Colombia

XM alerta por riesgo de racionamiento eléctrico en Colombia si los embalses bajan del 30% por el fenómeno de El Niño: “El gas es escaso”

La llegada de la temporada seca pondrá a prueba la capacidad de generación del país, en medio de fallas recientes en varias plantas, menores aportes de lluvia y dificultades para garantizar el combustible que necesitan las centrales térmicas

El sistema eléctrico colombiano enfrenta desafíos por la disminución de las lluvias, la disponibilidad de las plantas generadoras y el abastecimiento de gas durante la temporada seca- crédito Enel Colombia
El sistema eléctrico colombiano enfrenta desafíos por la disminución de las lluvias, la disponibilidad de las plantas generadoras y el abastecimiento de gas durante la temporada seca- crédito Enel Colombia
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El suministro de electricidad en Colombia enfrentará una prueba durante los meses de menor disponibilidad de agua, cuando la generación hidroeléctrica pierde capacidad y las plantas térmicas deben responder a una mayor demanda. A ese panorama se suman las limitaciones de infraestructura y la competencia por el gas natural, factores que podrían reducir el margen de maniobra del sistema.

Juan Carlos Morales, gerente general de XM -encargada de coordinar la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y de administrar el Mercado de Energía Mayorista (MEM)-, explicó en entrevista con Blu Radio que el país estuvo cerca de necesitar medidas de racionamiento durante las noches del 28 y 29 de septiembre.

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En esos días, varias plantas de generación quedaron fuera de servicio por fallas, lo que obligó al operador a coordinar acciones de emergencia para garantizar la atención de la demanda.

Juan Carlos Morales, gerente general encargado de XM, advirtió que el fenómeno de El Niño presionará más al sistema eléctrico - crédito XM
Juan Carlos Morales, gerente general de XM, advirtió sobre las condiciones que podrían comprometer la atención de la demanda eléctrica en Colombia durante los próximos meses - crédito XM

La situación encendió las alertas sobre la capacidad de respuesta del sistema eléctrico, especialmente ante las previsiones asociadas al fenómeno de El Niño. Aunque Colombia dispone de una capacidad instalada cercana a los 19 gigavatios (GW), sin contar la generación solar, una parte de esos recursos puede no estar disponible cuando se presentan fallas o mantenimientos simultáneos.

Los embalses y el gas natural, bajo presión

Durante la contingencia de septiembre, las indisponibilidades de las plantas superaron los 3 GW, según Morales. El operador tuvo que gestionar con las empresas generadoras el ingreso anticipado de algunas centrales para superar los momentos de mayor exigencia.

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“Durante la operación del sistema se declararon indisponibles por fallas muchas plantas en el sistema interconectado nacional que estuvo por encima de los 3 GW”, afirmó el directivo. Las gestiones permitieron, según explicó, “sortear esa condición de punta de esos dos días”.

A la preocupación por las fallas se suma el comportamiento de las lluvias. Aunque los embalses registraban un nivel del 76,17% de su volumen útil agregado, las precipitaciones de octubre estaban por debajo de los promedios históricos. Morales indicó que las lluvias del mes habían alcanzado cerca del 60% de lo esperado, mientras que en Antioquia el promedio se situaba alrededor del 45%.

Embalse de Topocoro, lugar donde se desarrolló el operativo de rescate que permitió localizar a la familia de San Gil tras permanecer a la deriva durante la noche - crédito Cotelco
Los embalses del país son fundamentales para la generación hidroeléctrica y su nivel será determinante durante la temporada de menores lluvias - crédito Cotelco

La reducción de los aportes hídricos suele sentirse con mayor fuerza entre diciembre y febrero. Para este último mes, el directivo señaló que podrían llegar a apenas 120 gigavatios hora diarios (GWh/día), una condición que aumenta la presión sobre las fuentes alternativas de generación.

XM identificó el 30% de los embalses como un umbral de alerta por las posibles dificultades para responder a la demanda: “Si los embalses llegan por debajo del 30% del volumen útil agregado de todo el sistema interconectado nacional, ya podríamos tener ese tipo de situaciones, riesgos en el sistema frente a la posibilidad de tener que racionar por condiciones de potencia”.

El riesgo también involucra a las centrales térmicas, que deberán aportar más de 100 GWh diarios durante la temporada seca. Su operación dependerá, entre otros factores, de la disponibilidad de combustible, en un escenario marcado por la escasez de gas y la falta de nuevas infraestructuras de importación, como la regasificadora del Pacífico: “Tanto el consumo nacional como el consumo de generación térmica en este momento están compitiendo por un gas que es escaso”.

La Costa Caribe y el llamado a ahorrar energía

Las dificultades no se presentan de la misma manera en todas las regiones. En la Costa Caribe, los problemas de capacidad de la red de transporte eléctrico ya están ocasionando interrupciones específicas del servicio. “En este momento, en particular, la región Caribe tiene una situación de agotamiento de red que está llevando unos racionamientos específicos”, precisó el gerente de XM.

Ante el periodo de mayor exigencia, previsto entre diciembre y marzo, el operador pidió a los ciudadanos adoptar medidas de consumo eficiente para disminuir la presión sobre el sistema. La recomendación incluye revisar el uso de la electricidad en los hogares y reducir el gasto energético de los alumbrados navideños mediante tecnología LED.

“El llamado es a que todos busquemos de alguna forma vivir una Navidad bonita, así en lo posible con el menor consumo de energía para todos los colombianos”, concluyó Morales.

Air-e es la empresa encargada de la distribución y comercialización de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira en la costa caribe colombiana - crédito Air-e
La Costa Caribe enfrenta dificultades en la infraestructura de transporte eléctrico que ya han provocado racionamientos específicos en la región - crédito Air-e

El directivo también recomendó ajustar los aires acondicionados a temperaturas superiores a los 20 °C y desconectar los electrodomésticos de mayor consumo cuando no se utilicen. Estas medidas buscan contribuir al uso eficiente de la energía durante una temporada en la que la disponibilidad de agua, el suministro de gas y la operación de las plantas serán determinantes para atender la demanda nacional.

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