Niña de 12 años salió a buscar a su gato extraviado y murió electrocutada en su conjunto residencial en Barranquilla

Al parecer, la menor salió descalza de su casa y se electrocutó con el cable. Imagen referencial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Una niña de 12 años murió tras sufrir una presunta descarga eléctrica en una zona común del conjunto residencial Vipa Verde, ubicado en la urbanización Caribe Verde, en el suroccidente de Barranquilla (Atlántico). La víctima fue identificada como Isabel Sofía Castro Alvear, cuya muerte es investigada por las autoridades.

De acuerdo con el relato de sus familiares divulgado por los medios locales como Al Día, Isabel Sofía salió de su apartamento cerca de las 9:30 p. m. para buscar a su gato, que se había escapado por una ventana que permanecía abierta. La búsqueda se concentró en los espacios compartidos de la unidad residencial.

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Su tío, Jesús Alvear, indicó que la niña caminaba descalza por el sector cuando habría pisado un cable que sobresalía del suelo y que, presuntamente, estaba en mal estado. La instalación estaría relacionada con un poste metálico perteneciente al alumbrado interno del conjunto.

Cuando los hermanos de Isabel Sofía se dieron cuenta de que no estaba, empezaron a buscarla dentro de la vivienda sin éxito. Ante esa situación, informó a sus padres y la familia inició un recorrido por las áreas comunes para intentar ubicarla.

El animal de la pequeña se salió de casa y ella salió a buscarlo. Imagen referencial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La familia la encontró junto al poste de alumbrado

Los familiares localizaron a la menor tendida al lado de una estructura de iluminación, luego de aproximadamente 10 minutos de búsqueda, según el testimonio de su tío. Para entonces, señaló el familiar, la niña ya no presentaba signos vitales.

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Sus padres la trasladaron de inmediato al Punto de Atención en Salud Oportuna (Paso) del barrio El Pueblo. El personal médico confirmó el fallecimiento en el momento de su llegada al centro asistencial.

La muerte de la estudiante generó consternación entre los habitantes de Caribe Verde y abrió cuestionamientos sobre el estado de la infraestructura eléctrica en los lugares de paso y recreación de la copropiedad.

La investigación que se abrió tras el fallecimiento tendrá que precisar si el contacto con el cable provocó la descarga y cuáles eran las condiciones del sistema de alumbrado.

La menor alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial en el que se confirmó su muerte - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Vecinos habían advertido sobre posibles riesgos eléctricos

Jesús Alvear, tío de la víctima, aseguró que residentes del conjunto habían manifestado desde meses atrás su inquietud por la presencia de cables expuestos y elementos metálicos en las zonas comunes. A juicio de los vecinos citados por la familia, esas condiciones podían representar un riesgo para quienes circulaban por el lugar.

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El tío de Isabel Sofía indicó que se habían formulado quejas y solicitudes para que se revisaran esas instalaciones. Sin embargo, afirmó que no habían recibido una respuesta suficiente por parte de la administración del conjunto residencial.

Estas versiones corresponden a la familia de la menor y serán objeto de verificación dentro de las indagaciones oficiales. Las autoridades deberán establecer si existían reportes previos, qué acciones se adoptaron ante ellos y si alguna falla en el mantenimiento de la red interna incidió en el hecho.

Air-e aseguró que los reportes de los arreglos correspondían al conjunto - crédito Air-e / X

Air-e atribuyó el sistema a la propiedad horizontal

La empresa Air-e señaló que el punto donde ocurrió la emergencia haría parte de las instalaciones internas de la copropiedad. Bajo esa consideración, indicó que la revisión, el cuidado y las reparaciones de esos elementos corresponden a la administración del conjunto residencial, al tratarse de una propiedad horizontal.

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La compañía tendrá que aportar la información técnica que sea requerida para delimitar si la red involucrada tenía conexión con su infraestructura externa o si pertenecía únicamente al circuito de alumbrado de Vipa Verde. Esa diferenciación será relevante para determinar eventuales responsabilidades administrativas o civiles.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Barranquilla informó que la Policía Judicial asumió la investigación. El objetivo es reconstruir las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que murió Isabel Sofía Castro Alvear, así como establecer si hubo omisiones en la atención de posibles riesgos eléctricos dentro del conjunto.