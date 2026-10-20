Colombia

Congresista del Pacto Histórico habría utilizado escoltas de la UNP para hacer mercado según video publicado en redes: “Qué vergüenza”

La denuncia hecha por un usuario en redes sociales que compartió la grabación apuntó al senador Alex Flórez

Según el ciudadano Julián Zamudio, sería el senador del Pacto Histórico, que aún no se pronunció al respecto - crédito @JulianZamudio/X

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Un video que circula en redes sociales y que compartió la mañana del martes 20 de octubre de 2026 el ciudadano Julian Zamudio (que se identifica en su perfil de X como militante de Salvación Nacional), provocó la reacción por parte de la Unidad Nacional de Protección, debido a que denunció que un congresista utilizó parte de su esquema de protección (dos escoltas) para ir a hacer compras en un reconocido supermercado.

“Qué vergüenza lo que uno tiene que ver en Colombia: un vago congresista, senador de la República, que coge a los escoltas para que le lleven los carritos de mercado ‘dos carritos de mercado allá en el Éxito para hacer el mercadito para su casa, pobrecito’”, inicia el mensaje por parte de Zamudio, que añadió: “El sinvergüenza se ve que no tiene ninguna discapacidad, camina normal”.

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Más adelante, en la misma publicación el usuario señaló que el supuesto congresista que sería de oposición. “Parece ser, según lo que me han venido comentando, que es Alex Flores (sic), el zurdo marxista del Pacto Histórico”.

Por este motivo, Zamudio le hizo una petición al presidente Abelard de la Espriella, con el fin de “revisar este caso de cómo un senador o un congresista va de compras”.

El usuario Julian Zamudio compartió el video a través de X la mañana del martes 20 de octubre, y señaló al senador del Pacto Histórico Alex Flórez - crédito @JulianZamudio/X
El usuario Julian Zamudio compartió el video a través de X la mañana del martes 20 de octubre, y señaló al senador del Pacto Histórico Alex Flórez - crédito @JulianZamudio/X

“En la noche de ayer, mientras el Congreso estaba trabajando, aprobando el presupuesto hasta las 4 de la mañana, este sinvergüenza estaba de compras y los escoltas llevándole los carritos de mercado”, destacó el mismo ciudadano al referir que la grabación se habría realizado el lunes 19 de octubre de 2026.

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Al final, Zamudio etiquetó la cuenta de X de la UNP, que le contestó.

La respuesta oficial por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP)

La misma mañana del martes, y por medio de un mensaje desde su perfil en la misma red social, la Unidad Nacional de Protección (UNP), se pronunció sobre el caso que se conoció luego del video que difundió el militante de Salvación Nacional.

“Ante las recientes denuncias en redes sociales sobre un presunto mal uso de medidas de protección por parte de un beneficiario, la Unidad Nacional de Protección informa que no tolerará estas prácticas y reitera que los esquemas de protección son asignados para salvaguardar vidas y son financiados con recursos públicos”.

La UNP se pronunció la misma mañana del martes tras la circulación del video en redes sociales - crédito @UNPColombia/X
La UNP se pronunció la misma mañana del martes tras la circulación del video en redes sociales - crédito @UNPColombia/X

Sobre las presuntas irregularidades, desde la UNP se precisó que “se adelantará un riguroso proceso administrativo sancionatorio y se notificará a la empresa contratista para las acciones disciplinarias a que haya lugar contra el personal de protección”.

Al final de su publicación, desde la UNP se dejó en claro que “los recursos del Estado se respetan”, y que “la protección es un compromiso con la vida”.

De momento, y con corte al mediodía del martes 20 de octubre, el congresista no se había pronunciado al respecto.

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UNPDenuncia en redes socialesVideoCongresista haciendo mercadoPacto HistóricoEscoltasEsquema de protecciónAlex FlórezÉxitoUnidad Nacional de Protección

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