3,95: una diferencia de 0,13 puntos, inferior a dos décimas.

El análisis consideró tres resultados: si la persona trabajaba al responder la encuesta, si se ubicaba en la mitad superior de ingresos de su cohorte y si pertenecía al grupo salarial más alto, equivalente aproximadamente al 15% superior. Como el cuestionario modificó la forma de registrar los ingresos desde 2023, los investigadores compararon a cada graduado con la distribución salarial de su propio año.

Para aislar el efecto del origen socioeconómico, el estudio contrastó perfiles con la misma facultad, calificaciones, género, condición educativa de la madre y año de encuesta. El modelo mostró que los egresados de estratos altos mantenían una ventaja en empleo y remuneración aun después de considerar esas variables.

Un promedio académico más alto se relacionó con una mayor posibilidad de estar empleado y de llegar al escalón salarial superior, aunque no con la probabilidad de ingresar al segmento medio-alto. El mérito incidió en los resultados, pero no compensó las diferencias vinculadas al contexto de origen.

La educación superior de élite sí produjo mejoras para quienes llegaron desde hogares de menores recursos. Estudios previos, incluido uno publicado en el Journal of Political Economy, hallaron que los beneficiarios de Ser Pilo Paga tuvieron mejores resultados que jóvenes similares que no ingresaron al programa, y una investigación cualitativa documentó avances en sus condiciones de vida y las de sus familias.

Los autores advirtieron, sin embargo, que compartir la misma formación universitaria “no garantiza trayectorias laborales equivalentes” entre estudiantes de distintos contextos sociales. También precisaron que la educación superior de élite amplía la movilidad social, pero “no elimina las desigualdades de origen”.

Redes, presión económica e incertidumbres sobre la brecha

Un pupitre de madera en primer plano enfocado, y al fondo un estudiante y una profesora sentados frente a un pizarrón negro.
La urgencia económica para aceptar empleo y las diferencias en capital social inciden en las opciones de contratación de los profesionales - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La investigación no identificó una causa única porque no midió variables como redes de contactos o códigos culturales. Planteó, en cambio, varias hipótesis respaldadas por trabajos previos: los graduados de menores ingresos pueden enfrentar obligaciones financieras y mayor incertidumbre, por lo que tienden a aceptar ofertas laborales con rapidez, mientras quienes cuentan con apoyo familiar pueden prolongar la búsqueda.

El dominio del inglés constituye otra posible diferencia. Los estudiantes de origen alto suelen llegar con esa habilidad adquirida en el colegio, una ventaja que la universidad no siempre logra compensar durante la carrera.

El capital social y cultural también puede incidir en el acceso a vacantes, la información sobre oportunidades y las formas de comportamiento valoradas en ocupaciones prestigiosas. Investigaciones recientes en Colombia han detectado preferencias, en ciertos procesos de selección, por candidatos egresados de colegios privados y por personas con un acento asociado a clases altas, incluso ante calificaciones equivalentes.

El estudio tiene límites: los ingresos fueron informados por los propios graduados y se registraron por rangos, por lo que no se conocen los salarios exactos. Además, examinó una sola institución y no permite establecer si el mismo patrón se repite en universidades públicas de alta calidad u otras privadas.

Los investigadores propusieron ampliar los seguimientos para determinar si la distancia laboral se reduce o aumenta con los años. También plantearon políticas que acompañen la transición hacia el empleo con clases de inglés, preparación para procesos de selección, mentorías, construcción de redes, prácticas conectadas con empleadores y subsidios temporales para quienes afrontan mayores presiones económicas durante la búsqueda laboral.

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