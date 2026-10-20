Este es el coronel Edwin Orlando Correa, el nuevo director de la Policía de Tránsito y Transporte

Coronel Edwin Orlando Correa Correa asume la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional - crédito Policía Nacional

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El coronel Edwin Orlando Correa Correa asume la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia con una hoja de vida que suma 28 años de servicio activo, 78 condecoraciones y 209 felicitaciones institucionales.

El oficial toma el mando de una de las direcciones con mayor presencia territorial del país. La Dirección de Tránsito y Transporte es la dependencia responsable de la seguridad vial en las carreteras colombianas, la vigilancia del transporte en todas sus modalidades y la aplicación de las normas de circulación a escala nacional.

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Correa Correa es profesional en Administración Policial, magíster en Seguridad Pública y especialista en Seguridad, Docencia e Investigación Universitaria. Actualmente cursa un MBA en Administración de Empresas. Su perfil académico se complementa con formación en contratación estatal, auditoría, derechos humanos, logística y sistemas de gestión de calidad.

Su trayectoria operativa abarca algunas de las unidades más exigentes de la institución. Comandó los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal —conocidos como Gaula— en Nariño y Caldas, estructuras especializadas en la liberación de secuestrados y el desmantelamiento de redes de extorsión.

El coronel Edwin Orlando Correa Correa asume la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia con una hoja de vida que suma 28 años de servicio activo, 78 condecoraciones y 209 felicitaciones institucionales - crédito Dirección de Tránsito y Transporte

También ejerció funciones en la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, la Dirección de Antinarcóticos, la Dirección de Protección y Servicios Especiales, y la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión. A esas experiencias se suma el paso por la Policía Metropolitana de Bogotá y de Soacha, y por los Departamentos de Policía de Meta y Cesar.

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En el ámbito académico, el coronel estuvo vinculado a la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander” y a la Escuela Gabriel González, dos centros de formación policial de referencia en el país.

Su experiencia internacional también tiene peso: representó a la Policía Nacional como agregado de Policía en la República del Paraguay, cargo diplomático de enlace que implica coordinar cooperación en materia de seguridad entre países.

En el ámbito académico, el coronel estuvo vinculado a la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander” y a la Escuela Gabriel González, dos centros de formación policial de referencia en el país - crédito Dirección de Tránsito y Transporte

Entre las prioridades que el comunicado de la Policía Nacional atribuye a su gestión, la primera apunta a reducir la siniestralidad vial mediante acciones preventivas dirigidas a los actores de las carreteras. La segunda línea de acción busca consolidar una cultura de autorregulación en conductores, transportadores y operadores logísticos.

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El oficial también se propone abrir espacios de participación con gremios del transporte y la cadena logística para construir lo que el documento denomina “corresponsabilidad” en la seguridad de las vías.

Una de las metas de mayor alcance temporal es proyectar el servicio de seguridad vial con una visión estratégica al año 2050, con énfasis en la formación de los uniformados y su bienestar.

El plan de gestión incluye, además, la preservación del capital reputacional de la institución dentro del marco de la Política de Integridad Policial, y el impulso a convenios de cooperación internacional e interinstitucional para fortalecer las capacidades preventivas y operativas de la dirección.

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Operaciones de la dirección en Colombia

En 2026, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional reportó operaciones enfocadas en seguridad vial, control al transporte informal y acciones contra delitos que usan los corredores viales para movilizar droga, mercancía ilegal o armas.

Semana Santa Segura: la institución desplegó más de 4.200 uniformados y 140 puestos de control y prevención vial. Además, priorizó 20 tramos con altos registros de siniestralidad ante una proyección de 10,8 millones de vehículos movilizados en el país.

Incautación de cocaína en Quindío: el 21 de julio, uniformados hallaron 710 kilogramos de clorhidrato de cocaína ocultos en el piso de un tractocamión en la vía La Paila-Armenia. Una persona fue capturada y el vehículo quedó inmovilizado.

Recuperación de carga robada en Tolima: la Policía recuperó un tractocamión con 495 computadores de escritorio, avaluados en más de $ 3.200 millones, y capturó a nueve personas en Chicoral, El Espinal. La carga había sido hurtada en la vía Ibagué-El Espinal.

Capturas y decomiso de armas en Cesar: el 13 de octubre, la Seccional de Tránsito y Transporte capturó a dos personas y aprehendió a un adolescente en la vía San Alberto-La Mata. En una camioneta encontraron un arma de fuego, cuatro armas traumáticas, 42 cartuchos, un presunto inhibidor de señal y un equipo de conexión satelital.

Control aduanero en Urabá: el 30 de septiembre fueron incautadas 13.158 prendas de vestir y 548 pares de tenis en la vía Chigorodó-Dabeiba, en el sector del peaje de Mutatá. La mercancía, avaluada en cerca de $ 1.000 millones, no contaba con documentación que acreditara su ingreso legal al país.

Operativos contra el transporte informal en Montería: la Policía realizó controles a vehículos, motocicletas y personas en el sector de la terminal, con verificación de antecedentes y documentos para combatir la prestación ilegal del servicio de pasajeros.