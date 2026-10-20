Ministro de Justicia explicó el proyecto de sometimiento a la justicia para bandas criminales de Abelardo de la Espriella que se debatirá en el Congreso: “Encontrar la paz, por la vía de la razón o por la vía de las armas”

Ministro de Justicia se pronuncia sobre el proyecto de ley de sometimiento - crédito Ministerio de Justicia

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A horas de la discusión prevista para el miércoles 21 de octubre en el Congreso, el ministro de Justicia, Iván Cancino, sostuvo una reunión con los ponentes del proyecto de ley de sometimiento para precisar las reglas del debate y explicar el alcance de la iniciativa.

El funcionario afirmó que el encuentro no tuvo como propósito modificar la propuesta, sino preparar la discusión legislativa y abrir espacio a las observaciones de los congresistas.

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“Fue una socialización para poder mañana entrar ya con algunas reglas un poquito más claras al debate”, señaló Cancino. Añadió que durante la sesión habrá diálogo y se escucharán las proposiciones que presenten los legisladores.

Ivan Cancino sobre proyecto de sometimiento a la justicia - crédito VisualesIA ScribNews

El Ejecutivo plantea una salida jurídica para grupos armados

El ministro sostuvo que el proyecto busca dar una alternativa de sometimiento a las estructuras que han confrontado al Estado.

“Que no se les olvide que el fin del presidente Abelardo de la Estrella también es encontrar la paz, por la vía de la razón o por la vía de las armas. Aquí le estamos dando una salida por la vía de la razón a todos aquellos que han retado durante mucho tiempo al Estado para que vengan a, a someterse con esta ley”.

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Según explicó, la iniciativa pretende aportar instrumentos para el manejo del orden público y contempla a las víctimas como eje de su aplicación.

“Esta ley es importante para el país, no solamente para el Gobierno que la está proponiendo”, afirmó el titular de la cartera ante los medios de comunicación.

Cancino indicó que la propuesta responde al objetivo de paz anunciado por el presidente. En ese sentido, sostuvo que el proyecto plantea una vía jurídica para quienes decidan abandonar las actividades ilegales y someterse ante las autoridades.

El debate permitirá que los ponentes y demás integrantes del Congreso expongan sus reparos, propongan modificaciones y definan si el proyecto avanza en su trámite legislativo.

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“Aquí le estamos dando una salida por la vía de la razón a todos aquellos que han retado durante mucho tiempo al Estado para que vengan a someterse con esta ley”, concluyó Cancino.