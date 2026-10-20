Colombia

Mary Luz Herrán, ex esposa de Gustavo Petro, cuestionó las declaraciones de Salvatore Mancuso: “No podemos prestarnos para semejante juego”

La exesposa de Gustavo Petro se refirió al video en el que el exjefe paramilitar aseguró que delegados del anterior gobierno habrían solicitado acusaciones contra figuras de oposición

“La verdad no puede depender de quién gobierna”, dijo Mary Luz Herrán sobre Salvatore Mancuso - crédito @MaryLuzHerran/X - @MancusoSalvat/X
“La verdad no puede depender de quién gobierna”, dijo Mary Luz Herrán sobre Salvatore Mancuso - crédito @MaryLuzHerran/X - @MancusoSalvat/X
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Mary Luz Herrán rechazó que las versiones de Salvatore Mancuso sean usadas para construir alianzas políticas, luego de las recientes declaraciones del exjefe paramilitar sobre una supuesta petición de delegados del Gobierno de Gustavo Petro para acusar a dirigentes de oposición.

La exesposa del presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en X en el que cuestionó la posibilidad de otorgar valor político a los testimonios de antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

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“Buscar a un responsable de cientos de masacres para convertirlo en aliado político es una desfachatez”, escribió.

Herrán añadió que “creer ciegamente en él es caer en la más ingenua de las inocentadas”. También sostuvo que los sectores de izquierda deben mantener distancia frente a ese tipo de acercamientos: “Quienes tenemos formación política de izquierda y principios éticos no podemos prestarnos para semejante juego”.

Mary Luz Herrán cuestionó que Salvatore Mancuso sea usado como aliado político - crédito @MaryLuzHerran/X
Mary Luz Herrán cuestionó que Salvatore Mancuso sea usado como aliado político - crédito @MaryLuzHerran/X

Herrán pidió conocer la verdad sobre cómplices y financiadores

En su publicación, Mary Luz Herrán afirmó que los exjefes paramilitares deben aportar información sobre las estructuras que respaldaron sus acciones armadas. “¿Que cuenten la verdad sobre sus secuaces, sus cómplices y sus financiadores? ¡Por supuesto!”, manifestó.

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La dirigente recordó que hay “más de 10 millones de víctimas” que esperan conocer detalles sobre los hechos de violencia y las redes que permitieron el accionar paramilitar. Sin embargo, planteó una diferencia entre la búsqueda de verdad judicial y el uso de declaraciones para fines partidistas.

“Pretender poner al verdugo de nuestro lado, acomodar sus versiones o pedirles que mientan es sencillamente descabellado”, señaló Herrán en referencia a Mancuso.

El excomandante paramilitar aseguró en un video que delegados del Gobierno le habrían pedido a él y a otros antiguos integrantes de las AUC acusar a Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras, con el fin de incidir en una elección. “Ninguno de nosotros aceptó”, afirmó Mancuso.

“La verdad no puede depender de quién gobierna”

Herrán afirmó que no le cree a Mancuso por el hecho de que sus afirmaciones puedan beneficiar a unas figuras y afectar a otras. “Hoy, quienes buscan acomodarse al poder pueden ajustar sus discursos según sus conveniencias”, sostuvo.

Mary Luz Herrán exesposa de Gustavo Petro-Colombia
Mary Luz Herrán fue esposa del expresidente Gustavo Petro - crédito Redes sociales

“La verdad no puede depender de quién gobierna ni de a quién le conviene”, agregó. Además, pidió que, si existió alguna insinuación o propuesta, “las dos personas involucradas respondan y aclaren qué ocurrió”.

La exesposa del mandatario reclamó una investigación sustentada en pruebas: “Que se investigue y se establezcan responsabilidades con pruebas, no con especulaciones”.

Herrán cerró su mensaje con una advertencia dirigida a la izquierda: “Hay una línea que la izquierda jamás debería cruzar: por defender nuestros principios, no podemos terminar pareciéndonos a nuestros verdugos”.

Estas fueron las declaraciones de Salvatore Mancuso

Salvatore Mancuso aseguró que delegados del gobierno del expresidente Gustavo Petro habrían solicitado a antiguos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) formular acusaciones públicas contra tres dirigentes, con la finalidad de influir en una elección.

El excomandante paramilitar respaldó el relato divulgado por Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), sobre un supuesto intento de obtener señalamientos contra Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella.

La denuncia de Mancuso contra delegados del Gobierno Petro - crédito @MancusoSalvat/X

De acuerdo con Mancuso, la solicitud surgió durante un encuentro realizado en octubre de 2025 en Valledupar, al que asistieron antiguos integrantes de las AUC. El exjefe paramilitar afirmó que los participantes descartaron la propuesta y que la reunión concluyó sin una declaración conjunta.

“El objetivo era que habláramos públicamente contra esas tres personas”, sostuvo. Según su versión, Rodríguez y el asesor Víctor de Currea Lugo participaron como representantes del Ejecutivo.

“Nadie aceptó. Hubo molestia de parte nuestra y ahí se dañó el encuentro”, afirmó Mancuso. Añadió que, después de esa cita, no se produjeron entrevistas ni pronunciamientos de los antiguos mandos paramilitares contra los políticos mencionados.

También señaló que la denominada mesa de realismos no volvió a reunirse. Mancuso dijo estar dispuesto a rendir testimonio ante la Fiscalía General de la Nación y aclaró: “A mí nunca me lo pidió el presidente”.

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