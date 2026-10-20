Sindicato de la Cancillería cuestionó el nombramiento de los embajadores de Colombia en El Salvador y Bolivia: “No muestran experiencia”

Miguel Arrázola y Rodrigo Alvarado (Miguel Arrazola-Ríos de Vida/Captura de Video Alcaldía de Girardot)

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La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) cuestionó las postulaciones de Miguel Arrázola para la embajada de Colombia en El Salvador y de Rodrigo de Jesús Alvarado para la misión diplomática en Bolivia, al considerar que sus hojas de vida no acreditan experiencia relacionada con las responsabilidades del cargo.

La observación surge mientras el Gobierno de Abelardo de la Espriella avanza en la conformación de su equipo diplomático. Andrés Ordóñez, presidente de Unidiplo, explicó a El Tiempo que, hasta el momento, se han confirmado cerca de 15 designaciones de embajadores durante los primeros dos meses largos de la administración y ninguna corresponde a funcionarios de carrera diplomática.

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Para el vocero del sindicato, las hojas de vida que la Presidencia publicó antes de formalizar los nombramientos no muestran experiencia vinculada con funciones propias de un embajador, entre ellas la representación política, la promoción comercial y el diálogo con las autoridades del país receptor.

“Consideramos que esos dos perfiles no muestran experiencia afín, similar o relacionada con las responsabilidades que asumirían”, afirmó Ordóñez al diario citado.

Ante esta situación, Ordóñez confirmó que Unidiplo presentó sus comentarios mediante el canal dispuesto por la Presidencia, aunque recordaron que los nombramientos aún no se han materializado mediante decreto.

“Se trata de nombramientos que todavía no se han materializado, pues no se ha expedido ningún decreto al respecto. Sin embargo, ya dejamos planteada nuestra posición por los canales dispuestos por la Presidencia para recibir observaciones ciudadanas”, señaló.

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Miguel Arrázola es conocido por ser pastor y fundador de la iglesia Ríos de Vida de Cartagena. También, es administrador y gerente de esa congregación durante 16 años, según la hoja de vida divulgada por la Presidencia. Tiene estudios en Teología Bíblica y Ministerial; además, fue una de las figuras de la campaña por el “No” en el plebiscito de paz de 2016.

Por su parte, Iván Rodrigo de Jesús Alvarado Gaitán es arquitecto de la Universidad Piloto de Colombia, exconcejal de Ibagué y exdiputado del Tolima. También fue gerente del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe) y presidió la junta directiva de la seccional Tolima de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol).

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Diplomáticos de carrera ocupen la mitad de embajadas, según Unidiplo

De otro lado, Andrés Ordóñez reveló su propuesta de establecer un esquema mixto para la designación de embajadas de Colombia en el mundo, con un mínimo de 50% de embajadores de carrera y otro 50% de designación presidencial.

En diálogo con El Tiempo, el vocero del gremio planteó el mismo equilibrio para las direcciones técnicas y los puestos directivos de la Cancillería que están vacantes.

“Entendemos que también hay consideraciones políticas y que el presidente, como director de las relaciones internacionales, tiene la facultad de nombrar en las embajadas a personas de su confianza, con perfiles específicos, por ejemplo, en materia comercial. Ese es uno de los enfoques que han señalado el presidente y el canciller Bula para la política exterior del Gobierno”, indicó al diario citado.

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A su vez, recordó que los puestos de embajador son de libre nombramiento y remoción del presidente, pero sostuvo que el modelo colombiano tiene una participación reducida de funcionarios de carrera. La ley exige que el 20% de los embajadores pertenezca a la carrera diplomática, mientras el 80% restante puede ser designado libremente por el Gobierno.

El dirigente contrastó esa proporción con los sistemas de otros países de la región. En Chile, señaló, el 80% de los embajadores debe ser de carrera; en Uruguay, el presidente puede nombrar directamente a diez representantes diplomáticos y los demás cargos corresponden a funcionarios de carrera. También mencionó los casos de México, Brasil y Perú.

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Por su parte, la Presidencia y la Cancillería anunciaron que habrá nombramientos de funcionarios de carrera en el exterior. El sindicato indicó que espera conocer cuántos cargos se asignarán, en cuáles embajadas y bajo qué criterios se aplicará ese equilibrio.

El gremio espera detalles sobre los futuros nombramientos de carrera

Según Ordóñez, la salida de los embajadores del Gobierno anterior abrió un margen para que la nueva administración reorganice la representación exterior. Unidiplo considera que el Ejecutivo puede imprimir su enfoque a la política exterior y, al mismo tiempo, ampliar la participación de los diplomáticos de carrera.

El presidente de Unidiplo dijo que la veeduría sobre los nombramientos se mantendrá frente a cualquier administración. Añadió que el manual de funciones de la Cancillería exige título profesional y experiencia relacionada para ser embajador, aunque no determina un tiempo mínimo de experiencia.

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También recordó que en abril de 2025 se modificó el manual y se eliminó el requisito de acreditar un segundo idioma para los embajadores. Ordóñez afirmó que el canciller Bula anunció la intención de restablecer esa exigencia y pidió que la medida se adopte cuanto antes.